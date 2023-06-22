Диверсия на "Северных потоках": новый след "Андромеды"

Два объединения журналистов различных СМИ выдали в один день новые снимки с места взрывов двух ниток газопровода "Северный поток" и одной нитки "Северного потока - 2", а также порцию новой информации о расследовании диверсии, которое идет в Германии.

Следствие в Германии по-прежнему концентрируется на изучении теории, согласно которой к взрывам 26 сентября 2022 года, которые повредили газопроводы, могла быть причастна легкая яхта "Андромеда". Речь идет о небольшом гражданском судне, которое вышло из немецкого порта в городе Росток 6 сентября и, судя по выводам следствия, было и в районе взрывов, правда, непонятно, в какие именно даты. Из совместного расследования еженедельника Die Zeit, общественно-правовой медиакомпании ARD, газеты Süddeutsche Zeitung, а также польской онлайн-платформы Frontplay выяснилось, что яхта, которая провела в море в общей сложности порядка двух недель, сделала небольшую остановку в Польше - за неделю до взрывов, 19 сентября 2022 года.

Следствие в Германии идет по следу "Андромеды"

Сам факт визита "Андромеды" подтвердила и прокуратура Польши: шестеро членов экипажа, по ее данным, были проверены польской Пограничной стражей - ничего необычного пограничники не заметили. Погрузка на борт яхты каких-либо предметов также не производилась, утверждают в Варшаве. Ранее в марте та же группа журналистов выяснила, что яхта также делала остановки на немецком острое Рюген и на датском острове Эртхольмен (Кристиансё).

Последствия взрывов на одной из ниток газопровода "Северный поток" Фото: Handout/Airbus DS 2022/AFP

При этом следствие в ФРГ, по данным журналистов, уверено, что экипаж показал арендодателю яхты фальшивые паспорта, а в ходе обыска следователи обнаружили на борту следы взрывчатки. Как минимум двое человек, связанных с "Андромедой", являются гражданами Украины, как пишут журналисты со ссылкой на данные официального расследования.

Польша категорически отрицает причастность

Новые детали привели немецких следователей в Польшу. В мае, как пишет Die Zeit, состоялась встреча между польскими и немецкими следователями по теме диверсии на "Северных потоках". Позже Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ отправило формальный запрос об оказании помощи в Варшаву, пишет Die Zeit. В результате польским коллегам удалось провести обыск в туристической фирме Feeria Lwowa из Варшавы, на чье имя была арендована яхта. Совладелицей этой фирмы является гражданка Украины, которая после аннексии Крыма получила и паспорт РФ. Саму фирму следствие в Германии считает подставной.

О том, что Польша могла быть "хабом" для диверсии, писало некоторое время назад и издание The Wall Street Journal. Следствие в ФРГ по-прежнему не исключает, что диверсия могла быть операцией под ложным флагом, то есть, совершена по заказу другого государства, но считает более убедительным именно "украинский" след, пишет Die Zeit, со ссылкой на источники в Федеральной прокуратуре ФРГ, которая взяла на себя расследование этого дела. Согласно данной версии, впервые озвученной тем же коллективом журналистов в марте 2023 года, взрывы на газопроводах, по которым к моменту взрыва не поступал газ в Европу, организовала группа диверсантов, подчинявшаяся непосредственно главкому ВСУ Валерию Залужному. О якобы имевшихся у руководства в Киеве планах по подрыву газопроводов знали заранее спецслужбы США и Нидерландов. Никто не взял на себя ответственность за диверсию.

На момент диверсии "Северный поток" фактически уже не поставлял газ в Германию. Российские власти объясняли прекращение поставок ремонтом - об этом карикатура DW. Фото: DW

Журналисты в Германии задаются вопросом, возможно ли то, что Польша, которая также последовательно критиковала проекты "Северных потоков", могла вместе с Украиной быть причастной к взрывам. Сами польские власти, подтвердив остановку "Андромеды" в польском порту, категорически отрицают свою причастность к диверсии. Нет никаких свидетельств ни причастности Польши, ни яхты "Андромеда" к взрывам на газопроводах, говорится в специально выпущенном 22 июня заявлении польской прокуратуры.

Взрывчатки могло быть меньше, чем раньше считалось

Тем временем другое объединение журналистов 21 июня опубликовало фото- и видеосъемку с места взрывов на "Северных потоках". На кадрах, которые распространили германо-люксембургский телеканал RTL, датский TV2, датская газета Ekstra Bladet и французская Libération, можно увидеть, что взрыв первой нитки "Северного потока - 2" нанес трубе гораздо менее значительный ущерб, чем произошедшие позднее на расстоянии в 80 км детонации на нитках "Северного потока". Съемки совершил подводный беспилотный аппарат норвежской компании Blueye. Публикация видео ставит под сомнение первоначально сделанные выводы экспертов, в том числе в Германии, о том, что для взрыва газопроводов потребовалось от тысячи до полутора тысяч тонн взрывчатки.

Эксперты, опрошенные журналистами этого объединения, на основании видеосъемок сделали заключение о том, что, возможно, для взрыва на "СП-2" хватило всего несколько килограммов. Такой груз мог спустить к трубе небольшой подводный аппарат с дистанционным управлением. По данным экспертов, опрошенных TV2, на всю операцию по поиску газовой трубы и запуску такого аппарата ко дну на глубину 70-80 метров, должно было уйти порядка 20 минут. Что касается видимого на кадрах кратера от взрыва, то его мог произвести сразу после взрыва резко поступавший из трубы природный газ, полагают эксперты.

Никаких изменений по другим версиям диверсии

Публикация съемок места взрывов способна подкрепить версию о причастности "Андромеды", например, к одному из взрывов. Теоретически она может объяснить одну из основных нестыковок этой версии, которая заключалась в том, что яхта длиной в 15,5 метров физически была бы не в состоянии перевозить по морю сотни или даже тысячи кг взрывчатого вещества плюс пропитание для экипажа на те две недели, что яхта была в море. Впрочем, участники журналистского объединения из RTL, побывавшие ранее на яхте, скептически оценивают версию с причастностью "Андромеды", расценив яхту как непригодную для проведения подобной операции.

Следствие по факту диверсии на "Северных потоках" ведется несколькими странами, в том числе Данией, Швецией, Польшей и РФ. Помимо версии о причастности диверсантов из Украины, существуют другие версии произошедшего: в частности, версия о причастности США к взрывам (не основанная на каких-либо свидетельствах) и версия о том, что за диверсией стоит Россия. В момент атаки на газопроводы в районе диверсии находилось, по подтвержденным данным, несколько российских судов, в том числе военных.

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