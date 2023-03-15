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Штаб-квартира немецкого энергетического концерна E.on в Эссене
Штаб-квартира энергетического концерна E.on в ЭссенеФото: E.ON Presse
Экономика и бизнесГермания

E.on обнулил "Северный поток", но не отказался от него

Андрей Гурков
19 мин. назад

Немецкий энергетический концерн E.on отчитался об успешном 2022 годе, разъяснил свое отношение к взорванному газопроводу и сообщил, чем сейчас занят его оператор Nord Stream AG.

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Немецкий энергетический концерн E.on списал свое участие в газопроводе "Северный поток". Это следует из опубликованного 15 марта финансового отчета за 2022 год. На 223-й странице указано, что к 31 декабря 2022 года стоимость данного актива была снижена до нуля. Доля E.on в швейцарской компании Nord Stream AG, операторе газопровода, составляет 15,5%. Годом раньше стоимость этой инвестиции оценивалась в 1,2 млрд евро.

Немецкий акционер не хочет уступать поле "Газпрому"

В развернутом сообщении для прессы об итогах бизнеса E.on в прошлом году "Северный поток" не упоминается. Там говорится о том, что минувший год стал "экстремальным вызовом" для энергетических рынков и для концерна. Тем не менее его чистая прибыль выросла на 200 млн евро до 2,7 млрд евро. "Улучшившаяся финансовая структура" позволит E.on, сосредоточенному главным образом на электроэнергетике, увеличить запланированные на период до 2027 года инвестиции на 6 млрд евро до 33 млрд евро.

Финансовый директор E.on Марк Шпикер
Финансовый директор E.on Марк ШпикерФото: E.ON Presse/Foto: Thomas Dashuber

Однако в ходе пресс-конференции, на которой представлялись итоги года, тему "Северного потока" затронул финансовый директор E.on Марк Шпикер (Marc Spieker). Он отметил, что полное списание доли в газопроводе не означает окончательного выхода из проекта: "Мы продолжаем пользоваться своими правами в качестве миноритарного акционера управляющей компании "Северного потока - 1".

Иными словами, руководство концерна намерено и дальше участвовать в принятии решений о судьбе газопровода, обе нитки которого были разрушены 26 сентября 2022 года в ходе диверсии. Ее исполнители и организаторы пока неизвестны. "Мы по-прежнему не видим смысла в том, чтобы просто уступить сейчас в этом вопросе поле "Газпрому", - подчеркнул Марк Шпикер.

Сейчас задача - остановить дальнейшую коррозию газопровода

Следует, однако, отметить, что "Газпром" контролирует 51% в капитале Nord Stream AG, так что у немецкого концерна, как и у других европейских акционеров, возможности влиять на судьбу газопровода весьма ограничены. Сейчас оператор "Северного потока", сообщил финансовый директор E.on, сосредоточился на изучении вопроса, как откачать воду из двух разрушенных ниток и как их затем законсервировать, чтобы "остановить их дальнейшую коррозию".

Вопрос об их ремонте в будущем представляется Марку Шпикеру в настоящей момент "полностью спекулятивным". Это будет зависеть от многих факторов: политических, общественных, экономических. По его словам, "время покажет".

Смотрите также:

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Андрей Гурков
Андрей Гурков Экономический обозреватель DW.
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