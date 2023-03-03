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Газовое пятно на месте утечки из газопровода "Северный поток 2"
Газовое пятно на месте утечки из газопровода "Северный поток 2"Фото: Danish Defence/UPI/Newscom/picture alliance
Экономика и бизнесРоссия

Россия хочет законсервировать газопроводы "Северный поток"

Виталий Кропман
33 мин. назад

По информации инсайдеров, трубы СП должны быть сохранены в таком состоянии, которое сделает возможным функционирование газопроводов в более поздние сроки. В РФ не исключают, что Запад еще вернется к российскому газу.

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Россия хочет законсервировать газопроводы "Северный поток" на дне Балтийского моря, которые были повреждены в результате взрывов, и не будет ремонтировать их в обозримом будущем. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщило агентство Reuters со ссылкой на инсайдеров. Российское правительство в ближайшее время не ожидает улучшения отношений с Западом, которое могло бы привести к тому, что трубы снова станут востребованы, рассказали Reuters два человека, знакомых с ситуацией.

Другой информированный источник в России даже сказал, что правительство считает проект "похороненным". Два других инсайдера, в свою очередь, заявили, что трубы должны быть сохранены в таком состоянии, которое сделает возможным функционирование газопроводов в более поздние сроки. Они должны быть законсервированы, сказал еще один человек, знакомый с процессом. Это, вероятно, означает герметизацию поврежденных труб, чтобы защитить их от вод Балтийского моря. Если сжиженный природный газ (СПГ), используемый в качестве заменителя российского газа, станет слишком дорогим, то в один прекрасный день может снова возникнуть потребность в голубом топливе из России, сказал он.

Компании-операторы "Северного потока - 1" и "Северного потока  - 2" не захотели давать комментарии Reuters. В немецком энергетическом концерне E.ON, владеющем долей в "Северном потоке - 1", заявили: "Насколько нам как миноритарному акционеру известно, никакого решения ни за, ни против восстановления трубопровода принято не было". 

Авария на газопроводах "Северный поток"

Россия перекачивала газ из Сибири в Германию и другие европейские страны по газопроводу "Северный поток - 1", пока поставки не были прекращены после нападения на Украину. По этой же причине фактически полностью построенный газопровод "Северный поток - 2" так и не был введен в эксплуатацию. В ночь на 26 сентября 2022 года в исключительной экономической зоне Дании и в шведской исключительной зоне были обнаружены утечки на трех из четырех веток газопроводов "Северный поток". Одновременно сейсмические станции зафиксировали взрывы в местах утечек.

В ноябре 2022 года шведские следователи заявили, что в районе взрывов на дне Балтийского моря были найдены следы взрывчатки и "посторонних предметов". Западные страны поначалу  обвинили Россию в подрыве газопроводов с целью "газового шантажа". Позже немецкая сторона заявила, что доказательств причастности России к этой диверсии нет. В свою очередь, Москва утверждает, что в аварии на "Северных потоках" были заинтересованы США и их  союзники, а президент РФ традиционно обвинил в диверсии "англосаксов".

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