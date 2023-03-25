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Место повреждения газопровода "Северный поток" после взрыва.
Место повреждения газопровода "Северный поток" после взрыва, 17 октября 2022 г.Фото: Trond Larsen/Expressen/TT/picture alliance
ПолитикаЕвропа

Перед взрывами на "СП" туда направлялись военные суда РФ

Евгений Жуков
1 ч. назад

Незадолго до взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" к месту происшествия направлялись военные суда РФ с оборудованием для установки взрывных устройств, сообщило немецкое издание t-online.

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За несколько дней до взрывов на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" в сентябре 2022 года на месте происшествия, возможно, находились российские военные суда, пишет в субботу, 25 марта, немецкий новостной портал t-online. Журналисты издания пришли к такому выводу, проведя расследование, в котором опирались на информацию, полученную от источников в структурах безопасности, а также на открытые данные. По их сведениям, эти корабли были оснащены оборудованием для установки взрывных устройств.

По данным t-online, на спутниковых снимках видно, что в ночь на 21 сентября, то есть за пять дней то взрывов, по меньшей мере три подозрительных корабля покинули российскую военно-морскую базу в Калининграде. Издание указывает, что на судне SS-750 установлена мини-субмарина с захватными рычагами, а буксиры SB-123 и "Александр Фролов" оснащены грузовыми кранами. Двигаясь на запад, эти два буксира во второй половине дня 21 сентября передали данные о своем местоположении, говорится в расследовании.

Три других корабля ВМФ России, возможно, сопровождали операцию и обеспечивали военное прикрытие: согласно сообщению министерства обороны России от 22 сентября, корвет "Сообразительный" и сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" участвовали в учении по прикрытию морского конвоя. Кроме того, пишет t-online, спутниковые снимки позволяют предположить, что корабль-разведчик "Сызрань" тоже покинул порт в Калининграде 21 сентября, хотя сделать окончательный вывод невозможно из-за облачности.

Журналисты считают, что начавшиеся 19 сентября 2022 года крупные маневры российского Балтийского флота могли служить прикрытием для операции. Помимо прочего, из Калининграда были переброшены спецподразделения, подготовленные для проведения подводных диверсионных операций.

Федеральная прокуратура Германии, а также датские и шведские следователи в ответах на запросы t-online отказались комментировать действия ВМФ России.

Взрывы на "Северных потоках"

26 сентября 2022 года на двух нитках "Северного потока", а затем и на "Северном потоке - 2" были обнаружены в общей сложности четыре утечки. До этого сейсмологические станции в Швеции и Дании зафиксировали в том же районе сильные подводные взрывы.

Расследование причин повреждения проводится в Германии, Дании и Швеции. Никаких достоверных данных о причинах взрывов пока нет.

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