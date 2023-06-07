  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
КонфликтыСША

США год назад знали о планах Украины атаковать "СП"

Сергей Ромашенко
41 мин. назад

За три месяца до диверсии Белый дом получил от союзника информацию о подготовке Киевом нападения на "Северный поток". Операция готовилась под непосредственным руководством Залужного, сообщила WP.

https://p.dw.com/p/4SI7L
На месте взрыва газопровода "Северный поток"
На месте взрыва газопровода "Северный поток"Фото: Danish Defense Ministry/Xinhua/picture alliance

Администрация президента США за три месяца до диверсии на "Северный потоках" (СП) получила от европейского союзника сведения о том, что украинские военные планировали атаку на газопроводы под непосредственным руководством главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщила во вторник, 6 июня, газета The Washington Post (WP) со ссылкой на документы Пентагона, попавшие в сеть в результате масштабной утечки.

Согласно этим документам, атака на СП в известный Вашингтону срок не состоялась, но зафиксированные впоследствии взрывы произошли достаточно близко по времени. Подробности предполагаемого плана атаки были собраны разведслужбой одной из европейских стран и переданы ЦРУ год назад. ЦРУ поделилось документом с Германией и другими европейскими союзниками. Доклад разведки базировался на информации, полученной от источника в Украине. Он содержит некоторые из наиболее конкретных на сегодняшний день доказательств, которые могут связывать официальный Киев с атакой на "Северные потоки", отмечает WP.

В отчете говорится, что операцией должен был руководить главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Президент Украины Владимир Зеленский о ней не знал, что, как пишет издание, позволило бы ему правдоподобно отрицать причастность Киева к нападению, которое могло вызвать возмущение на Западе и поставить под угрозу поддержку Украины. Это особенно касалось Германии, которая перед войной получала половину природного газа из России и долгое время отстаивала проект "Северного потока".

Планы атаки на газопровод

По сведениям WP, операцию планировалось провести сразу после крупных военно-морских учений западных стран в Балтийском море, проходивших в июне 2022 года. Как сообщил тогда украинский источник, вызывавший доверие у западной разведки, шестеро украинских спецназовцев с фальшивыми паспортами должны были арендовать яхту, чтобы добраться до места назначения, а затем с водолазным снаряжением опуститься на дно к газопроводу и заминировать его. Но в итоге операция была "приостановлена" по причинам, которые остаются неясными.

Как позднее установили германские следователи, примерно такой же план и был осуществлен, но только в сентябре. В то же время, как пишет WP, имеются и отличия. В частности, согласно отчету, нападение планировалась лишь на "Северный поток", но не на "Северный поток - 2". Украинские официальные лица, которые ранее неоднократно отрицали причастность Киева ко взрывам на газопроводах, не ответили на запросы издания. Белый дом и ЦРУ отказались от комментариев.

В конце сентября 2022 года  были повреждены три из четырех ниток газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Расследования Швеции, Дании и Германии показали, что газопроводы были взорваны, но виновные пока не установлены. Россия заявляет, что в аварии заинтересованы США и их союзники. В ряде западных СМИ появлялись сообщения, что взрывы могла организовать проукраинская группа, не связанная с властями какой-либо страны. В ряде других публикаций говорилось и о возможной причастности к взрывам России. Американские СМИ, в свою очередь, писали, что у разведки США нет доказательств, указывающих на причастность России к диверсии.

Смотрите также:

Новый поворот в деле о подрыве "Северных потоков"

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Сенсация с "Северным потоком" и как Путин помог приблизить НАТО к России. DW Новости (04.04.2023)

Сенсация с "Северным потоком" и как Путин помог приблизить НАТО к России. DW Новости (04.04.2023)

Неожиданный поворот в истории "Северного потока" - он как будто непотопляемый. Немецкие страховые компании Allianz и Munich Re, по данным Reuters, возобновили страхование поврежденного взрывами газопровода, контролируемого Россией. Собеседники агентства дали понять, что не исключено восстановление трубопровода. Было ли согласовано решение с властями Германии?
Политика4 апреля 2023 г.35:19 мин.
external

Тайна подрыва "Северных потоков" близка к разгадке? Следы ведут на датский остров

Тайна подрыва "Северных потоков" близка к разгадке? Следы ведут на датский остров

Кто организовал и осуществил диверсию на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2"? Однозначного ответа на этот вопрос пока нет, но история чуть ли не каждый день обрастает новыми подробностями. Предположительно, найдена яхта, с которой была совершена диверсия. В Германии требуют обнародовать больше информации о промежуточных итогах расследования.
11 марта 2023 г.30:09 мин.

Статья WP

www.washingtonpost.com
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Азовское море (фото из архива)

СФ одобрил денонсацию договора с Украиной об Азовском море

Конфликты27 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Елена Колбасникова и ее адвокат Маркус Байзихт

Как в Кельне судили "фанатку Путина"

Как в Кельне судили "фанатку Путина"

Общество16 ч. назад
Александр Плющев и Ольга Тихомирова

Крушение Каховской ГЭС. Суд над "фанаткой Путина". DW Шоу

Крушение Каховской ГЭС. Суд над "фанаткой Путина". DW Шоу

Политика20 ч. назад61:14 мин.
Карикатура - потирающий руки судья в мантии стоит перед конвейером, на котором чередой движутся папки с надписью "Дело Навального" с номерами от 153 и выше.

Новый процесс против Навального: судебный конвейер в работе

Новый процесс против Навального: судебный конвейер в работе

Права человека21 ч. назад
Во время торгов в аукционный зал кельнской семейной компании VAN HAM

Как в Кельне продавали картину Пикассо

Как в Кельне продавали картину Пикассо

Культура21 ч. назад
Алексей Навальный, апрель 2023 года

За что и как Навальному хотят дать 30 лет колонии

За что и как Навальному хотят дать 30 лет колонии

Политика16 ч. назад
Добыча нефти в Кувейте

Нефти слишком много. Сокращение добычи уже не помогает ОПЕК+

Нефти слишком много. Сокращение добычи уже не помогает ОПЕК+

Экономика и бизнес19 ч. назад
На главную страницу