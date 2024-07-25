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Везите водород в Германию! ФРГ приняла стратегию импорта H2

Андрей Гурков
25 июля 2024 г.

Хорошая новость для Казахстана, плохая для России: Берлин обещает большой рынок сбыта для заменителя природного газа. Насколько велика опасность возникновения новой зависимости?

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Логотип со знаком H2 и словом "газ"
Фото: Miroslav Chaloupka/CTK/dpa/picture alliance

"Энергокомпании всего мира, развивайте у себя производство водорода и знайте, что вас ждет большой и стабильный рынок сбыта - Германия! Ведь крупнейшая экономика Европы взяла курс на форсированную замену ископаемого и вредного для климата природного газа возобновляемым "зеленым" H2 и уже в ближайшие годы начнет быстро наращивать его импорт, поскольку не сможет создать у себя достаточное количество производственных мощностей. Так что разрабатывайте экспортные бизнес-планы и уверенно инвестируйте в производство!".

Именно так можно описать суть "Стратегии импорта водорода и водородных деривативов" - 35-страничного документа, утвержденного правительством ФРГ 24 июля. Это "четкий сигнал нашим партнерам за рубежом", подчеркнул министр экономики и защиты климата Роберт Хабек (Robert Habeck).

От вас - водород, от нас - инфраструктура

Сигнал состоит в том, что в Германии на длительную перспективу формируется стабильно высокий спрос на этот сравнительно новый энергоноситель, который придется главным образом импортировать, и что ФРГ уже сейчас приступает к созданию развернутой инфраструктуры для его импорта и транспортировки по своей территории к индустриальным потребителям. А это такие отрасли, как химическая промышленность, металлургия, железнодорожный транспорт, грузовой автомобильный транспорт, судоходство, электроэнергетика

Бывший приемный терминал "Северного потока" в Лубмине
Бывший приемный терминал "Северного потока" в Лубмине. Часть этой инфраструктуры переориентируют на транспортировку водорода Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Так, к 2032 году частные компании намерены создать в Германии базовую сеть трубопроводов для водорода общей протяженностью почти 10 000 километров, из которых примерно 40% будут специально построены для транспортировки H2, а 60% составят уже имеющиеся газопроводы, приспособленные для работы с новым энергоносителем. Среди них - один из двух мощных газопроводов, проложенных в свое время от Лубмина на побережье Балтийского моря на юг до границы с Чехией и первоначально предназначавшихся для дальнейшей прокачки российского газа из двух "Северных потоков".   

Фактически это означает, что ни о каком возобновлении газового сотрудничества с Россией в будущем и речи нет, а создававшуюся под поставки "Газпрома" инфраструктуру теперь будут переделывать под использование водорода, который как раз призван заменить любой природный газ, не говоря уже про российский. 

Одновременно утвержденная стратегия - это еще и сигнал потенциальным партнерам о том, что немецкая экономика готовится принимать H2, причем на первых порах не обязательно "зеленый", в самых разных вариантах: и как газ по трубопроводам из близлежащих стран, и в сжиженном виде по морю, а также в виде водородосодержащих химических веществ. В документе в качестве таких веществ называются, в частности, аммиак, метанол (метиловый спирт) и нафта (продукт нефтепереработки). 

Объемы, сравнимые с поставками "Газпрома"

Лабораторные испытания отопительных систем на водороде, не выделяющих CO2
Лабораторные испытания отопительных систем на водороде, не выделяющих CO2Фото: Oliver Berg/dpa/picture alliance

Правительство ФРГ называет конкретные цифры ожидаемых объемов импорта. Уже в 2030 году ежегодная потребность немецкой экономики в водороде может составить от 95 до 130 тераватт-часов (это приблизительно соответствует 9,5-13 млрд кубометров природного газа), причем от 50% до 70% этого объема придется импортировать. Для сравнения: 13 млрд кубометров - это примерно столько же, сколько "Газпром" прокачает в этом году в ЕС по украинскому маршруту, и сопоставимо с проектной мощностью идущей в Европу второй нитки "Турецкого потока" (15,75 млрд кубометров в год). 

Водородный поезд в немецкой федеральной земле Нижняя Саксония
Водородный поезд в немецкой федеральной земле Нижняя СаксонияФото: Eisenbahnbetriebe Weser-Ems

После 2030 года доля импорта еще больше увеличится, поскольку к 2045 году, когда ФРГ планирует добиться климатической нейтральности, спрос, согласно прогнозам, может составить уже от 360 до 500 тераватт-часов водорода и еще около 200 ТВт⋅ч в виде водородосодержащих веществ.

500 ТВт⋅ч или 50 млрд кубометров - это примерно тот объем, который "Газпром" до полномасштабного нападения РФ на Украину поставлял на свой крупнейший экспортный рынок, в Германию, по первому "Северному потоку" (мощность: 55 млрд кубометров в год).

Насколько велика опасность новой зависимости?

Итак, в Берлине изначально исходят из того, что уже к концу этого десятилетия доля импорта в потребляемом водороде может превысить 70% и в перспективе еще больше возрастет. До 80%? До 90%? Не ведет ли это Германию, которая только что сильно политически и экономически обожглась на чрезмерной зависимости от российского газа и тем самым от России, в новую зависимость, но теперь уже от других поставщиков, среди которых будут и авторитарные режимы?

На самом деле у густонаселенной Германии с большим потреблением электроэнергии нет другого выхода. Для производства "зеленого" водорода путем электролиза воды с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ) требуются огромные объемы "зеленого" электричества, которое не требуются для других нужд. Но такие объемы могут производить из солнца и ветра только малонаселенные страны в пустынной местности или в прибрежных зонах морей и океанов.

Поэтому стратегия водородного импорта делает ставку на максимально широкий круг поставщиков, чтобы тем самым минимизировать риск попадания в зависимость от одного государства или ограниченной группы стран. Отсюда и сигнал, подаваемый теперь из Берлина на все континенты: Германии требуется как можно больше разных водородных партнеров. 

Одним из них может и наверняка будет Казахстан. На западе этой центральноазиатской страны, на полуострове Мангышлак у берегов Каспийского моря, имеются идеальные условия для получения "зеленой" электроэнергии и ее использования для производства "зеленого" водорода: сильные ветры, яркое солнце и малонаселенная полупустыня. И там уже дан старт мега-проекту с участием Германии и ЕС, о котором DW подробно писала еще в прошлом году в статье "Будет ли Казахстан снабжать Европу "зеленым" водородом?".

Длинный список партнеров и проектов

Всего на карте в "Стратегии импорта водорода" указаны около 40 стран за пределами ЕС, с которыми Германия уже сейчас в различных формах обсуждает, изучает, готовит или реализует проекты, так или иначе связанные с производством H2. Из постсоветских государств в него входят Казахстан и Украина. При этом с 15 странами из этого списка ФРГ уже имеет конкретные двусторонние соглашения о сотрудничестве в водородной сфере. Это, в частности, Австралия, Алжир, Великобритания, Египет, Индия, Канада, Новая Зеландия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовская Аравия, Турция, Чили, Южная Африка. 

Установка по производству "зеленого" водорода в городе Пуэртольяно в Испании
Установка по производству "зеленого" водорода в городе Пуэртольяно в богатой солнцем ИспанииФото: Bernat Armangue/AP/picture alliance

Если же говорить о быстро развивающемся водородном сотрудничестве между странами Евросоюза, имеющем приоритетное значение с практической, логистической и геополитической точек зрения, то в документе правительства ФРГ упоминаются, в частности, такие готовящиеся или разрабатываемые проекты, как трубопровод для водорода между Данией и Германией, два трубопровода между Финляндией и Германией - один по морю, другой через страны Балтии и Польшу, трубопровод из Португалии через Испанию и Францию в Германию, трубопровод из Алжира и Туниса в Италию, а оттуда в Австрию и Германию, соединительные трубопроводы для H2 к портам Бельгии и Нидерландов. 

Так что утвержденная теперь стратегия водородного импорта Германии на самом деле является составной частью более масштабной водородной стратегии всего ЕС. 

Андрей Гурков
Андрей Гурков Экономический обозреватель DW.
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