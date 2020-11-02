 Архитектура Москвы глазами немцев (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 02.11.2020

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Культура и стиль жизни

Архитектура Москвы глазами немцев (фотогалерея)

Как немцы оценивают архитектуру Москвы - от образцов констуктивизма и сталинского ампира до современной типовой застройки и Сколково?

  • Немецкий архитектурный путеводитель по Москве

    Как изменился облик Москвы

    Особняк банкира

    Этот особняк на Поварской улице был построен для промышленника и банкира Якоба Шлоссберга в 1910-1911 годах. В этом прекрасном, комфортабельном здании, сегодня - памятнике архитектуры регионального значения, хозяину не пришлось жить долго: в 1917 году, после революции, он эмигрировал. С 1956 года в особняке располагается резиденция посла Федеративной Республики Германии в Москве.

  • Немецкий архитектурный путеводитель по Москве

    Как изменился облик Москвы

    Внутри Дома Мельникова

    Дом Мельникова - один из самых известных образцов архитектуры авангарда в мире. Решение внутреннего интерьера подчеркивает функциональность этого дома-мастерской, где жил и работал с конца 1920-х годов выдающийся архитектор Константин Мельников. К сожалению, этот памятник находится сейчас не в лучшем состоянии. Ситуацию усложняют и споры наследников и совладельцев дома Мельникова.

  • Немецкий архитектурный путеводитель по Москве

    Как изменился облик Москвы

    Почти оригинал

    Дом культуры имени Зуева, клуб для рабочих трамвайного парка, построенный в 1920-е годы, - один из немногих памятников архитектуры того времени, реализация которого так близка первоначальному проекту. Несмотря на то, что со временем были произведены некоторые изменения (например, застеклили лоджии, замуровали некоторые окна), здание остается великолепным образцом конструктивистской архитектуры.

  • Немецкий архитектурный путеводитель по Москве

    Как изменился облик Москвы

    Сталинский ампир

    Театр Красной армии (сегодня Центральный академический театр российской армии) - выразительный образец сталинского ампира. Высота 96 колонн, обрамляющих здание, - 18 метров. Здесь всё монументально. Сцена - самая большая в мире. Зал мог вмещать более полутора тысяч человек. Партер убирался, так чтобы в зал могли въезжать танки. Ну, и, конечно, всё было подчинено форме здания, образующего звезду.

  • Немецкий архитектурный путеводитель по Москве

    Как изменился облик Москвы

    Пресня Сити

    Кажется, что этот комплекс высотных домов как будто раздавливает производственный корпус бывшего хлебозавода имени Зотова, построенного в 1931 году. Вокруг этого памятника конструктивистской архитектуры велись нешуточные схватки с середины 2000-х. Его хотели снести, перенести на окраину Москвы, потом все-таки сохранили. И построили полукругом три 44-этажные башни, украшенные терракотовой плиткой.

  • Немецкий архитектурный путеводитель по Москве

    Как изменился облик Москвы

    Парус или ухо?

    Жилой дом "Парус" на улице Гризодубовой построен на территории бывшего аэродрома. "Парусом" дом назван из-за необычной формы, но жители района называют его "Ухом". Форму диктовали очертания Ходынского поля. Функциональность вторична: так, практически все квартиры имеют разную площадь и конфигурацию. Сомнительно, чтобы этот проект стал образцом для других регионов, - замечают авторы путеводителя.

  • Немецкий архитектурный путеводитель по Москве

    Как изменился облик Москвы

    Серийная панель

    Панельные дома из железобетонных конструкций начали строиться в Москве еще в 1940-е годы. Современные типовые жилые дома в районе Некрасовка выглядят вот так. Серийный проект "ДомРик" создавался совместно с испанским архитектором Рикардо Бофиллем. Родственный проект называется "ДомНад". Но пока 17-этажные дома, как замечает путеводитель, не повышают качества градостроительства.

  • Немецкий архитектурный путеводитель по Москве

    Как изменился облик Москвы

    Гаражи инноваций

    Остроконечные крыши Сколковского института науки и технологий, судя по всему, не вызвали особого энтузиазма у автора немецкого архитектурного путеводителя по Москве. Говоря о конструкции комплекса и его внешнем виде, он сравнивает "Сколтех" то с сараями, то с гаражами. И, тем не менее, считает, что эта архитектура, в конечном итоге, соответствует характеру инновационного технологического вуза.

  • Немецкий архитектурный путеводитель по Москве

    Как изменился облик Москвы

    Отправная точка

    Бизнес-центр Atlantic расположен между Кутузовским проспектом и путями Киевского вокзала. Только относительно недавно градостроители серьезно занялись этими московскими "задворками". Хорошо вписывающийся в архитектурный контекст квартала общественно-деловой центр Atlantic, по мнению авторов немецкого путеводителя, может стать хорошей отправной точкой для дальнейшего развития этого района.

  • Немецкий архитектурный путеводитель по Москве

    Как изменился облик Москвы

    Как изменилась Москва

    Так скромно выглядит внешне этот интереснейший архитектурный путеводитель по Москве, вышедший в Германии. Автор - Peter Knoch.

    Автор: Ефим Шуман


  • Немецкий архитектурный путеводитель по Москве

    Как изменился облик Москвы

    Особняк банкира

    Этот особняк на Поварской улице был построен для промышленника и банкира Якоба Шлоссберга в 1910-1911 годах. В этом прекрасном, комфортабельном здании, сегодня - памятнике архитектуры регионального значения, хозяину не пришлось жить долго: в 1917 году, после революции, он эмигрировал. С 1956 года в особняке располагается резиденция посла Федеративной Республики Германии в Москве.

  • Немецкий архитектурный путеводитель по Москве

    Как изменился облик Москвы

    Внутри Дома Мельникова

    Дом Мельникова - один из самых известных образцов архитектуры авангарда в мире. Решение внутреннего интерьера подчеркивает функциональность этого дома-мастерской, где жил и работал с конца 1920-х годов выдающийся архитектор Константин Мельников. К сожалению, этот памятник находится сейчас не в лучшем состоянии. Ситуацию усложняют и споры наследников и совладельцев дома Мельникова.

  • Немецкий архитектурный путеводитель по Москве

    Как изменился облик Москвы

    Почти оригинал

    Дом культуры имени Зуева, клуб для рабочих трамвайного парка, построенный в 1920-е годы, - один из немногих памятников архитектуры того времени, реализация которого так близка первоначальному проекту. Несмотря на то, что со временем были произведены некоторые изменения (например, застеклили лоджии, замуровали некоторые окна), здание остается великолепным образцом конструктивистской архитектуры.

  • Немецкий архитектурный путеводитель по Москве

    Как изменился облик Москвы

    Сталинский ампир

    Театр Красной армии (сегодня Центральный академический театр российской армии) - выразительный образец сталинского ампира. Высота 96 колонн, обрамляющих здание, - 18 метров. Здесь всё монументально. Сцена - самая большая в мире. Зал мог вмещать более полутора тысяч человек. Партер убирался, так чтобы в зал могли въезжать танки. Ну, и, конечно, всё было подчинено форме здания, образующего звезду.

  • Немецкий архитектурный путеводитель по Москве

    Как изменился облик Москвы

    Пресня Сити

    Кажется, что этот комплекс высотных домов как будто раздавливает производственный корпус бывшего хлебозавода имени Зотова, построенного в 1931 году. Вокруг этого памятника конструктивистской архитектуры велись нешуточные схватки с середины 2000-х. Его хотели снести, перенести на окраину Москвы, потом все-таки сохранили. И построили полукругом три 44-этажные башни, украшенные терракотовой плиткой.

  • Немецкий архитектурный путеводитель по Москве

    Как изменился облик Москвы

    Парус или ухо?

    Жилой дом "Парус" на улице Гризодубовой построен на территории бывшего аэродрома. "Парусом" дом назван из-за необычной формы, но жители района называют его "Ухом". Форму диктовали очертания Ходынского поля. Функциональность вторична: так, практически все квартиры имеют разную площадь и конфигурацию. Сомнительно, чтобы этот проект стал образцом для других регионов, - замечают авторы путеводителя.

  • Немецкий архитектурный путеводитель по Москве

    Как изменился облик Москвы

    Серийная панель

    Панельные дома из железобетонных конструкций начали строиться в Москве еще в 1940-е годы. Современные типовые жилые дома в районе Некрасовка выглядят вот так. Серийный проект "ДомРик" создавался совместно с испанским архитектором Рикардо Бофиллем. Родственный проект называется "ДомНад". Но пока 17-этажные дома, как замечает путеводитель, не повышают качества градостроительства.

  • Немецкий архитектурный путеводитель по Москве

    Как изменился облик Москвы

    Гаражи инноваций

    Остроконечные крыши Сколковского института науки и технологий, судя по всему, не вызвали особого энтузиазма у автора немецкого архитектурного путеводителя по Москве. Говоря о конструкции комплекса и его внешнем виде, он сравнивает "Сколтех" то с сараями, то с гаражами. И, тем не менее, считает, что эта архитектура, в конечном итоге, соответствует характеру инновационного технологического вуза.

  • Немецкий архитектурный путеводитель по Москве

    Как изменился облик Москвы

    Отправная точка

    Бизнес-центр Atlantic расположен между Кутузовским проспектом и путями Киевского вокзала. Только относительно недавно градостроители серьезно занялись этими московскими "задворками". Хорошо вписывающийся в архитектурный контекст квартала общественно-деловой центр Atlantic, по мнению авторов немецкого путеводителя, может стать хорошей отправной точкой для дальнейшего развития этого района.

  • Немецкий архитектурный путеводитель по Москве

    Как изменился облик Москвы

    Как изменилась Москва

    Так скромно выглядит внешне этот интереснейший архитектурный путеводитель по Москве, вышедший в Германии. Автор - Peter Knoch.

    Автор: Ефим Шуман


В немецком издательстве DOM publishers вышел необычный "Архитектурный путеводитель по Москве" ("Architekturführer Moskau") Петера Кноха (Peter Knoch). Всего в путеводителе - более пятисот архитектурных памятников и других зданий российской столицы: Кремль и старинные церкви, примеры конструктивизма 1920-х годов, неоклассицизма сталинской эпохи, блочной и панельной застройки, а также оригинальная мозаика 1970-х, лужковская "точечная" застройка и небоскребы последних лет. Но это не просто "классические" описания тех или иных сооружений. Это, прежде всего, рассказ о том, как изменился облик Москвы.

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Контекст

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