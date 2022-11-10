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С верхнего левого угла до нижнего правого синие воды Бискайского залива, слева судно. На побережье круглые белые и серые хранилища газа и автомобильные дороги.
Танкер с сжиженным природным газом в порту Бильбао в Стране Басков, ИспанияФото: Javier Larrea/imago images
Экономика и бизнесЕвропа

ЕС стал крупнейшим в мире потребителем сжиженного газа

Анна Мельникова
12 мин. назад

Отказавшись от поставок газа из России, Европа закупила рекордные объемы сжиженного природного газа, обогнав даже Китай, следует из доклада аналитической компании Kpler.

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С января по октябрь текущего года 27 государств Европейского Союза закупили в общей сложности 105 млрд кубометров сжиженного природного газа (СПГ). Тем самым уровень потребления СПГ в Европе оказался выше, чем в Китае. Такие данные в четверг, 10 ноября, опубликовало деловое издание РБК со ссылкой на доклад аналитической компании Kpler.

За те же десять месяцев 2021 года объем импорта сжиженного природного газа в Европу составил 64 млрд кубометров, а за прошлый год - 71,8 млрд. В 2022 году, по оценкам экспертов из Kpler и "Сколтеха", показатель импорта СПГ достигнет 123-125 млрд кубометров.

Китай, напротив, снижает объем закупок: с января по октябрь 2022 года в КНР поступило 69,9 млрд кубометров сжиженного газа, за тот же период 2021-го - 87,5 млрд, а всего за 2021 год  -108 млрд кубометров. Ранее Китай был крупнейшим потребителем СПГ в мире.

Европа замещает поставки из России

В 2021 году примерно 40% потребления газа в европейских странах обеспечивали поставки трубопроводного газа из России, и лишь 18% приходились на сжиженный газ. Теперь доля СПГ увеличится до 35%, считает сотрудник "Сколтеха" Сергей Капитонов. После российского вторжения в Украину Евросоюз стал отказываться от сделок с Россией.

Газовые хранилища в Европе перед зимним сезоном удалось заполнить в среднем на 95%, в Германии этот показатель превысил 99%. Сжиженный природный газ доставляют в ЕС основном из Катара, США, Алжира и других стран, но из 105 млрд кубометров СПГ, закупленного Европой за первые десять месяцев 2022 года, 16,5 млрд импортированы из России. Рост спроса на СПГ вызвал и резкое повышение цен. Осенью они начали снижаться благодаря необычно теплой погоде.

Китай в течение года успел направить в Европу более 4 млн тонн сжиженного газа, но в октябре власти в Пекине остановили экспорт топлива, чтобы его хватило потребителям на внутреннем рынке в течение всей зимы.

Как изменился рынок сжиженного газа

"Беспокойство Европы по поводу ее энергетической безопасности ведет к энергетической бедности в развивающемся мире. Европа высасывает газ у других стран, чего бы он ни стоил", - сказал агентству Bloomberg аналитик банка Credit Suisse Сауль Кавоник. Как следствие, развивающиеся страны ищут более дешевые энергоносители, которые зачастую оказываются вреднее для окружающей среды, и пытаются экономить электроэнергию. "Поскольку спрос на СПГ в странах Европы существенно растет, рынок будет ограниченным до тех пор, пока не появятся новые поставки, а на это уйдут годы", - предполагает Мэг О'Нил, директор австралийской Woodside Energy Group.

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