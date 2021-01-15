Инновационный центр "Сколково"

Федеральный проект создания первого в современной России наукограда.

Масштабный федеральный проект, который был начат в России в 2010 году. Инициатором создания Сколкова выступил президент России Дмитрий Медведев. Идея первого в постсоветской России построенного с нуля наукограда заключалась в том, чтобы на территории в 400 гектаров в Можайском районе Москвы создать благоприятную среду для развития инноваций и коммерциализации новых технологий.