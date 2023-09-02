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Шольц назвал атомную энергетику в Германии "мертвой лошадью"

Александра Иванова
2 сентября 2023 г.

Канцлер ФРГ подтвердил завершение эры АЭС в стране. При этом к концу десятилетия 80% потребности Германии в электроэнергии должно покрываться за счет возобновляемых источников, надеется Олаф Шольц.

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АЭС Isar 2 в Германии (фото из архива)
АЭС Isar 2 в Германии (фото из архива)Фото: Wolfgang Maria Weber/IMAGO

"Эра атомной энергии окончена, в Германии она больше использоваться не будет", - такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в интервью радиостанции Deutschlandfunk в субботу, 2 сентября, комментируя недавнюю попытку входящей в правящую коалицию Свободной демократической партии (СвДП) вернуться к обсуждению возможности возобновить работу АЭС в стране.

"Закон об отказе от АЭС принят. Тема использования атомной энергии в Германии - это "мертвая лошадь" (фразеологизм, обозначающий отсутствие перспектив. - Ред.). Тому, кто захочет построить новые атомные электростанции, потребуется 15 лет и придется потратить от 15 до 20 млрд евро на каждую станцию", - подчеркнул канцлер.

Он пояснил, что цель его правительства - добиться к концу десятилетия ситуации, при которой 80% потребности Германии в электроэнергии будет покрываться за счет возобновляемых источников, - таких, как энергия ветра, солнца, воды и биомассы. А в перспективе за счет "зеленой" энергии потребности Германии должны удовлетворяться полностью, добавил Шольц. "Это тот путь, по которому мы сейчас движемся", - подчеркнул он.

Дискуссия о возможности сохранить АЭС в Германии

31 августа председатель фракции СвДП в бундестаге Кристиан Дюрр (Christian Dürr) в интервью газете Tagesspiegel заявил, что "на фоне напряженной ситуации на энергетическом рынке и высоких цен на электроэнергию для предприятий и частных потребителей" мудрым шагом стало бы притормозить процесс разборки еще способных работать атомных  электростанций", чтобы "хотя бы сохранить возможность (вернуться к их использованию. - Ред.)".

В тот же день газета Süddeutsche Zeitung написала, что позиция СвДП в целом, сформулированная на заседании партии в Дрездене, заключается в том, чтобы сохранить в Германии АЭС, "способные работать с базовой нагрузкой".

В феврале 2023 года президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о планах построить во Франции до 2050 года шесть новых АЭС типа EPR 2 с целью добиться климатически нейтральной экономики. О планах построить в стране новые АЭС сообщала также Швеция.

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„Das Thema Kernkraft ist in Deutschland ein totes Pferd“
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