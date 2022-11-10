ЕС стал крупнейшим в мире потребителем сжиженного газа

С января по октябрь текущего года 27 государств Европейского Союза закупили в общей сложности 105 млрд кубометров сжиженного природного газа (СПГ). Тем самым уровень потребления СПГ в Европе оказался выше, чем в Китае. Такие данные в четверг, 10 ноября, опубликовало деловое издание РБК со ссылкой на доклад аналитической компании Kpler.

За те же десять месяцев 2021 года объем импорта сжиженного природного газа в Европу составил 64 млрд кубометров, а за прошлый год - 71,8 млрд. В 2022 году, по оценкам экспертов из Kpler и "Сколтеха", показатель импорта СПГ достигнет 123-125 млрд кубометров.

Китай, напротив, снижает объем закупок: с января по октябрь 2022 года в КНР поступило 69,9 млрд кубометров сжиженного газа, за тот же период 2021-го - 87,5 млрд, а всего за 2021 год -108 млрд кубометров. Ранее Китай был крупнейшим потребителем СПГ в мире.

Европа замещает поставки из России

В 2021 году примерно 40% потребления газа в европейских странах обеспечивали поставки трубопроводного газа из России, и лишь 18% приходились на сжиженный газ. Теперь доля СПГ увеличится до 35%, считает сотрудник "Сколтеха" Сергей Капитонов. После российского вторжения в Украину Евросоюз стал отказываться от сделок с Россией.

Газовые хранилища в Европе перед зимним сезоном удалось заполнить в среднем на 95% , в Германии этот показатель превысил 99%. Сжиженный природный газ доставляют в ЕС основном из Катара, США, Алжира и других стран, но из 105 млрд кубометров СПГ, закупленного Европой за первые десять месяцев 2022 года, 16,5 млрд импортированы из России. Рост спроса на СПГ вызвал и резкое повышение цен. Осенью они начали снижаться благодаря необычно теплой погоде.

Китай в течение года успел направить в Европу более 4 млн тонн сжиженного газа, но в октябре власти в Пекине остановили экспорт топлива, чтобы его хватило потребителям на внутреннем рынке в течение всей зимы.

Как изменился рынок сжиженного газа

"Беспокойство Европы по поводу ее энергетической безопасности ведет к энергетической бедности в развивающемся мире. Европа высасывает газ у других стран, чего бы он ни стоил", - сказал агентству Bloomberg аналитик банка Credit Suisse Сауль Кавоник. Как следствие, развивающиеся страны ищут более дешевые энергоносители, которые зачастую оказываются вреднее для окружающей среды, и пытаются экономить электроэнергию. "Поскольку спрос на СПГ в странах Европы существенно растет, рынок будет ограниченным до тех пор, пока не появятся новые поставки, а на это уйдут годы", - предполагает Мэг О'Нил , директор австралийской Woodside Energy Group.

Смотрите также: