Из-за дорогой энергии в ФРГ готовят "Пакт в поддержку химии"

Без газа из России немецкая химическая промышленность со своим флагманом BASF теряет международную конкурентоспособность и вынуждена свертывать производство в Германии, перенося его в Китай или в США. Поэтому ей сейчас срочно нужна помощь государства в виде субсидий на электроэнергию. Так можно описать одну из самых острых в данный момент проблем в экономике ФРГ. Настолько острую, что для ее обсуждения канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) созвал 27 сентября экстренное совещание с участием лидеров отрасли, профсоюзов и премьер-министров федеральных земель.

Два взгляда на нынешние проблемы немецкой химии

Однако историю про главную проблему немецкой химической промышленности, крупнейшего потребителя природного газа в стране (причем использующего его преимущественно для производства электроэнергии), можно рассказывать и иначе. Вот так: в значительной мере из-за того, что концерн BASF со своей дочерней компанией Wintershall годами делал ставку на безоглядное сотрудничество с "Газпромом", вся Германия попала в чрезмерную зависимость от российского газа. А теперь именно эта отрасль громче всех требует от правительства ФРГ, чтобы за ее стратегические ошибки коллективно расплачивались немецкие налогоплательщики.

Ганновер, 11 апреля 2005 года. Тогдашний глава BASF Юрген Хамбрехт (слева) был первым западным участником проекта "Северный поток". К этому моменту с "Газпромом" уже имелось СП "Ачимгаз" в Уренгое. На фото также: канцлер ФРГ Герхард Шредер, президент РФ Владимир Путин, глава "Газпрома" Алексей Миллер Фото: Carsten Rehder/dpa/picture-alliance

В первом случае важной частью рассказа является то, что химическая промышленность традиционно относится к ключевым отраслям экономки Германии и что продукция базовой химии необходима широкому спектру самых разных немецких предприятий от автозаводов до фермерских хозяйств.

Во втором случае важную роль играет аргумент, что цель индустриальной политики правительства ФРГ должна состоять не в попытках искусственно продлевать жизнь отмирающим энергоемким производствам 20-го века, продукцию которых куда выгоднее покупать на европейском или мировом рынках, а в поддержке наиболее перспективных наукоемких отраслей 21-го века.

Оба подхода имеют своих сторонников в деловых кругах ФРГ и среди немецких экономистов. Есть у них, естественно, и свои лоббисты. Чьи аргументы весомее, предстоит решить канцлеру, социал-демократу Олафу Шольцу. Решение теперь только за ним, потому что мнения его партнеров по правительственной коалиции разделились.

Большинство социал-демократов и "зеленые" за то, чтобы на определенный срок ввести для части промышленных предприятий особо низкую цену на электроэнергию (Industriestrompreis) и субсидировать этот тариф из госказны. Либералы против и вместо этого предлагают снизить налог на электроэнергию, от чего выиграли бы не только энергоемкие производства, но и все другие предприятия, а также население.

Возобновление сотрудничества с "Газпромом" не обсуждается

Но вот что вообще не предлагается и не обсуждается, так это возврат в какой-либо форме к сотрудничеству с "Газпромом". Германия ведь не отказывалась от российского газа, ЕС не накладывал на него санкции, это Россия летом 2022 года сначала резко сократила поставки, надеясь тем самым оказать политическое давление на ФРГ в вопросе поддержки Украины, а 31 августа прошлого года полностью их прекратила.

Это произошло почти за месяц до диверсий на двух "Северных потоках", хотя и после разрушения этой транспортной инфраструктуры "Газпром" имел техническую возможность продолжить снабжение Германии традиционным маршрутом через Украину и далее через Австрию или по газопроводу "Ямал-Европа" через Беларусь и Польшу. Но этого не произошло, после чего в ФРГ стали рассматривать Россию как ненадежного поставщика, на которого нельзя больше рассчитывать в энергетической и индустриальной политике.

1 ноября 2022 года. Глава BASF Мартин Брудермюллер (справа) показывает канцлеру ФРГ Олафу Шольцу химический завод концерна в Шварцхайде Фото: ASSOCIATED PRESS/picture alliance

До сих пор скептически к особым льготам для энергоемких предприятий относился и Олаф Шольц. Так что лоббирующие интересы химической промышленности предпринимательские объединения и профсоюзы, проявив в данной ситуации редкое единение, совместно шли к канцлеру главным образом для того, чтобы убедить его дать политическое согласие на введение индустриального тарифа на электроэнергию. Но канцлер согласия не дал, во всяком случае пока. Хотя не было и категорического отказа.

После встречи и головное объединение немецкой химической промышленности VCI, и профсоюз IGBCE заявили о своем разочаровании. Предприниматели пригрозили: если отрасли не окажут немедленную помощь, то в ближайшее время не будут приняты назревшие решения об инвестициях в Германии, и через пару лет их отсутствие плохо скажется на всей экономике. Профсоюзы указали на нарастающую опасность потери рабочих мест, и это - весьма серьезная угроза в адрес канцлера от социал-демократической партии, ведь рабочие являются для нее крайне важной группой избирателей.

Берлин обещает не допустить упадка в химической отрасли

Судя по официальному сообщению правительства ФРГ по итогам "химического саммита", Олаф Шольц ждет от предприятий отрасли структурных реформ и конкретных мер по преодолению прежней зависимости от дешевого российского газа. В том числе, возможно, и путем отказа от определенных производств. На это указывает фраза "химической индустрии предстоит необходимый процесс трансформации".

В то же время в сообщении подчеркивается, что "из-за российской агрессии против Украины, слабого спроса и высоких цен на энергию и сырье отрасль столкнулась в настоящее время с очень большими вызовами и испытывает нарастающую международную конкуренцию". Иными словами, правительство осознает, что химическая отрасль оказалась в очень сложном положении и нуждается в поддержке. Но канцлер не хочет сводить дело только к субсидиям, а требует комплексных мер. Тут и поддержка инноваций, и борьба с дефицитом квалифицированных кадров, и создание благоприятных законодательных условий на уровне ЕС, и снижение бюрократических преград в самой Германии.

Берлин, 27 сентября 2023 года. Представители химической отрасли и профсоюзов перед встречей с Олафом Шольцем в ведомстве федерального канцлера Фото: Political-Moments/IMAGO

Все эти меры должны войти в так называемый "Пакт в поддержку химии" (Chemie-Pakt). Решение о его разработке - главный итог состоявшегося совещания и недвусмысленный сигнал, что правительство ФРГ намерено противостоять угрозе упадка и деиндустриализации в немецкой химической промышленности. Эта отрасль должна оставаться одной из важнейших в экономике Германии, лидером в Европе и удерживать нынешнее четвертое место в мире по размеру выручки после США, Японии и Китая, подчеркнули в Берлине.

В перспективе энергоснабжение немецкой химической индустрии обеспечит возобновляемая энергетика, из этого исходят и сами представители отрасли, вопрос теперь только в том, как без потерь преодолеть переходный период. Вполне возможно, что одним из элементов предстоящего "Пакта в поддержку химии" станут и временные субсидии на электроэнергию. Но наверняка не единственным.

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