 Дом Мельникова и другие шедевры авангарда (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 03.08.2020

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Культура и стиль жизни

Дом Мельникова и другие шедевры авангарда (фотогалерея)

3 августа исполняется 130 лет со дня рождения выдающегося архитектора авангарда Константина Мельникова. Уникальный образец его творчества - дом-мастерская в Москве.

  • Дом Мельникова в Кривоарбатском переулке в Москве

    Московские жемчужины архитектурного авангарда

    Главный шедевр

    Выдающемуся архитектору Константину Мельникову удалось построить немного: его авангардизм с середины 1930-х годов, мягко говоря, не поощрялся властью. В стране господствовал так называемый "сталинский ампир", совершенно несовместимый с новаторскими принципами Мельникова. Но свой главный проект он все же сумел реализовать - дом-мастерскую в Кривоарбатском переулке в Москве.

  • Спальня на первом этаже дома Мельникова

    Московские жемчужины архитектурного авангарда

    Монография Павла Кузнецова

    Дому-мастерской Мельникова посвящена богато иллюстрированная монография Павла Кузнецова, который с 2014 года руководит работой по созданию музея Константина и Виктора Мельниковых. Книга вышла одновременно на русском и английском языках в немецком издательстве DOM Publishers. На снимке - спальня на первом этаже.

  • Мастерская художника в доме Мельникова

    Московские жемчужины архитектурного авангарда

    Мастерская

    Это мастерская художника и архитектора на втором этаже дома. Над ней приподнят мезонин, откуда и сделан снимок.

  • Константин Мельников в своем доме: слева - в 1960-е годы, справа - в 1972 году.

    Московские жемчужины архитектурного авангарда

    Портрет в интерьере

    Константин Мельников в своем доме: слева - в 1960-е годы, справа - в 1972 году. Этот снимок сделал, кстати говоря, знаменитый французский фотограф Анри Картье-Брессон. В гостях у признанного на Западе мастера авангарда бывали многие зарубежные знаменитости - в то время, как он преподавал проектирование и начертательную геометрию во Всесоюзном заочном инженерно-строительном институте.

  • Дом Мельникова

    Московские жемчужины архитектурного авангарда

    Уникальный особняк

    Эта фотография открывает книгу. Так дом Мельникова выглядит сейчас. А построен он был в 1927-1929 годах. Этот жилой особняк в центре Москвы уникален. Константин Мельников использовал множество конструктивных новинок, создал оригинальную пространственную композицию, продумал каждую деталь планировки... В ходе работы над домом Мельников запатентовал несколько технических изобретений.

  • Модель дома-мастерской Мельникова, выполненная в 1927 году.

    Московские жемчужины архитектурного авангарда

    Цифра "8"

    Это модель дома-мастерской Мельникова, выполненная в 1927 году. Дом представляет собой два разновысоких цилиндра, врезанных друг в друга (абрис фундамента - на снимке внизу) так, что они образуют в плане цифру "8". Наверху - открытая терраса. На всю высоту второго этажа протянулось огромное панорамное окно. Стены заднего цилиндра прорезаны шестигранными вертикальными окнами.

  • Один из планов дома-мастерской

    Московские жемчужины архитектурного авангарда

    План фасадов

    Один из многочисленных планов дома-мастерской Константина Мельникова с расчетами. Южный - главный - фасад обращен к Кривоарбатскому переулку. Он имеет строго фронтальную симметричную композицию. Здесь находится единственный вход в дом.

  • Гараж на Новорязанской улице

    Московские жемчужины архитектурного авангарда

    Гараж на Новорязанской улице

    Одна из других построек Константина Мельникова - гараж на Новорязанской улице. Построен в 1926-29 годах. Металлические конструкции перекрытий разработал инженер Владимир Шухов. Гараж строился для грузовиков, потом его использовали как автобусный парк, сейчас - и как троллейбусный. Многочисленные пристройки исказили исторический облик этого уникального памятника архитектуры.

  • Дом культуры имени Русакова

    Московские жемчужины архитектурного авангарда

    Дом культуры имени Русакова

    Еще один выдающийся проект Мельникова - Дом культуры имени Русакова в Москве. Этот рабочий клуб был построен в 1929 году. Лишь в конце 2012 года началась капитальная реставрация здания. Пришлось, в частности, открыть заложенные кирпичем стеклянные проемы. В ходе реконструкции этому шедевру авангарда почти полностью был возвращен исторический облик. ДК Русакова отдан в аренду Театру Виктюка.

  • Гараж Госплана

    Московские жемчужины архитектурного авангарда

    Гараж Госплана

    На фотографии 1936 года - последняя из сохранившихся построек Константина Мельникова. Гараж для машин Госплана СССР был построен Мельниковым в соавторстве с его коллегой Владимиром Курочкиным. Он расположен на Авиамоторной улице в Москве. В советское время в нем располагался таксопарк, позже - автосервис. До недавнего времени в этом великолепном здании находилась одна из энергетических компаний.

    Автор: Ефим Шуман


  • Дом Мельникова в Кривоарбатском переулке в Москве

    Московские жемчужины архитектурного авангарда

    Главный шедевр

    Выдающемуся архитектору Константину Мельникову удалось построить немного: его авангардизм с середины 1930-х годов, мягко говоря, не поощрялся властью. В стране господствовал так называемый "сталинский ампир", совершенно несовместимый с новаторскими принципами Мельникова. Но свой главный проект он все же сумел реализовать - дом-мастерскую в Кривоарбатском переулке в Москве.

  • Спальня на первом этаже дома Мельникова

    Московские жемчужины архитектурного авангарда

    Монография Павла Кузнецова

    Дому-мастерской Мельникова посвящена богато иллюстрированная монография Павла Кузнецова, который с 2014 года руководит работой по созданию музея Константина и Виктора Мельниковых. Книга вышла одновременно на русском и английском языках в немецком издательстве DOM Publishers. На снимке - спальня на первом этаже.

  • Мастерская художника в доме Мельникова

    Московские жемчужины архитектурного авангарда

    Мастерская

    Это мастерская художника и архитектора на втором этаже дома. Над ней приподнят мезонин, откуда и сделан снимок.

  • Константин Мельников в своем доме: слева - в 1960-е годы, справа - в 1972 году.

    Московские жемчужины архитектурного авангарда

    Портрет в интерьере

    Константин Мельников в своем доме: слева - в 1960-е годы, справа - в 1972 году. Этот снимок сделал, кстати говоря, знаменитый французский фотограф Анри Картье-Брессон. В гостях у признанного на Западе мастера авангарда бывали многие зарубежные знаменитости - в то время, как он преподавал проектирование и начертательную геометрию во Всесоюзном заочном инженерно-строительном институте.

  • Дом Мельникова

    Московские жемчужины архитектурного авангарда

    Уникальный особняк

    Эта фотография открывает книгу. Так дом Мельникова выглядит сейчас. А построен он был в 1927-1929 годах. Этот жилой особняк в центре Москвы уникален. Константин Мельников использовал множество конструктивных новинок, создал оригинальную пространственную композицию, продумал каждую деталь планировки... В ходе работы над домом Мельников запатентовал несколько технических изобретений.

  • Модель дома-мастерской Мельникова, выполненная в 1927 году.

    Московские жемчужины архитектурного авангарда

    Цифра "8"

    Это модель дома-мастерской Мельникова, выполненная в 1927 году. Дом представляет собой два разновысоких цилиндра, врезанных друг в друга (абрис фундамента - на снимке внизу) так, что они образуют в плане цифру "8". Наверху - открытая терраса. На всю высоту второго этажа протянулось огромное панорамное окно. Стены заднего цилиндра прорезаны шестигранными вертикальными окнами.

  • Один из планов дома-мастерской

    Московские жемчужины архитектурного авангарда

    План фасадов

    Один из многочисленных планов дома-мастерской Константина Мельникова с расчетами. Южный - главный - фасад обращен к Кривоарбатскому переулку. Он имеет строго фронтальную симметричную композицию. Здесь находится единственный вход в дом.

  • Гараж на Новорязанской улице

    Московские жемчужины архитектурного авангарда

    Гараж на Новорязанской улице

    Одна из других построек Константина Мельникова - гараж на Новорязанской улице. Построен в 1926-29 годах. Металлические конструкции перекрытий разработал инженер Владимир Шухов. Гараж строился для грузовиков, потом его использовали как автобусный парк, сейчас - и как троллейбусный. Многочисленные пристройки исказили исторический облик этого уникального памятника архитектуры.

  • Дом культуры имени Русакова

    Московские жемчужины архитектурного авангарда

    Дом культуры имени Русакова

    Еще один выдающийся проект Мельникова - Дом культуры имени Русакова в Москве. Этот рабочий клуб был построен в 1929 году. Лишь в конце 2012 года началась капитальная реставрация здания. Пришлось, в частности, открыть заложенные кирпичем стеклянные проемы. В ходе реконструкции этому шедевру авангарда почти полностью был возвращен исторический облик. ДК Русакова отдан в аренду Театру Виктюка.

  • Гараж Госплана

    Московские жемчужины архитектурного авангарда

    Гараж Госплана

    На фотографии 1936 года - последняя из сохранившихся построек Константина Мельникова. Гараж для машин Госплана СССР был построен Мельниковым в соавторстве с его коллегой Владимиром Курочкиным. Он расположен на Авиамоторной улице в Москве. В советское время в нем располагался таксопарк, позже - автосервис. До недавнего времени в этом великолепном здании находилась одна из энергетических компаний.

    Автор: Ефим Шуман


О знаментом "доме Мельникова" в Кривоарбатском переулке Москвы рассказывает книга "Дом Мельникова. Шедевр авангарда, жилой дом, архитектурный музей", которая вышла одновременно по-русски и по-английски в рамках совместной программы Государственного музея архитектуры имени Щусева в Москве и немецкого издательства DOM Publishers. Ее автор Павел Кузнецов с 2014 года руководит работой по созданию Государственного музея Константина и Виктора Мельниковых.

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