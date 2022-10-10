Ракетные удары РФ: украинцев просят экономить электричество

На 229-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 10 октября (время московское).

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На фоне массированного российского ракетного удара по Украине представители министерств обороны со всего мира соберутся в Брюсселе на срочную встречу в рамках формата "Рамштайн". Как сообщает американское издание The Washington Post, встреча состоится на этой неделе, однако точный день неизвестен. Кроме того, по данным журналистов, намечается встреча министров обороны стран НАТО.

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) считает, что своими сегодняшними обстрелами Украины "Путинская Россия в очередной раз показала миру, за что она выступает: жестокость и террор". Немецкий политик подтвердила в Twitter, что Европа будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. "Всеми способами, которые у нас есть".

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Жителей Украины попросили максимально снизить энергопотребление с 17 до22 часов, чтобы разгрузить энергосистему, пострадавшую в результате российского массированного ракетного удара. "Коммунальщики, энергетики, спасатели работают по всей стране и ликвидируют последствия ракетных ударов. Пока самая сложная ситуация во Львове, но работы там уже продолжаются", - отметили в Офисе президента Украины

Красный Крест приостановил свою миссию в Украине

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После массированных российских ракетных обстрелов Международный комитет Красного Креста (МККК) приостановил свою миссию по оказанию помощи Украине. "Из соображений безопасности наши команды сегодня приостановили свою работу", - сообщил представитель МККК агентству Reuters. Норвежский совет по делам беженцев (NRC) также заявил, что приостановил свои операции по оказанию помощи в Украине до тех пор, пока не станет достаточно безопасно, чтобы возобновить их.

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Представитель Европейской службы внешних связей (EEAS) назвал ракетные атаки на Киев и другие украинские города военными преступлениями. "Эти удары - варварские и трусливые", - заявил он в Брюсселе. Они лишь показали, что Россия выбрала тактику целенаправленных и неизбирательных бомбардировок гражданского населения, что "нарушает международное гуманитарное право" и "равносильно военному преступлению".

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Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр заявила, что в течение утреннего обстрела по территории страны было выпущено 83 ракеты, 43 из которых уничтожены силами ПВО. По информации, которую обнародовал в эфире информационного телемарафона спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, были применены "высокоточные крылатые ракеты наземного, морского и воздушного базирования". Удары наносились из района Каспия 11 самолетами-ракетоносцами стратегической бомбардировочной авиации РФ Ту-95 и Ту-160. Крылатые ракеты "Калибр" были запущены с кораблей в Черном море. Оперативно-тактические ракеты "Искандер" наземного базирования - с разных направлений. Российская армия применила также ракеты С-300 и "Торнадо-С".

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По мнению Еврокомиссии, нынешние объемы помощи Украине в связи с войной недостаточны. "Украине необходимо от 3 до 3,5 млрд евро в месяц на поддержку функционирования государства", - заявил еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан. По его оценке, краткосрочную помощь придется продолжать в течение более длительного периода времени, чем первоначально предполагалось. На послевоенное восстановление страны потребуется 349 млрд евро, сказал Хан со ссылкой на оценки Всемирного банка.

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Система ПВО IRIS-T SLM Фото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Первая из четырех современных систем ПВО малой дальности IRIS-T SLM будет поставлена в Украину в ближайшие дни. Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht), осудив сегодняшние массированные удары по территории Украины. "Возобновившиеся ракетные обстрелы Киева и многих других городов дают понять, насколько важно оперативно доставить в Украину системы ПВО. Атаки российских ракет и беспилотников в первую очередь терроризируют гражданское население", - приводит слова министра пресс-служба военного ведомства.

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По предварительным данным Национальной полиции, в результате сегодняшнего ракетного обстрела Украины погибли 10 человек, около 60 травмированы. По информации ГСЧС, повреждены объекты энергоснабжения в Киеве и еще 8 областях. Львовская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Тернопольская области остались без электроснабжения.

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Последствия ракетного обстрела Киева Фото: Gleb Garanich/REUTERS

Посольство США в Киеве после сегодняшних массированных ракетного обстрела призвало американских граждан покинуть территорию Украины, "когда это будет безопасно". "Продолжающиеся удары России по Украине представляют прямую угрозу для гражданского населения и гражданской инфраструктуры", - отмечается в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

Хроника событий 10 октября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 9 октября 14.00 - 23.59 >>>

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