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Газохранилище Jemgum на северо-западе ГерманииФото: Astora
Экономика и бизнесГермания

Объединение ПХГ ФРГ: дефицита газа при обычной зиме не будет

Андрей Гурков
54 мин. назад

INES представило сценарии газоснабжения ФРГ до конца 2023 года, рассказало, что ждет немцев при экстремально низких температурах, и оценило значение поставок сжиженного газа.

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Благодаря полностью заполненным газохранилищам Германия, не получая никаких трубопроводных поставок из России, пройдет предстоящую зиму без перебоев в газоснабжении. Проблемы могут возникнуть только при экстремально низких температурах, но они, судя по актуальным прогнозам погоды, представляются крайне маловероятными. Если Евросоюз будет стабильно получать СПГ, закачка газа в немецкие ПХГ к зиме 2023/2024 завершится досрочно, даже если в ближайшие холодные месяцы уровень их заполнения значительно снизится.

С такими прогнозами выступило 18 ноября в Берлине объединение операторов немецких подземных хранилищ газа и водорода INES (Initiative Energien Speichern). В него входят 14 компаний, которые контролируют свыше 90% мощностей ПХГ в Германии.

Базовый сценарий для ПХГ ФРГ: умеренный отбор, быстрая закачка

В ходе виртуальной пресс-конференции исполнительный директор INES Себастиан Блешке (Sebastian Bleschke) представил сценарии газоснабжения Германии на предстоящие 12 месяцев. В них эксперты объединения смоделировали различные варианты темпов отбора газа из ПХГ и сроков их последующего заполнения в зависимости от погодных условий. При этом они исходили из того, что в ФРГ больше не будет поступать трубопроводный газ из России. 

Исполнительный директор объединения операторов ПХГ Германии INES Себастиан Блешке
Исполнительный директор объединения операторов ПХГ Германии INES Себастиан БлешкеФото: Pascal Wenzel/INES

Базовый сценарий предполагает, что погода на территории Евросоюза окажется нынешней зимой и в последующие месяцы обычной, среднестатистической - такой, как в 2016 году. В таком случае уровень заполнения немецких ПХГ, крупнейших в ЕС, снизится с нынешних почти 100% до 52% к 1 февраля, когда данный показатель должен, согласно принятому в этом году в ФРГ закону, составлять не менее 40%. К началу апреля он упадет до 27%, после чего начнется сезонная закачка газа, которая позволит заполнить газохранилища на 99% уже к началу августа.

Таким образом, процесс создания запасов газа на следующую зиму завершится досрочно, причем с большим опережением графика. Ведь уже упомянутый закон предписывает энергетическим компаниям и операторам ПХГ ежегодно обеспечивать к 1 октября уровень заполнения в 85% и доведение его к 1 ноября до 95%.

Отметим, что даже в чрезвычайных условиях нынешнего года (внезапное сокращение, а затем и полное прекращение поставок из России, отсутствие у Германии собственных терминалов по приему СПГ, запредельные цены на газ) немецкие ПХГ удалось заполнить существенно раньше предписанных сроков

Худший сценарий при морозах: дефицит газа в феврале-марте

Аномально теплая зима - такая, как в 2020 году - значительно ускорит и облегчит создание запасов к следующей зиме, поскольку к завершению сезона отбора газа в конце марта в немецких ПХГ может остаться до 60% газа, подсчитали эксперты INES,

Однако они рассмотрели и самый неблагоприятный сценарий, взяв за основу метеорологические данные необычно холодного для ЕС 2010 года. В таком случае морозы должны наступить уже в декабре, дефицит газа возникнет в самом конце января, обострится в феврале и закончится лишь к концу марта. Но даже в этой ситуации немецкие ПХГ удастся к следующей зиме заполнить не менее чем на 90%. В INES наихудший сценарий считают маловероятным, но пока не могут исключить его полностью.

СПГ-терминал в порту испанского города Бильбао: идет разгрузка очередного танкера
СПГ-терминал в порту испанского города Бильбао: идет разгрузка очередного танкера Фото: Javier Larrea/imago images

Поэтому Себастиан Блешке настоятельно рекомендовал всем заинтересованным сторонам внимательно наблюдать за следующими ключевыми показателями: уровень заполнения ПХГ в Евросоюзе, расход газа в ЕС при низких температурах, ежедневный импорт СПГ в ЕС, а также объемы поставок российского газа в ЕС через Турцию и Украину.

Германия от таких поставок напрямую никак не зависит, пояснил глава INES, однако перебои на этих двух маршрутах могут привести к дефициту газа в Юго-Восточной Европе, что, в свою очередь, может привести к переброске в страны региона определенных объемов из Западной Европы, в том числе из ФРГ. При этом ей, возможно, придется выступить не только в роли страны-транзитера, но и поставщика.

Решающую роль в газоснабжении Германии будет играть СПГ

"Ключевым вопросом предстоящей зимы, - подчеркнул Себастиан Блешке, - станет наличие достаточных объемов сжиженного газа. В зимних условиях СПГ потребуется в больших количествах, будущим летом для закачки в ПХГ достаточно будет умеренных объемов импорта".

Именно поставки СПГ, отметил глава INES, обеспечили в этом году успешное заполнение немецких газохранилищ, в значительной мере заменив выпадающие объемы из России, хотя немаловажную роль сыграла и экономия газа немецкой промышленностью. На представленной диаграмме было четко видно, что в течение 2022 года ежемесячные поставки из Норвегии и Нидерландов нарастали, но не очень сильно, а вот импорт газа через СПГ-терминал в Бельгии показал прямо-таки взрывной рост более чем на 230%.

Инфограифка:

Себастиан Блешке пояснил, что в основу представленных сценариев были положены предположения, что приток СПГ в ЕС останется высоким и обеспечит загрузку мощностей по его приему примерно на 76%, что в Германии войдут в строй первые плавучие регазификационные СПГ-терминалы и с января 2023 года подключатся к снабжению страны, что продолжатся начавшиеся в октябре поставки газа из Франции и что поэтапно будет нарастать импорт норвежского газа в Польшу по трубопроводу Baltic Pipe, вошедшему в строй нынешней осенью.

На вопрос журналистов о ценах на газ нынешней зимой глава INES ответил, что это отраслевое объединение обычно не дает подобных прогнозов, однако высказал личное мнение: "Я бы не стал исходить из больших изменений цен ни вверх, ни вниз". Иными словами, представитель немецкой газовой отрасли полагает, что цены на природный газ вполне могут остаться вблизи нынешних отметок: около 1000 - 1150 долларов за тысячу кубометров или 100-115 евро за мегаватт-час. Это в несколько раз выше цен до энергетического кризиса, но в то же время всего лишь треть от рекордных значений 2022 года. 

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Андрей Гурков
Андрей Гурков Экономический обозреватель DW.
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