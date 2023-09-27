В деле о подрыве "Северных потоков" появились новые имена

В деле о диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", которое ведут следователи в Германии, появились новые детали. Точнее, к годовщине подрывов трех из четырех ниток газопроводов ряд немецких СМИ обнародовали два новых имени, которые якобы фигурируют в официальном расследовании, которое проводит Генпрокуратура ФРГ. Речь идет о версии, которую следствие считает самой вероятной, а именно, что в ходе диверсии была использована небольшая частная яхта "Андромеда".

Данная версия в пересказе немецких журналистов звучит так: все или часть диверсантов с поддельными паспортами арендовали "Андромеду" и использовали ее для закладки на дне Балтийского моря всей или части взрывчатки, которая и привела в негодность к тому моменту уже отключенные Россией две нитки трубопровода "Северный поток" и одну - достроенного, но не введенного в эксплуатацию "Северный поток - 2" (вторая не пострадала).

Валерий Залужный Фото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

В качестве организаторов диверсии следствие в ФРГ, как ранее неоднократно указывали журналисты, якобы рассматривает некую персонально не называемую группу из окружения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В пользу этой версии на данный момент нет публичных свидетельств, кроме сообщения The Washington Post о том, что спецслужбы Нидерландов за три месяца до подрыва предупредили другие западные разведки о планах Украины провести акт саботажа на "Северных потоках".

Новые имена, старый след "Андромеды"

Неудивительно, что оба новых названных имени - это украинцы, некто 41-летний Рустем А. и некто Максим Б. Следователи в Германии, как сообщили в частности еженедельник Die Zeit и телекомпании ARD и SWR, подозревают украинского бизнесмена Рустема А. в том, что тот связан с польской (судя по всему - подставной) фирмой Feeria Lwowa, оплатившей аренду "Андромеды".

В свою очередь, Максим Б., менеджер судовых экипажей, забронировал по электронной почте ту самую яхту "Андромеда" от имени польской компании. Добиться от обоих каких-либо значимых ответов журналистам не удалось, если не считать того, что Рустем А. вообще отказался общаться и якобы даже угрожал журналистам, а Максим Б. заявил, что узнал о подрыве "Северных потоков" из СМИ.

Другие новые детали расследования

Еще из новых деталей, благодаря последним публикациям, выясняется, что телефоны, которые использовались экипажем "Андромеды", следователи засекли на территории Украины - правда, неизвестно, на той ли ее части, которую Киев контролирует или нет. О том, почему это важно, - чуть ниже. Также в публикации Die Zeit фигурирует некто "Михаил Попов", который, по данным следствия, был капитаном яхты, но журналисты добавляют, что идентифицировать настоящее имя этого человека прокуратуре пока не удалось.

Ларс Отте Фото: picture-alliance/dpa/O. Berg

Кроме того, издание цитирует прокурора Ларса Отте (Lars Otte), который, выступая перед членами комиссии по внутренним делам бундестага, заявил, что "есть хорошие основания исходить из того, что эта яхта использовалась для совершения данного преступления". Иными словами, следствие склоняется к тому, что "Андромеда" и ее экипаж наверняка причастны к подрывам "Северных потоков".

В пользу этой версии говорят следы найденной на яхте взрывчатки и следственные эксперименты, которые якобы показали, что вместительности небольшой - 15 метров в длину - "Андромеды" хватило бы, чтобы загрузить на нее всю взрывчатку для подрыва трубопроводов.

Но означает ли предполагаемая причастность граждан Украины к диверсии то, что за ней стоит Киев? У следствия, как ранее написал другой немецкий еженедельник, Der Spiegel, сомнений на этот счет нет. На запрос Die Zeit, отправленный президенту Украины Владимиру Зеленскому и верховному главнокомандующему ВСУ Залужному, ответ не пришел.

Нестыковки версии с "украинским следом"

Однако у украинского следа, по которому, судя по публикациям СМИ, идет немецкое следствие, есть нестыковки. На них ранее обращали внимание другие журналисты. Во-первых, это тот самый вопрос вместительности: могла ли яхта с шестью членами экипажа на борту доставить к месту диверсии достаточно взрывчатки?

Во-вторых, прежде со ссылкой на то же следствие журналисты писали, что в причастности к диверсии подозревают украинского военного Валерия К. Его жена и ребенок якобы живут в немецком Франкфурте-на-Одере. Однако, как писал тот же Der Spiegel, ДНК Валерия К. не совпало с теми, которые выявили с помощью следов, найденых следствием на яхте. Тем самым, исходя из имеющихся утечек из прокуратуры, выходит, что пока никто из членов экипажа достоверно не идентифицирован.

К яхтам такого типа относится и "Андромеда", которую, по данным следствия в ФРГ, использовали диверсанты Фото: Sean Gallup/Getty Images

Наконец, в качестве владелицы польской компании Feeria Lwowa, арендовавшей "Андромеду", в немецкой и международной прессе регулярно фигурировала женщина, называемая гражданкой Украины. Однако у нее есть и российский паспорт: судя по ее фото в соцсетям, проживает она в Крыму и помогала, по сведениям другой группы расследователей с телеканалов n-tv/RTL, в проведении референдума в 2014 году, после которого Россия аннексировала Крым.

Также в распоряжении журналистов есть фотографии, на которых, как утверждается, эта женщина запечатлена в Краснодаре в июне 2023 года. "Смогла ли бы украинская диверсантка без риска для себя находиться на российской территории?" - задаются риторическим вопросом журналисты.

Карикатура DW: "Северный поток" был остановлен за месяц до взрывов Фото: DW

Также к нестыковкам относится никем не оспариваемое присутствие в момент диверсии большого количества российских военных и других кораблей в районе, где произошел подрыв "Северных потоков". В частности к месту происшествия подходили военные суда РФ с оборудованием для установки взрывных устройств, о чем ранее писал немецкий новостной портал t-online со ссылкой на информацию от источников в структурах безопасности и открытые данные. Эти же сведения позже распространили следователи Швеции и Дании, которые ведут свое расследование.

"Der Spiegel объясняет это удивительным образом: Москва намеревалась не взорвать, а защитить трубопроводы. Доказательств нет. Если это так, то почему же они ее их защитили?" - написал на сей счет в сети X (бывший Twitter) журналист издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Конрад Шуллер (Konrad Schuller), которое в работе журналистского коллектива расследователей не участвует.

Операция России под "чужим флагом" или США и их союзников?

Версия о том, что "украинский след" мог быть операцией России под "чужим флагом", рассматривается следствием в ФРГ, но не как основная, ранее писали СМИ. Сами следователи, разумеется, молчат, пока расследование не завершено. В феврале 2023 года генпрокурор ФРГ Петер Франк (Peter Frank) говорил, что в ходе расследования диверсии в Балтийском море немецкими правоохранительными органами пока не получено доказательств того, что взрывы были произведены российской стороной.

Ответственность за подрыв газопроводов на данный момент никто на себя не взял, но считается, что такую технически сложную операцию могли осуществить только государственные игроки. В целом, считается, что мотивы совершить диверсию на российском газопроводе, который шел напрямую в ФРГ, имелись у нескольких стран или даже групп стран.

Помимо России и Украины, называются и США и их союзники, в частности Польша. В начале февраля 2022 года, незадолго до вторжения России в Украину, президент США Джо Байден прямо заявил журналистам: "Если Россия вторгнется, "Северный поток - 2" больше не будет существовать. Мы положим этому конец".

Смотрите также: