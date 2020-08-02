Дом Мельникова и другие шедевры авангарда (фотогалерея)

Московские жемчужины архитектурного авангарда

Гараж Госплана

На фотографии 1936 года - последняя из сохранившихся построек Константина Мельникова. Гараж для машин Госплана СССР был построен Мельниковым в соавторстве с его коллегой Владимиром Курочкиным. Он расположен на Авиамоторной улице в Москве. В советское время в нем располагался таксопарк, позже - автосервис. До недавнего времени в этом великолепном здании находилась одна из энергетических компаний.

Автор: Ефим Шуман