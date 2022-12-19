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На совете министров энергетики в Брюсселе, 19 декабря 2022 года
На совете министров энергетики в Брюсселе, 19 декабря 2022 годаФото: Olivier Matthys/AP Photo/picture alliance
Экономика и бизнесЕвропа

"Разделили боль": ЕС нашел компромисс по потолку цены на газ

Ксения Польская Брюссель
49 мин. назад

Евросоюз не готов платить за газ сколько угодно и смог договориться о введении ценового потолка. Потребители поддерживают эту политику, а критики говорят о серьезных рисках. В чем суть нового плана?

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Чтобы защитить домохозяйства и компании в странах Европейского Союза от шокирующих скачков цен на газ - таких, как летом 2022 года, - ЕС в понедельник, 19 декабря, ввел экстренную ограничительную меру: временный потолок цен.

Ценовой предел установлен на уровне 180 евро за мегаватт-час, механизм регулирования цены на газ вступает в силу с 15 февраля. Он должен срабатывать, когда такая цена на газ на месяц вперед (то есть на поставки в следующем месяце) на европейском рынке будет держаться три дня подряд (за основу берется газовый индекс TTF). После этого любые сделки по контрактам TTF на срок от месяца до года вперед по цене, превышающей цену на сжиженный природный газ на мировом рынке на 35 евро за мегаватт-час и более, не смогут быть заключены.

Деактивация механизма должна происходить автоматически после возвращения цен на предельно допустимый уровень. Кроме того, действие механизма может быть прервано, если он окажется неэффективным, например, если возникнет дефицит газа в Евросоюзе или его отдельных странах.

"Сильная воля к компромиссу"

Решение удалось принять несмотря на глобальные противоречия между странами, среди которых были как ярые сторонники, так и противники ограничительной политики на газовом рынке. Споры о потолке цен на газ шли уже несколько месяцев.Чтобы выйти из патовой переговорной ситуации, председательствующая в ЕС Чехия предложила компромисс, который "поровну делит боль между двумя противоборствующими лагерями", пояснил чешский министр промышленности и торговли Йозеф Сикела. "Речь не идет о том, чтобы взять над кем-то верх, речь идет о согласовании", - подчеркнул он перед заседанием совета министров энергетики в Брюсселе.

"Мы проведем столько советов по энергетике, сколько потребуется" - надпись на футболке в руках у главы Минэнерго ХорватииФото: Olivier Matthys/AP Photo/picture alliance

"Здесь от всех нужна будет очень сильная воля к компромиссу", - подтвердила утром 19 декабря еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. В итоге уже через восемь часов предложение было принято подавляющим большинством. По информации Еврокомиссии, его не поддержала только одна страна - Венгрия.

"Сегодняшнее соглашение четко свидетельствует, что Европа не готова платить за газ любую цену и что члены ЕС в состоянии действовать сообща ради обеспечения своей энергетической безопасности", - прокомментировала Симсон уже заключенную сделку.

Если регуляторы выявят риски, план отменят

Критики потолка цен на газ боятся, что из-за него Евросоюз потеряет конкурентоспособность как покупатель газа на мировом рынке, поскольку это может привести к недостаточному предложению и, как следствие, - к дефициту газа в Европе.

Главной противницей введения верхнего предела цен на газ в Евросоюзе была Германия. Берлин неоднократно указывал, что это может негативно повлиять на надежность поставок. "В принципе никто не против низких цен на газовом рынке, однако опыт предыдущих рыночных вмешательств показал, что нужно действовать крайне осторожно, дабы благими намерениями не спровоцировать ничего плохого", - заявил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck). Одна неучтенная деталь может привести к тому, что рынок отреагирует негативно и цены, наоборот, вырастут, предупредил он.

В ответ на эти опасения Еврокомиссия пообещала, что до вступления механизма в силу 15 февраля европейские регуляторы представят отчет о возможных неблагоприятных последствиях. Если их анализ покажет, что риски перевешивают преимущества, Брюссель отменит введение механизма.

Германия признает ответственность за газовый кризис в ЕС

22 ноября Еврокомиссия предложила механизм регулирования цен на газ, который не понравился многим странам Евросоюза. Согласно первоначальному проекту, потолок цен должен был вступать в силу при цене на газ на месяц вперед от 275 евро за мегаватт в час в течение двух недель. При этом разница в цене на газ в ЕС по сравнению с другими международными индексами или на рынке СПГ должна была составлять более 58 евро за мегаватт/час в течение десяти дней. Эти показатели были несопоставимо выше, чем даже в самых критических фазах, пережитых ЕС в 2022 году.  

Трубы для газопровода
Трубы для газопровода "Северный поток - 2"Фото: Stefan Sauer/dpa/picture alliance

Отчасти за этот кризис несет ответственность не только Россия, прекратившая поставки газа в Европу, но и Германия, признает ее вице-премьер ФРГ Роберт Хабек. "Три четверти Европы говорили ФРГ: не делайте ставку на зависимость от России, не стройте "Северный поток" и "Северный поток - 2", стройте терминал для СПГ. Мы, а конкретно предыдущее правительство ФРГ, ответило "нет". За это нам пришлось заплатить, - говорит он. - Сейчас Центральной Европе, Германии, Австрии, Чехии не хватает газа, все платят за газ больше - и испанцы, например, которых это вообще не касается, в то время как у Германии есть финансовая возможность защитить потребителей". Именно поэтому ФРГ, несмотря на свою позицию, была готова проявить солидарность при установлении ценового предела на газ, пояснил министр.

Потребители поддерживают, а участники рынка отговаривают

Основная цель нового механизма - повысить гибкость и сопротивляемость ЕС и понизить его зависимость от российского газа, напомнила Кадри Симсон. При этом подавляющее большинство граждан Евросоюза позитивно относится к политике Брюсселя по преодолению энергетического кризиса. 82% согласны с тем, что ЕС должен продолжать принимать меры для снижения зависимости от российских ископаемых видов топлива, показал опубликованный в тот же день новый опрос "Евробарометр". Примерно столько же (83%) считают, что война России против Украины делает более актуальными инвестиции в возобновляемые источники энергии.

Участники рынка предупредили Еврокомиссию о рискованности этого шага для финансовой стабильности. Так, Межконтинентальная биржа (ICE), где ведется торговля газом TTF, считает, что поставщики ликвидности могут прекратить продажу фьючерсов на газ TTF, а это приведет к росту цен, пишет Reuters со ссылкой на письмо биржи.

Ассоциация европейских энергетических бирж также заявила, что план ЕС может создать серьезный риск для финансовой стабильности на энергетических рынках Европы и заставить коммунальные предприятия заключать рискованные частные сделки, чтобы избежать потолка цен.

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