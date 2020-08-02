Дом Мельникова и другие шедевры авангарда (фотогалерея)

3 августа исполняется 130 лет со дня рождения выдающегося архитектора авангарда Константина Мельникова. Уникальный образец его творчества - дом-мастерская в Москве.
О знаментом "доме Мельникова" в Кривоарбатском переулке Москвы рассказывает книга "Дом Мельникова. Шедевр авангарда, жилой дом, архитектурный музей", которая вышла одновременно по-русски и по-английски в рамках совместной программы Государственного музея архитектуры имени Щусева в Москве и немецкого издательства DOM Publishers. Ее автор Павел Кузнецов с 2014 года руководит работой по созданию Государственного музея Константина и Виктора Мельниковых.
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