Архитектура Москвы глазами немцев (фотогалерея)

Как немцы оценивают архитектуру Москвы - от образцов констуктивизма и сталинского ампира до современной типовой застройки и Сколково?
В немецком издательстве DOM publishers вышел необычный "Архитектурный путеводитель по Москве" ("Architekturführer Moskau") Петера Кноха (Peter Knoch). Всего в путеводителе - более пятисот архитектурных памятников и других зданий российской столицы: Кремль и старинные церкви, примеры конструктивизма 1920-х годов, неоклассицизма сталинской эпохи, блочной и панельной застройки, а также оригинальная мозаика 1970-х, лужковская "точечная" застройка и небоскребы последних лет. Но это не просто "классические" описания тех или иных сооружений. Это, прежде всего, рассказ о том, как изменился облик Москвы.
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Главный издательский приз Германии в 2020 году получило издательство DOM publishers. Оно специализируется, в частности, на книгах и альбомах о советской архитектуре.
В берлинском Martin-Gropius-Bau проходит выставка, рассказывающая об уникальных проектах советских архитекторов 20-30-х годов и о том, что стало с этими зданиями сегодня.
Высшие художественно-технические мастерские, открытые в 1920 году в Москве, для европейского авангарда значили не меньше, чем существовавшая в то же время школа Баухауз.