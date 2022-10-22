Энергетический фронт: как украинцы экономят электроэнергию

С 20 октября в Украине вводится режим тотальной экономиии электроэнергии. Энергетики просят людей до минимума снизить ее потребление, особенно во времена пиковых нагрузок, чтобы поскорее восстановить поврежденную российскими обстрелами энергетическую инфраструктуру. "Враг снова разрушил генерирующие объекты энергетики. Прошу отнестись к этому серьезно. С 7:00 до 23:00 часов необходимо минимизировать пользование электроэнергией. Это касается жителей всех областей страны. Если этого не сделать, следует готовиться к временным отключениям", - написал накануне замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в своем официальном Telegram-канале.

От светофоров до предприятий: экономят на всем

С 20 октября в некоторых областях были введены ограничения на потребление электричества для промышленности. В Киеве, Полтаве, Тернополе, Виннице и других городах часть электротранспорта не вышла на маршруты. Местные власти некоторых городов заменили троллейбусы на автобусы, отключили светофоры и уличное освещение. В Харьковском метро увеличили интервалы курсирования поездов. Несмотря на это, национальная энергетическая компания "Укрэнерго" вынуждена была временно ограничить подачу электроэнергии в Харьковской, Сумской и Полтавской областях. "Из-за резкого увеличения уровня потребления электроэнергии диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии", - сообщили в компании.

Все эти вынужденные меры являются следствием массированного удара ракетами и дронами-камикадзе по украинским энергетическим объектам, которые Россия наносила, начиная с 10 октября. В результате этих обстрелов повреждено около 30 процентов энергоинфраструктуры в Украине, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. "Российские атаки на энергетическую инфраструктуру продолжаются. Они пытаются повредить все звенья поставки электроэнергии - генерацию, подстанции, электросети", - цитирует слова Галущенко пресс-служба министерства энергетики.

Дефицитные трансформаторы ищут по всей Европе

Что именно и где разрушено из соображений безопасности украинские власти не сообщают. В то же время эксперты отмечают, что самым слабым звеном украинской энергосистемы являются именно объекты выдачи и распределения мощностей, а именно трансформаторы, подстанции, преобразователи и высоковольтные сети. Потому российская армия целится именно по ним. "Россияне в большинстве своем обстреливают не генерацию, а целенаправленно бьют конкретно по незащищенным подстанциям выдачи мощности в сеть", - объясняет директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

По его словам, если суммарно энергетический комплекс Украины может выдавать около 50 ГВт, сегодня повреждено, находится в оккупации или в зоне боевых действий около 11 ГВт. "В часы пиковых нагрузок мы потребляем около 13 ГВт. То есть, запас мощности у нас есть и большой, но проблема в том, что разрушены системы выдачи и доставки электроэнергии потребителю", - говорит Омельченко.

В "Укрэнерго" уверяют, что сформировали запас оборудования для быстрого ремонта высоковольтной энергосети, а страны ЕС помогают с поиском недостающих необходимых деталей для ремонта. В то же время, как говорит украинский эксперт по энергетике Роман Федорченко, в Европе найти специфическое оборудование для восстановления подстанций и трансформаторов стало сложнее.

"Если запасы высоковольтных кабелей в Украине есть, то найти мощные трансформаторы очень сложно, ведь их производство очень ограничено", - говорит Федорченко. Он рассказал, что при строительстве высоковольтной подстанции параметры трансформаторов закладываются под заказчика. "Производятся очень долго и не держат их в запасе. Сейчас на личных связях идет поиск трансформаторов по Европе - Польша, Болгария, Германия, где есть энергообъекты, которые строились еще в рамках сотрудничества с СССР, чтобы взять оттуда хоть какое-то оборудование", - говорит Федорченко. По его словам, европейские страны, понимая риски агрессии со стороны России для них, не так уж охотно делятся запасами дефицитного оборудования.

Требуется ревизия энергопотребления

Сейчас украинцев настоятельно просят сознательно подходить к потреблению электроэнергии: не включать бойлеры, стиральные и посудомоечные машины, утюги без лишней надобности, особенно в часы пик. Добровольное сокращение потребления электроэнергии хотя бы на 20 процентов поможет стабилизировать работу украинской энергосистемы после массированных российских обстрелов, говорит министр энергетики Герман Галущенко. "В первые дни массированных российских ракетных атак добровольное сокращение потреблениясоставило в среднем 10 процентов. Но атаки врага продолжаются и энергосистема нуждается в большей разгрузке", - отметил министр в эфире национального телемарафона "Единые новости".

Основатель платформы "Misto Energy" Николай Политикин советует каждой семье сделать ревизию своего энергопотребления в день. "Посчитайте, сколько вы можете сэкономить уже сейчас выключив электрокофеварку, электробойлер, компьютер, посудомойку, фен. Проверьте все ли у вас лед-лампы, стирайте, заряжайте электромобиль, телефоны только ночью. Не пользуйтесь лифтом, если это возможно, потому что это не только полезно для здоровья - в лифте из-за перебоев есть большой риск застрять надолго", - отмечает Политикин. При этом он считает, что на "патриотическом сознании" украинцам долго не удастся, поэтому правительству уже сейчас нужно стимулировать людей устанавливать двухзонные счетчики "день/ночь" с дифференцированным тарифом на электроэнергию, чтобы потребители потребляли больше электроэнергии именно ночью.

Включение отопления не спасет ситуацию

Несмотря на призывы правительства и экспертов к украинцам экономить электроэнергию энергетики констатируют увеличение ее потребления. Это обусловлено резким похолоданием в Украине, из-за которого люди включили электроприборы для обогрева. Чтобы нивелировать этот скачок энергопотребления власти Киева решили начать отопительный сезон. "Решение о старте отопительного сезона мы приняли, исходя, прежде всего, из погодных условий - постепенное похолодание и низкую температуру ночью. Также важным фактором для начала отопительного сезона является необходимость экономить электроэнергию, чтобы киевляне не включали электрообогреватели и кондиционеры и не перегружали систему электроснабжения", - говорит мэр Киева Виталий Кличко.

Владимир Омельченко из Центра Разумкова считает такое решение ложным, ведь сжигаемый для производства тепловой энергии газ может быть в дефиците в феврале, когда в Украине традиционно морозная погода. Кроме того, еще остается неясной ситуация с восстановлением поврежденных энергообъектов. Омельченко считает, что включение отопления надо бы отложить на две недели - пока не отремонтируют энергосети. "Лучше сейчас работать с людьми и объяснять, что еще не критично холодно, теплее одевайтесь, двигайтесь, гуляйте, пейте горячий чай, но не включайте отопление или электрообогреватель. Потому что у нас недостаточно газа. Если не сейчас, то будем мерзнуть в феврале", - сказал Омельченко в комментарии DW.

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