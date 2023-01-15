  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Утечка газа на газопроводе "Северный поток - 2"
Утечка газа на газопроводе "Северный поток - 2"Фото: AIRBUS DS 2022/AFP
ПолитикаГермания

Премьер Саксонии высказался за ремонт "Северного потока"

Екатерина Венкина
60 мин. назад

Михаэль Кречмер считает, что "Северный поток" необходимо отремонтировать. "Вопрос о российском газе не стоит, пока идет война", - добавил он.

https://p.dw.com/p/4MD02

Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) в очередной раз высказался за ремонт поврежденного "Северного потока" - как необходимого условия для возобновления поставок российского газа в будущем. Соответствующую позицию Кречмер озвучил в интервью изданиям Funke Mediengruppe, выдержки из которого опубликованы в субботу, 14 января.

"Если повреждения не будут устранены, то "Северный поток" в долгосрочной перспективе станет непригоден для использования", - отметил политик. По его словам, нужно как минимум обеспечить сохранность имеющихся труб. Оператор должен сделать так, чтобы трубопровод при необходимости можно было отремонтировать. 

"Вопрос о российском газе не стоит, пока идет война", - подчеркнул Кречмер. Вместе с тем Германия должна "сохранить возможность по окончании войны использовать не только очень дорогой сжиженный природный газ", считает он. 

По словам главы кабмина Саксонии, в национальных интересах - изучить, из каких стран поставки сырья могут быть дешевле.

Кречмер призвал к общественному консенсусу по вопросу энергоснабжения

Михаэль Кречмер также призвал к общественному консенсусу по вопросу энергоснабжения в ближайшие десятилетия. "Растущие цены на энергоносители лишают "кислорода" предприятия по всей Германии", - отметил он. По мнению политика, антикризисное вмешательство властей - правильная стратегия, однако "посредством отдельных поспешных мер мы не решим проблему" - необходимо разобраться в ее первопричинах. "В промышленно развитой стране энергия не должна быть в дефиците", - добавил он. 

В конце сентября 2022 года на двух нитках "Северного потока", а затем и на "Северном потоке - 2" были обнаружены в общей сложности четыре утечки. До этого сейсмологические станции в Швеции и Дании зафиксировали в том же районе сильные подводные взрывы.

Расследованием причин повреждения занимаются в Германии, Дании и Швеции. Занимавшая пост министра иностранных дел Швеции Анн Линде подчеркнула, что "утечка газа на "Северном потоке" и "Северном потоке -  2" в исключительных экономических зонах Дании и Швеции стала следствием взрывов, вероятно, вызванных диверсией". Версии о диверсии придерживаются в НАТО и ЕС.

Длина разрушенного участка "Северного потока" - 250 метров

Зафрахтованное Nord Stream AG специально оборудованное судно прибыло к месту повреждения газопровода в исключительной экономической зоне Швеции 27 октября.
На газопроводе "Северный поток" длина участка трубы, разрушенного в результате предполагаемой диверсии, составляла около 250 метров, сообщила компания - оператор Nord Stream AG в ноябре 2022 года.

На 2 ноября был завершен первоначальный сбор данных на месте повреждения первой нитки газопровода в исключительной экономической зоне Швеции, специалисты продолжали анализировать полученные в ходе обследования данные.

Смотрите также:

Как Путин проиграл газовую войну

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Санкции тянут Россию на дно: а что с экономикой Европы?

Санкции тянут Россию на дно: а что с экономикой Европы?

Остановит ли это эмбарго войну в Украине или вызовет нефтяной кризис в Европе? Какой эффект испытывает российская экономика от уже введенных санкций и сможет ли адаптироваться бизнес? Стоит ли ждать России поддержки от Китая? И есть ли еще будущее у "Северного потока-2"?
Конфликты2 июня 2022 г.44:09 мин.
external

Почему немцы списали Северный поток и что стоит за атакой на Ксению Собчак. DW Новости

Почему немцы списали Северный поток и что стоит за атакой на Ксению Собчак. DW Новости

Правительство ФРГ, вопреки российским оценкам, не считает, что нитки газопровода "Северный поток - 2" все еще годны для эксплуатации, несмотря на повреждения, полученные в результате взрывов в сентябре. В Берлине также отмечают, что "Северный поток 2" и так не получил требуемой сертификации, а потому в любом случае не может быть запущен.
27 октября 2022 г.30:25 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Разрушенный российской ракетой дом в Днепре

При попадании ракеты в жилой дом в Днепре погибли 29 человек

Конфликты41 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Лубмин, 14.01.2023. Исполнительный директор Deutsche ReGas Инго Вагнер, премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг и канцлер ФРГ Олаф Шольц дают старт второму немецкому СПГ-терминалу

Лубмин: были "Северные потоки", теперь будет СПГ-терминал

Лубмин: были "Северные потоки", теперь будет СПГ-терминал

Экономика и бизнес23 ч. назад
Танк Leopard 2

О поставках каких западных БМП и танков Украине идет речь

О поставках каких западных БМП и танков Украине идет речь

Конфликты14 января 2023 г.
Карикатура Сергея Ёлкина на раскол в компании "Яндекс"

Bitkom: Россия превращается в карлика на мировом IT-рынке

Bitkom: Россия превращается в карлика на мировом IT-рынке

Экономика и бизнес14 января 2023 г.
Здание парламента Казахстана

Выборы в сенат Казахстана: кому и зачем они нужны

Выборы в сенат Казахстана: кому и зачем они нужны

Политика14 января 2023 г.
Соледар на спутниковом снимке (январь 2023 года)

Споры вокруг Соледара и другие события 324-го дня войны

Споры вокруг Соледара и другие события 324-го дня войны

Конфликты13 января 2023 г.
Посетители "Центра Вагнера" в Санкт-Петербурге

Насколько сильна ЧВК Вагнера и кому служит Пригожин?

Насколько сильна ЧВК Вагнера и кому служит Пригожин?

Конфликты13 января 2023 г.
На главную страницу