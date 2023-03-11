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Морская поверхность над местом взрыва газопровода "Северный поток - 2" (фото из архива)
Морская поверхность над местом взрыва газопровода "Северный поток - 2"Фото: Danish Defence Command/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

Bild: Версия о подрыве "Северных потоков" с яхты сомнительна

Александра Иванова
24 мин. назад

Яхта Andromeda, которая, как сообщали ранее немецкие СМИ, могла использоваться для диверсии на "Северных потоках", слишком мала для этого и не обладает нужным оборудованием, пишет Bild.

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15-метровая яхта Andromeda, с помощью которой, как писали ранее немецкие СМИ, могла быть совершена диверсия на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", слишком мала и не оснащена оборудованием, необходимым для такой операции, пишет немецкий таблоид Bild в субботу, 11 марта.

9 марта информацию о том, что именно эта яхта типа Bavaria Cruiser 50, взятая в аренду на немецком острове Рюген, могла быть причастна к диверсии на "Северных потоках", опубликовал немецкий еженедельник Der Spiegel. Ранее медиакомпании ARD и SWR, а также газета Die Zeit сообщили, что у двух членов предполагаемой диверсионной группы, состоявшей из капитана, двух водолазов, двух помощников и врача, были украинские паспорта.

По данным Der Spiegel, в январе 2023 года полиция Германии опрашивала чартерные компании, в том числе владельцев Andromeda, выясняя, кто именно брал это судно в аренду в сентябре.

Почему яхта Andromeda не подходит для "диверсии"

Между тем, как пишет Bild, версия о причастности яхты Andromeda ко взрывам на "Северных потоках" вызывает все больше сомнений.

Первая проблема, о которой журналисты упоминают в этой связи, - объем взрывчатых веществ. "Для проведения трех взрывов под водой потребовалось бы как минимум от 600 до 900 кг специальной военной взрывчатки. У яхты Andromeda нет крана, чтобы безопасно опустить под воду такой объем",  - подчеркивается в публикации.

Вторая проблема связана с логистикой. Мнимой украинской "диверсионной команде" вряд ли удалось бы переправить через Польшу и Германию столько взрывчатки из армейских резервов, не будучи замеченной спецслужбами или полицией, полагают журналисты.

Еще одна нестыковка, по мнению авторов, - отсутствие на яхте специального водолазного оборудования, позволяющего заложить взрывчатку на 80-метровой глубине. В этой связи Bild цитирует представителя Германского общества спасения (DLRG), эксперта по подводному плаванию Матиаса Хёльцля (Mathias Hölzl): "Чрезвычайно сложно! Только для погружения потребовалось бы 30 литров специальной газовой смеси. На борту должны были бы находиться десятки баллонов".

Взрывы на "Северных потоках"

Три из четырех нитей газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море, ведущих из России в Германию, были подорваны в конце сентября 2022 года. Ни по одной из них на тот момент газ не транспортировался. "Северный поток" был остановлен Россией незадолго до взрывов, а "Северный поток - 2" так и не был введен в эксплуатацию на фоне вторжения России в Украину. Одна из нитей СП-2 уцелела и после инцидента президент РФ Владимир Путин предлагал прокачивать по ней газ, но Германия отказалась. Никто не взял на себя ответственность за взрывы на газопроводах. Представители России заявляли, что подозревают в причастности к ним США и Великобританию.

Смотрите также:

Тайна подрыва "Северных потоков" раскрыта?

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Статья газеты Bild, выдвигающая сомнения в правдоподобии версии о совершении диверсии на "Северных потоках" с помощью яхты Andromeda

Startete Mission „Pipeline“ auf DIESER Nussschale?
www.bild.de
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