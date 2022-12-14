  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Манометр
Фото: picture-alliance/dpa/S. Sauer
ПолитикаКанада

"Северный поток": Канада восстанавливает санкции по турбинам

Павел Мыльников
1 ч. назад

Разрешение, выводящее турбины для газопровода из-под санкций, больше не выполняет отведенной для него роли, заявили канадские министры Мелани Жоли и Джонатан Уилкинсон.

https://p.dw.com/p/4Kx8q

Канада отзывает разрешение, которое выводит турбины для газопровода "Северный поток" из-под санкций, принятых против России. Оттава признает, что обстоятельства изменились, а разрешение больше не выполняет отведенной для него роли, говорится в совместном заявлении министра иностранных дел Мелани Жоли и министра природных ресурсов Джонатана Уилкинсона, опубликованном в среду, 14 декабря. Решение об отзыве принято после тесных консультаций с украинскими, германскими и другими европейскими союзниками, подчеркивается в документе.

В то же время Канада продолжит поддерживать энергобезопасность Украины и Европы. Так, Оттава переведет 115 млн канадских долларов (79,5 млн евро) на восстановление украинской энергетической инфраструктуры. Эти средства получены благодаря пошлинам на импорт товаров из России и Беларуси, объяснили министры.

"Северный поток": приостановка поставок и взрывы

Российский концерн "Газпром" в июне существенно сократил поставки газа в Европу по "Северному потоку". Причиной сокращения компания назвала отсутствие агрегатов для перекачки сырья. В июле Оттава выдала разрешение на отправку турбин Siemens, которым необходимо проходить техническое обслуживание в Монреале, обратно в ФРГ для передачи "Газпрому". Но российская сторона отказалась принять агрегат, выдвигая различные требования.

В конце августа российский концерн приостановил поставки сырья по "Северному потоку" на три дня, однако по истечении этого срока не возобновил прокачку, объяснив это утечкой масла. В Евросоюзе посчитали эту причину надуманной.

В конце сентября стало известно об утечках на двух нитках "Северного потока" и одной нитке "Северного потока - 2". Расследованием инцидентов занимаются в Германии, Дании и Швеции. Спецслужбы ФРГ предполагают, что это была диверсия с использованием водолазов или подводной лодки. Служба госбезопасности Швеции по итогам осмотра мест утечек на газопроводах подтвердила, что причиной стали взрывы.

Смотрите также:

Аналитик из Йеля: санкции против Кремля действуют

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Газохранилище Jemgum на северо-западе Германии

Объединение ПХГ Германии: дефицита газа при обычной зиме не будет

Объединение ПХГ Германии: дефицита газа при обычной зиме не будет

INES представило сценарии газоснабжения ФРГ до конца 2023 года, рассказало, что ждет немцев при экстремально низких температурах, и оценило значение поставок сжиженного газа.
Экономика и бизнес18 ноября 2022 г.
external

Санкции тянут Россию на дно: а что с экономикой Европы?

Санкции тянут Россию на дно: а что с экономикой Европы?

Остановит ли это эмбарго войну в Украине или вызовет нефтяной кризис в Европе? Какой эффект испытывает российская экономика от уже введенных санкций и сможет ли адаптироваться бизнес? Стоит ли ждать России поддержки от Китая? И есть ли еще будущее у "Северного потока-2"?
Конфликты2 июня 2022 г.44:09 мин.
external

Путин против ЕС: кто выиграет газовую войну?

Путин против ЕС: кто выиграет газовую войну?

Евросоюзу срочно требуется альтернатива российскому газу. Центральный вопрос: как ЕС переживет предстоящую зиму и будет ли победитель в газовой войне России с Европой?
Конфликты28 июля 2022 г.45:11 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Массовое захоронение в Мариуполе, ноябрь 2022 года

Сейм Польши признал РФ государством - спонсором терроризма

Конфликты29 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Бывшая вице-председатель Европарламента Ева Кайли и министр труда Катара Али бин Самих Аль-Марри

Как лоббисты используют для коррупции лазейки в ЕС

Как лоббисты используют для коррупции лазейки в ЕС

Политика8 ч. назад
Киево-Печерская лавра

Насколько УПЦ сегодня независима от Москвы?

Насколько УПЦ сегодня независима от Москвы?

Религия10 ч. назад
Белорусские музыканты Света Бень и Галя Чикис в берлинском "Панда-театре"

Посттравматический поп: почему зла не надо бояться

Посттравматический поп: почему зла не надо бояться

Культура10 ч. назад
Открытие фестиваля белорусского авторского кино в Украине

Как в Украине прошел фестиваль белорусского авторского кино

Как в Украине прошел фестиваль белорусского авторского кино

Общество23 ч. назад
Первая леди Украины Елена Зеленская, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, президент Франции Эмманюэль Макрон на международной конференции "Солидарность с украинским народом" в Париже

Парижская конференция и другие события 293-го дня войны

Парижская конференция и другие события 293-го дня войны

Конфликты13 декабря 2022 г.
Техник в калифорнийской лаборатории Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) (фото из архива)

Термоядерный синтез: прорыв в энергообеспечении совершен?

Термоядерный синтез: прорыв в энергообеспечении совершен?

Технологии13 декабря 2022 г.
На главную страницу