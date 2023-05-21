Взрывы на "Северных потоках": немецкие СМИ нашли новый след

Один из мужчин, арендовавших яхту, которая могла быть использована для диверсии на "Северных потоках", живет в Украине, выяснили расследователи NDR и WDR и Süddeutsche Zeitung.

В деле о взрывах на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" появились новые следы, ведущие в Украину. Об этом говорится в журналистском расследовании , проведенном немецкими общественно-правовыми медиакомпаниями NDR и WDR и газетой Süddeutsche Zeitung при участии шведской газеты Expressen, польского онлайн-журнала Frontstory и датской газеты Berlingske. Основные выводы этой работы были обнародованы на сайте немецкой новостной передачи Tagesschau вечером в воскресенье, 21 мая.

Кто арендовал яхту "Андромеда"

В центре внимания журналистов оказалась 15-метровая яхта Andromeda, о возможной связи которой со взрывами на "Северных потоках" немецкий телеканал ARD и газета Die Zeit сообщали в марте. Как писали тогда эти СМИ, на борту этой небольшой парусной яхты в начале сентября 2022 года из порта немецкого города Росток в море вышли пять мужчин и одна женщина. Указывалось, что судно было взято в аренду польской фирмой, которая принадлежала украинцам.

Согласно новой информации, полученной NDR и WDR и газетой Süddeutsche Zeitung, эта польская фирма представляет собой туристическое бюро с офисом в Варшаве. По адресу этой компании зарегистрированы еще более ста фирм, говорится в расследовании. После того как журналисты пообщались на месте с женщиной, подтвердившей регистрацию турбюро, однако сообщившей, что у нее нет номера телефона его владельцев, у них сложилось впечатление, что речь идет о подставной фирме. Согласно документам, на протяжении ряда лет эта компания не имела существенного оборота. Но в 2020 году на ее счета поступило 2,8 млн евро. Что стало причиной столь высокого дохода, выяснить не удалось.

Женщина, которая значится главой компании, якобы живет в Киеве, отмечается в расследовании. Между тем ее имя всплывает в связи с еще двумя фирмами, из чего журналисты делают вывод, что и она может быть всего лишь подставным лицом. По телефону женщина подтвердила, что возглавляет турбюро, однако потом положила трубку и больше на звонки не отвечала.

След, ведущий к украинским военным

Еще один след, который, по данным журналистов, нашли немецкие службы безопасности, ведет к украинским вооруженным силам. Как следует из материала, некоторые из лиц, снявшие яхту "Андромеда" и впоследствии вышедшие на ней в море, предъявляли свои удостоверения личности. Среди документов, всплывающих в этой связи, был румынский паспорт на имя "Стефан М.", сообщают расследователи.

Человек с таким именем и той же датой рождения, по данным Федерального ведомства по уголовным делам, во время совершения диверсии находился в Румынии, сообщают журналисты. Кем же тогда был человек, арендовавший яхту? По данным германских властей, им был мужчина в возрасте примерно 25 лет, проживающий в городе, расположенном к юго-востоку от Киева, пишут NDR и WDR и Süddeutsche Zeitung. Авторы указывают, что им известно его настоящее имя.

Сомнения в причастности яхты "Андромеда" ко взрывам "Северных потоков"

В марте 2023 года, после появления в немецких СМИ публикаций о возможной причастности яхты "Андромеда" ко взрывам на "Северных потоках" и следе, ведущем в Украину, некоторые наблюдатели выразили сомнения в правдоподобности этой версии.

Так, журналисты таблоида Bild выяснили, что "Андромеда", судя по всему, слишком мала, чтобы использоваться для такой масштабной диверсии. К тому же, она не оснащена специальным водолазным оборудованием, позволяющим заложить взрывчатку на 80-метровой глубине, указывали журналисты.

"Для проведения трех взрывов под водой потребовалось бы как минимум от 600 до 900 кг специальной военной взрывчатки. У яхты "Андромеда" нет крана, чтобы безопасно опустить под воду такой объем", - подчеркивалось в публикации.

"Следственные действия, ведущие от парусной яхты к Украине, - это политическая взрывчатка. До сих пор неясно: может ли это действительно быть актом мести за агрессивную войну, развязанную Россией? Или следователи идут по следам, намеренно проложенным другими, - и это так называемая "операция под ложным флагом"? - говорится в обнародованном 21 мая расследовании NDR и WDR и газетой Süddeutsche Zeitung.

Взрывы на "Северных потоках"

Три из четырех нитей газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море, ведущих из России в Германию, были подорваны в конце сентября 2022 года. Ни по одной из них на тот момент газ не транспортировался. "Северный поток" был остановлен Россией незадолго до взрывов, а "Северный поток - 2" так и не был введен в эксплуатацию на фоне вторжения России в Украину.

Одна из нитей СП-2 уцелела и после инцидента президент РФ Владимир Путин предлагал прокачивать по ней газ, но Германия отказалась. Никто не взял на себя ответственность за взрывы на газопроводах. Представители России заявляли, что подозревают в причастности к ним США и Великобританию.

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