ВИЭ уже стабильно производят более 50% электроэнергии в ФРГ

Более половины потребляемой в Германии электроэнергии стабильно обеспечивают в этом году долго считавшиеся нестабильными возобновляемые источники энергии (ВИЭ). По итогам первых трех кварталов 2023 года, доля "зеленого" электричества составила в среднем 52%, что на 5 процентных пунктов выше, чем за первые девять месяцев прошлого года.

Немецкая фотовольтаика бьет в 2023 году рекорды

За исключением января и февраля, все остальные месяцы, с марта по сентябрь, ВИЭ покрывали в этом году более половины потребностей ФРГ в электроэнергии, при этом в мае и июле их доля достигала соответственно 57% и 59%. Об этом свидетельствуют подсчеты Центра исследования солнечной энергии и водорода федеральной земли Баден-Вюртемберг (ZSW) и Федерального объединения предприятий энерго- и водоснабжения (BDEW).

Крупнейшая в Германии солнечная электростанция Weesow Willmersdorf под Берлином построена рядом с ветропарком Фото: EnBW/Paul Langrock

Представленные ими данные говорят о том, что Германия все успешнее преодолевает ключевую проблему возобновляемой энергетики: непостоянство производства, зависящего от наличия ветра и солнца. В последние годы доля ВИЭ периодически превышала в отдельные месяцы и кварталы 50%, но в нынешнем году, и это его принципиальная особенность, появился реальный шанс, что она окончательно закрепится выше данной отметки. Это объясняется как общим увеличением "зеленых" генерирующих мощностей в разных частях страны, так и быстро растущей ролью солнечной энергетики (фотовольтаики).

Две солнечные батареи на балконе квартиры пенсионерки в баварском городке Динкельсбюле Фото: Thomas Seltmann

В ФРГ строится все больше солнечных электростанций и устанавливается все больше солнечных батарей на крышах и балконах частных домов, а в Центральной Европе из-за изменения климата и участившихся блокирующих антициклонов с длительными периодами безоблачной погоды все чаще светит солнце. В результате фотоэлектрические установки намного эффективнее дополняют, и в отдельные дни даже в значительной мере заменяют, ветровую энергетику. Так, в июне этого года немецкая фотовольтаика произвела рекордные 9,8 млрд киловатт-часов (кВт⋅ч) электроэнергии, что на 16% больше, чем в том же месяце год назад.

Рост производства "зеленого" электричества

В сообщении для прессы ZSW и BDEW отмечают, что рост доли ВИЭ отчасти объясняется снижением генерации электроэнергии на 13% по сравнению с первыми тремя кварталами 2022 года. Это связано как с рецессией в ФРГ и сокращением производства в ряде энергоемких отраслей промышленности, так и с целенаправленной экономией электричества населением страны.

Однако одновременно произошел рост в абсолютных цифрах. Объемы электроэнергии, уже произведенной в этом году с помощью ВИЭ, составили, по предварительным данным, примерно 199 млрд кВт⋅ч против 192,5 млрд кВт⋅ч за первые три квартала 2022 года. В то же время количество электричества, произведенного из ископаемых энергоносителей - уголь, газ, нефть - и на атомных электростанциях (окончательно отключенных в апреле 2023) резко сократилось с 237 млрд кВт⋅ч в первые девять месяцев прошлого года до 174 млрд кВт⋅ч.

Расширение ветропарка близ деревни Якобсдорф в восточногерманской федеральной земле Бранденбург Фото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

Больше всего "зеленой" электроэнергии в Германии производят ветропарки и ветрогенераторы на суше. За девять месяцев этого года они выработали около 78 млрд кВт⋅ч, следует из отчета ZSW и BDEW. На втором месте идет фотовольтаика, обеспечившая 56 млрд кВт⋅ч, на третьем месте - биомасса, которая дала 33 млрд кВт⋅ч. Вклад морских ветропарков составил 16 млрд кВт⋅ч, гидроэлектростанции генерировали 14 млрд кВт⋅ч.

Высокие темпы ввода в строй генерирующих мощностей

В Германии больших перспектив у гидроэнергетики из-за географических особенностей страны нет. А вот морские ветропарки на Балтике и особенно на Северном море могут и должны стать главным источником "зеленого" электричества не только для ФРГ, но и для всего ЕС. Соответствующие планы уже утверждены, однако установка ветрогенераторов в открытом море и, что не менее важно, их подключение к сетям электропередачи на суше - дело весьма трудоемкое. Так что в ближайшее время заметный прирост генерирующих мощностей ВИЭ в Германии, скорее всего, будет обеспечивать как раз солнечная энергетика.

Производство солнечных батарей на заводе нидерландской фирмы Solarge в городе Верте Фото: Robin van Lonkhuijsen/ANP/AFP/Getty Images

"Как руководитель института, который вот уже 35 лет занимается научными исследованиями, конструкторскими разработками и маркетингом в области фотовольтаики, я очень рад не только новому рекорду фотовольтаики при производстве электроэнергии, но и ежемесячным объемам ввода в строй в 2023 году новых генерирующих мощностей. Эти объемы уже близки к тем показателям, которые необходимы, чтобы достичь намеченной цели - выйти в 2030 году на 215 гигаватт установленной мощности", - заявил, комментируя данные за три квартала, исполнительный директор ZSW профессор Фритйоф Штайс (Frithjof Staiß).

В 2030 году, согласно стратегическим планам правительства ФРГ, 80% электричества в стране должны производиться с помощью возобновляемых источников. Если по итогам всего 2023 года доля ВИЭ закрепится на уже достигнутых 52% и прирост составит, таким образом, 5 процентных пунктов за год, то такая цель уже не будет выглядеть нереалистичной, хотя и останется весьма амбициозной. Правда, пока суммарная установленная мощность всех солнечных батарей в Германии, по данным немецких СМИ, достигла лишь 75 ГВт. Впрочем, это уже сопоставимо с 60-70 атомными электростанциями, ведь мощность одного энергоблока новой АЭС составляет сегодня, как правило, от 1 до 1,4 ГВт.

Для подстраховки нужны электростанции на газе и водороде

В свою очередь глава BDEW Керстин Андреэ (Kerstin Andreae), комментируя данные за три квартала, напомнила, что "производство электроэнергии из возобновляемых источников подвержено колебаниям". Поэтому, по ее словам, "в периоды, когда солнце не светит и ветер не дует, возобновляемой энергетике нужен надежный партнер в лице газовых электростанций, способных работать и на водороде".

Таким образом, Федеральное объединение предприятий энерго- и водоснабжения Германии отводит газовым электростанциям, которые в перспективе должны стать водородными, всего лишь вспомогательную, подстраховывающую роль в немецкой электроэнергетике. Но таких гибких генерирующих мощностей должно быть в достаточном количестве, поэтому глава BDEW от имени своей отрасли призвала правительство ФРГ создать благоприятные инвестиционные условия и стимулы для их строительства.

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