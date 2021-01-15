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Инновационный центр "Сколково"

Федеральный проект создания первого в современной России наукограда.

Масштабный федеральный проект, который был начат в России в 2010 году. Инициатором создания Сколкова выступил президент России Дмитрий Медведев. Идея первого в постсоветской России построенного с нуля наукограда заключалась в том, чтобы на территории в 400 гектаров в Можайском районе Москвы создать благоприятную среду для развития инноваций и коммерциализации новых технологий.

Росздравнадзор утверждает, что в России запрещено использовать вакцину BioNTech/Pfizer

Росздравнадзор утверждает, что в России запрещено использовать вакцину BioNTech/Pfizer 15.01.2021

В РФ запрещено ввозить не прошедшие регистрацию вакцины и применять их - в том числе и в международных медицинских центрах, утверждают в Росздравнадзоре. Использование вакцин BioNTech/Pfizer в "Сколково" также незаконно.

Придут ли заграничные вакцины от коронавируса в Россию? (13.01.2021) 13.01.2021

Много шума наделали заявления, что в одной из клиник Сколково уже можно прививаться от коронавируса американо-германской вакциной. В медучреждении это опровергли. В Россию вакцина может прийти через год.
Архитектура Москвы глазами немцев (фотогалерея)

Архитектура Москвы глазами немцев (фотогалерея) 02.11.2020

Как немцы оценивают архитектуру Москвы - от образцов констуктивизма и сталинского ампира до современной типовой застройки и Сколково?
Немецкий специалист по России: В российской провинции - тысячи Ходорковских

Немецкий специалист по России: "В российской провинции - тысячи Ходорковских" 18.06.2020

Прекрасно разбирающийся в российских реалиях немецкий журналист Манфред Квиринг оценивает в интервью DW державные и технологические перспективы "системы Путина".
Что омрачает жизнь немецкого автобизнеса в России?

Что омрачает жизнь немецкого автобизнеса в России? 27.11.2019

Чем вызван спад на российском авторынке и каковы перспективы его преодоления? Репортаж DW с первого Международного форума производительности в Сколково.
Сколково: что вышло из проекта российской Кремниевой долины

"Сколково": что вышло из проекта российской Кремниевой долины 27.10.2019

На фоне планов России стать одним из мировых лидеров в сфере искусственного интеллекта, DW оценила реализацию другого масштабного инновационного проекта РФ - технопарка "Сколково".
Big Data в России - дыра в личной безопасности или путь к комфорту?

Big Data в России - дыра в личной безопасности или путь к комфорту? 23.10.2019

Утечка персональных данных в российских реалиях неизбежна, считают эксперты. На форуме "Открытые инновации" в технопарке "Сколково" они обсудили возможности и риски генерации "больших данных".
Нефть уступает энергии солнца и ветра, но не в России

Нефть уступает энергии солнца и ветра, но не в России 08.07.2019

Мировая тенденция отказа от углеводородов и перехода на возобновляемые источники энергии не находит особой поддержки в РФ. Почему Россия не торопится слезть с нефтяной иглы?
Закрывшаяся в Германии IT-выставка CeBIT откроется в России

Закрывшаяся в Германии IT-выставка CeBIT откроется в России 03.01.2019

В июне в РФ впервые пройдет CeBIT - некогда крупнейшая компьютерная выставка в мире. В Ганновере ее закрыли из-за снижения интереса публики, и CeBIT вышла на новые рынки.
Бизнес РФ предложил передавать личные данные граждан без их ведома

Бизнес РФ предложил передавать личные данные граждан без их ведома 17.08.2018

Ряд IT-компаний, операторов связи и банков разработали поправки к закону "О личных данных", которые отменяют запрет на передачу персональных данных граждан без их ведома.
Нефть и санкции: российский ТЭК ожидают проблемы после 2025 года

Нефть и санкции: российский ТЭК ожидают проблемы после 2025 года 15.03.2018

Эксперты бизнес-школы "Сколково" представили свой прогноз развития нефтяного сектора России. По их мнению, основные болевые точки проявятся через семь лет, но предпосылки для этого заложены уже сейчас.
Счетная палата обратилась в прокуратуру по итогам проверки Сколково

Счетная палата обратилась в прокуратуру по итогам проверки "Сколково" 02.10.2016

Счетная палата РФ обратилась в Генпрокуратуру по итогам проверки расходования госсредств, направленных на работу центра "Сколково". Аудиторы обвинили Минфин в недостаточном контроле над тратами фонда.
Чай, пляж, гараж: что важно для инноваций

Чай, пляж, гараж: что важно для инноваций 08.08.2016

США, Германия и Россия конкурируют за инновации и умные головы. Топ-менеджер и ведущий ученый сравнивает три страны. Что они могут предложить молодому специалисту?
Справедливая Россия проголосовала за лишение Пономарева мандата

"Справедливая Россия" проголосовала за лишение Пономарева мандата 06.06.2016

Предложение о лишении Ильи Пономарева и Алексея Митрофанова депутатского мандата за неисполнение своих обязанностей будет направлено в Госдуму.
В Думе рассмотрят законопроект о досрочном отзыве депутатских мандатов

В Думе рассмотрят законопроект о досрочном отзыве депутатских мандатов 19.04.2016

Законопроект о досрочном прекращении полномочий депутатов может быть рассмотрен уже на этой неделе. Он позволит лишать депутатского мандата за систематическое неисполнение обязанностей.
Заочный арест Ильи Пономарева обжалован в ЕСПЧ

Заочный арест Ильи Пономарева обжалован в ЕСПЧ 18.02.2016

Адвокат Пономарева считает дело против него и его заочный арест политически мотивированными. По версии следствия, депутат причастен к растрате 22 млн рублей фонда "Сколково".
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