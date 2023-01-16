Саксонский лоббист "Северного потока" не наивен, а расчетлив

Санкт-Петербург, 7 июня 2019 года. Михаэль Кречмер и Владимир Путин Фото: Alexei Nikolsky/Pool Sputnik Kremlin/AP Photo/picture-alliance/dpa

Один из немецких региональных политиков вновь высказался за восстановление "Северного потока". Причем премьер-министр восточногерманской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) сделал это в тот самый день, когда канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) торжественно открывал второй немецкий терминал по приему сжиженного газа в Лубмине. Именно в этом городке в Восточной Германии на берег выходят оба бездействующих российских газопровода "Северный поток" и "Северный поток-2".

Региональный лидер фотографировался с президентом России

Так что газетное интервью Кречмера - это сознательный и целенаправленный демарш против правительства ФРГ. Видный представитель оппозиционной на федеральном уровне Христианско-демократической партии ("партии Меркель"), правда, оговорился, что "вопрос о российском газе не стоит, пока идет война".

Экономический обозреватель DW Андрей Гурков Фото: DW

Но Германия, по его словам, должна сохранить за собой опцию "по окончании войны использовать не только очень дорогой сжиженный газ". А потому следовало бы по меньшей мере устранить повреждения на газопроводе "Северный поток" (прицельно взорванного кем-то в конце сентября), а то он "в долгосрочной перспективе станет непригодным для использования".

Интервью Михаэля Кречмера показывает, что он последователен и при этом либо наивен, либо расчетлив. Он последователен, потому что этот сакcонский христианский демократ, которого президент России Владимир Путин в июне 2019 года демонстративно принял для фотографирования и непринужденной беседы на полях Петербургского международного экономического форума, давно уже призывает "положить конец санкциям" против России, поскольку она является для Германии "стратегически важным партнером".

"Он хранит верность Путину"

Эту последовательную верность германо-российскому партнерству не омрачил даже анекдотичный эпизод с поездкой Михаэля Кречмера в Москву в апреле 2021 года, когда хозяин Кремля так и не принял гостя из Дрездена - то ли из эпидемиологических опасений, то ли потому, что это фигура явно не президентского уровня, но все же удостоил его "внутригородского" телефонного разговора.

И даже война в Украине не подвигла саксонского премьера скорректировать свою позицию. В июле 2022 года, когда широкомасштабная российская агрессия шла уже пять месяцев, он призвал "заморозить" этот, как он выразился, "конфликт", поскольку Германии необходимы поставки российского сырья.

В октябре, спустя месяц после взрывов на двух "Северных потоках" и почти два месяца после того, как "Газпром" в нарушение всех контрактов полностью прекратил снабжать ФРГ газом, Михаэль Кречмер выступил за восстановление газопровода Nord Stream и возобновление поставок газа из России после войны. И вот теперь он опять к этому призвал. "Он хранит верность Путину", как гласил еще прошлым летом заголовок в одном из немецких СМИ.

Есть и транзит через Украину, и газопровод "Ямал-Европа"

При этом региональный лидер демонстрирует очевидную неосведомленность в газовых делах. Спишем это на наивность уважаемого политика, иначе его можно было бы заподозрить в преднамеренном искажении очевидных фактов, которые премьеру легко могла бы подобрать его пресс-служба.

Так, Германия вовсе не использует сейчас "только очень дорогой сжиженный газ", поскольку не менее половины своих сократившихся благодаря экономии потребностей удовлетворяет благодаря поставкам трубопроводного газа из Норвегии, а также от своего соседа Нидерландов.

Что же касается возможных будущих поставок российского газа в ФРГ (посмотрим на это чисто технически без учета принципиально важного политического фактора), то для их возобновления вовсе не потребуется сложное и дорогостоящее подводное восстановление "Северного потока". "Газпром" мог бы хоть сейчас вновь начать качать газ в Германию по все еще действующему транзитному маршруту в страны Евросоюза через Украину, как это делалось на протяжении десятилетий. Никаких санкций ЕС на этот вид топлива нет: это Москва "отключила газ".

К тому же имеется идущий до Германии через Беларусь и Польшу мощный газопровод "Ямал-Европа", который опять-таки само российское руководство остановило в качестве ответа на санкции стран ЕС. Странно, что саксонский премьер-министр не вспоминает про этот технически полностью работоспособный маршрут. А ведь долгое время как раз он обеспечивал снабжение российским газом Восточной Германии.

Ценная услуга российской пропаганде

Вместо этого Михаэль Кречмер упорно позиционирует себя как лоббист "Северного потока". Тут вполне можно было бы усмотреть некую материальную заинтересованность лидера саксонского отделения ХДС. Так, в прошлом оно не раз получало спонсорские деньги от энергетической компании VNG, тесно связанной с "Газпромом" и в самых разных формах продвигавшей в ФРГ интересы российской госкомпании. Об этом осенью подробно рассказало немецкое бюро журналистских расследований Correсtiv.

Вполне очевидно, что любые разговоры про восстановление "Северного потока" помогают российской пропаганде отвлекать от того, что Путин за считанные месяцы проиграл газовую войну против Германии, а "Газпром" навсегда потерял свой главный экспортный рынок - ФРГ. Так что Михаил Кречмер своим призывом вновь оказал услугу Москве, поддержав иллюзию, будто широкие массы немцев прямо-таки спят и видят, когда же Россия наконец вновь осчастливит их своим якобы дешевым газом, за который она, однако, требует очень высокую политическую цену.

Явное заигрывание с избирателями "Альтернативы для Германии"

Хотя в Германии, действительно, есть люди, которые хотели бы не только и даже не столько продолжения прежнего тесного сотрудничества с "Газпромом", сколько вообще политического сближения с путинской Россией, чего бы она ни творила в Украине. В большинстве своем это люди либо крайне правых, либо крайне левых взглядов.

Таких избирателей довольно много на востоке Германии, в бывшей ГДР, и особенно в Саксонии, где в 2019 году на выборах в ландтаг, земельный парламент, за правопопулистскую и откровенно пропутинскую "Альтернативу для Германии" (АдГ) проголосовали свыше 27 процентов, а Левая партия набрала более 10 процентов.

А в следующем году Михаэлю Кречмеру переизбираться, и пока его ХДС, судя по опросам, уступает АдГ. Если популисты на самом деле обгонят консерваторов на предстоящих в Саксонии выборах, это станет политическим фиаско для нынешнего премьер-министра.

Так что его пророссийская риторика, скорее всего, вызвана не столько наивностью или некой материальной заинтересованностью, сколько циничным расчетом. Похоже, он последовательно разыгрывает российскую карту в надежде перетянуть на свою сторону избирателей, тяготеющих к антизападническому, антилиберальному, пропутинскому лагерю. Видимо, глава региона ощущает острый дефицит других аргументов в пользу своей политики.

Автор: Андрей Гурков, экономический обозреватель Deutsche Welle

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