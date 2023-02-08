Белый дом отверг версию о взрыве "СП" по приказу Байдена

В Белом доме и Госдепе отвергли утверждения 85-летнего журналиста Херша, что подрыв газопроводов в Балтийском море осуществили при участии водолазов ВМС США по приказу Байдена.

Белый дом отверг утверждения американского журналиста-расследователя Сеймура Херша, опубликовавшего в своем блоге материал, в котором высказывалась версия, что подрыв газопроводов "Северный поток - 2" и "Северный поток" ("СП") в Балтийском море был произведен по указанию президента США Джо Байдена. Соответствующее заявление сделала в среду, 8 февраля, руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Эйдриенн Уотсон.

"Эта - совершенная ложь и полная фикция", - отметила Уотсон. Аналогичную позицию озвучил представитель Госдепартамента США.

Херш: США действовали под прикрытием учений НАТО

По утверждению Херша, сославшегося на "источник, непосредственно знакомый с оперативным планированием", в июне 2022 года водолазы ВМС США, действуя под прикрытием учений НАТО Baltops 22, заложили взрывной механизм с дистанционным управлением, который три месяца спустя был приведен в действие и разрушил три из четырех веток трубопроводов.

Президент Байден и его команда по внешней политике - помощник по национальной безопасности Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен и заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд - открыто и последовательно выражали свое неприятие двух трубопроводов, констатировал Херш.

По версии журналиста, в начале 2022 года рабочая группа Центрального разведывательного управления (ЦРУ) доложила межведомственной группе Салливана, что у нее "есть способ взорвать трубопроводы".

Херш напомнил, что Байден встретился в Белом доме с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) 7 февраля 2022 года, менее чем за три недели до начала войны РФ в Украине. На последовавшем брифинге для прессы американский лидер заявил: "Если Россия вторгнется... "Северного потока-2" больше не будет. Мы положим этому конец".

За 20 дней до этого Виктория Нуланд выступила с аналогичным посланием на брифинге Госдепартамента США: "Я хочу сегодня высказаться предельно ясно. Если Россия вторгнется в Украину, так или иначе "Северный поток 2" вперед продвигаться не будет".

Журналист: Статус операции был изменен

По версии журналиста, статус операции в процессе планирования был изменен со спецоперации, требующей информирования Конгресса США, на "особо секретную разведоперацию при военной поддержке" Соединенных Штатов, что юридически не предполагало уведомление законодателей.

Как утверждает Сеймур Херш, американская сторона сотрудничала с представителями норвежских спецслужб и ВМС Норвегии.

При этом представители США и Норвегии в общих чертах проинформировали высокопоставленных чиновников в Дании и Швеции о возможной подводной активности в районе проведения Baltops.

Таймер, соединенный с устройствами с взрывчатым веществом C-4, был установлен в конце учений и запрограммирован таким образом, чтобы он мог быть приведен в действие через 48 часов, утверждается в публикации Херша. По его версии, позднее Белый дом изменил это решение, перенеся подрыв на более поздний срок.

Эйдриенн Уотсон, руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности, на просьбу самого журналиста прокомментировать его выводы ответила по электронной почте: "Это ложь и полная выдумка". Тэмми Торп, представитель Центрального разведывательного управления, также указала: "Это утверждение полностью и абсолютно ложно".

Лауреат Пулитцеровской премии, автор статей о военных США во Вьетнаме

Сеймур Херш - лауреат Пулитцеровской премии, которой он удостоился после публикаций о бойне американских военных в Сонгми в Южном Вьетнаме. Жуналист - автор статей о жестоком обращении американских военных с иракскими заключенными в тюрьме "Абу-Грейб". После публикаций о ликвидации Усамы бен Ладена ряд оппонентов назвал 85-летнего ныне Херша конспирологом.

В НАТО и ЕС говорили о диверсии

На двух нитках "Северного потока", а затем и на "Северном потоке - 2" 26 сентября 2022 года были обнаружены в общей сложности четыре утечки. До этого сейсмологические станции в Швеции и Дании зафиксировали в том же районе сильные подводные взрывы.

Расследование причин повреждения проводится в Германии, Дании и Швеции. Занимавшая пост министра иностранных дел Швеции Анн Линде подчеркнула, что "утечка газа на "Северном потоке" и "Северном потоке - 2" в исключительных экономических зонах Дании и Швеции стала следствием взрывов, вероятно, вызванных диверсией". Версии о диверсии придерживаются в НАТО и ЕС.

Швеция и Дания, в водах которых произошли взрывы, пришли к выводу, что трубопроводы были взорваны преднамеренно, но не сказали, кто может быть ответственен за произошедшее. Москва обвинила во взрывах Запад.

В ходе расследования взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море пока не получено доказательств того, что они были произведены российской стороной, указали в Германии. "На данный момент это не доказуемо", - указал генеральный прокурор ФРГ Петер Франк (Peter Frank) в интервью газете Welt am Sonntag, опубликованном на сайте издания 4 февраля. По его словам, расследование продолжается.

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