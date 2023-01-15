Премьер Саксонии высказался за ремонт "Северного потока"

Михаэль Кречмер считает, что "Северный поток" необходимо отремонтировать. "Вопрос о российском газе не стоит, пока идет война", - добавил он.

Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) в очередной раз высказался за ремонт поврежденного "Северного потока" - как необходимого условия для возобновления поставок российского газа в будущем. Соответствующую позицию Кречмер озвучил в интервью изданиям Funke Mediengruppe, выдержки из которого опубликованы в субботу, 14 января.

"Если повреждения не будут устранены, то "Северный поток" в долгосрочной перспективе станет непригоден для использования", - отметил политик. По его словам, нужно как минимум обеспечить сохранность имеющихся труб. Оператор должен сделать так, чтобы трубопровод при необходимости можно было отремонтировать.

"Вопрос о российском газе не стоит, пока идет война", - подчеркнул Кречмер. Вместе с тем Германия должна "сохранить возможность по окончании войны использовать не только очень дорогой сжиженный природный газ", считает он.

По словам главы кабмина Саксонии, в национальных интересах - изучить, из каких стран поставки сырья могут быть дешевле.

Кречмер призвал к общественному консенсусу по вопросу энергоснабжения

Михаэль Кречмер также призвал к общественному консенсусу по вопросу энергоснабжения в ближайшие десятилетия. "Растущие цены на энергоносители лишают "кислорода" предприятия по всей Германии", - отметил он. По мнению политика, антикризисное вмешательство властей - правильная стратегия, однако "посредством отдельных поспешных мер мы не решим проблему" - необходимо разобраться в ее первопричинах. "В промышленно развитой стране энергия не должна быть в дефиците", - добавил он.

В конце сентября 2022 года на двух нитках "Северного потока", а затем и на "Северном потоке - 2" были обнаружены в общей сложности четыре утечки. До этого сейсмологические станции в Швеции и Дании зафиксировали в том же районе сильные подводные взрывы.

Расследованием причин повреждения занимаются в Германии, Дании и Швеции. Занимавшая пост министра иностранных дел Швеции Анн Линде подчеркнула, что "утечка газа на "Северном потоке" и "Северном потоке - 2" в исключительных экономических зонах Дании и Швеции стала следствием взрывов, вероятно, вызванных диверсией". Версии о диверсии придерживаются в НАТО и ЕС.

Длина разрушенного участка "Северного потока" - 250 метров

Зафрахтованное Nord Stream AG специально оборудованное судно прибыло к месту повреждения газопровода в исключительной экономической зоне Швеции 27 октября.

На газопроводе "Северный поток" длина участка трубы, разрушенного в результате предполагаемой диверсии, составляла около 250 метров, сообщила компания - оператор Nord Stream AG в ноябре 2022 года.

На 2 ноября был завершен первоначальный сбор данных на месте повреждения первой нитки газопровода в исключительной экономической зоне Швеции, специалисты продолжали анализировать полученные в ходе обследования данные.

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