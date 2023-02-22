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Место утечки газа из "Северного потока - 2"Фото: Danish Defence Command via REUTERS
ПолитикаГлобальные темы

Взрывы на "СП": ООН предостерегла от беспочвенных обвинений

Павел Мыльников
1 ч. назад

ООН ждет итогов расследований взрывов на газопроводах в Балтийском море, заявила замгенсека организации. Безосновательные обвинения грозят обострением ситуации в регионе, подчеркнула Розмари Дикарло.

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Организация Объединенных Наций призвала все заинтересованные стороны к сдержанности по вопросу взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". "Мы должны избегать любых необоснованных обвинений, которые могут еще больше обострить и без того повышенную напряженность в регионе и потенциально затруднить поиск истины", - заявила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло во вторник, 21 февраля, на инициированном Россией заседании Совета Безопасности ООН по этому вопросу.

Всемирная организация не в состоянии проверить или подтвердить какие-либо утверждения по инцидентам и ожидает результатов текущих национальных расследований, добавила Дикарло. "И хотя мы точно не знаем, что произошло в водах Балтийского моря в сентябре 2022 года, одно можно сказать наверняка: что бы ни послужило причиной инцидента, его последствия входят в число многих рисков, вызванных вторжением (России. - Ред.) в Украину", - подчеркнула замгенсека ООН. "Спустя год после начала войны мы должны удвоить наши усилия, чтобы положить ей конец в соответствии с международным правом и Уставом ООН", - резюмировала Дикарло.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя, в свою очередь, заявил, что Россия не заметила заинтересованности западных стран в объективном расследовании взрывов. Ранее Москва распространила среди членов СБ ООН проект резолюции о проведении под эгидой генсекретаря ООН независимого международного расследования инцидента в Балтийском море с "Северными потоками".

Взрывы на "Северных потоках"

В конце сентября 2022 года на двух нитках газопровода "Северный поток", а затем и на "Северном потоке - 2" были обнаружены в общей сложности четыре утечки. До этого сейсмологические станции в Швеции и Дании зафиксировали в том же районе сильные подводные взрывы.

Расследование причин повреждения идет в Германии, Дании и Швеции. Стокгольм и Копенгаген пришли к выводу, что трубопроводы были взорваны преднамеренно, но не сказали, кто может быть ответственен за произошедшее. Москва обвинила во взрывах Запад.

В начале февраля американский журналист-расследователь Сеймур Херш опубликовал в своем блоге материал, в котором со ссылкой на единственный анонимный источник говорилось, что подрыв газопроводов в Балтийском море был произведен по указанию президента США Джозефа Байдена, а взрывное устройство заложили водолазы ВМС Соединенных Штатов. И Белый дом, и Госдепартамент США отвергли эти утверждения.

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