Архитектура Москвы глазами немцев (фотогалерея)

В немецком издательстве DOM publishers вышел необычный "Архитектурный путеводитель по Москве" ("Architekturführer Moskau") Петера Кноха (Peter Knoch). Всего в путеводителе - более пятисот архитектурных памятников и других зданий российской столицы: Кремль и старинные церкви, примеры конструктивизма 1920-х годов, неоклассицизма сталинской эпохи, блочной и панельной застройки, а также оригинальная мозаика 1970-х, лужковская "точечная" застройка и небоскребы последних лет. Но это не просто "классические" описания тех или иных сооружений. Это, прежде всего, рассказ о том, как изменился облик Москвы.

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