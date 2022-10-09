МАГАТЭ: Линия связи ЗАЭС с энергосистемой восстановлена

На 228-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 9 октября (время московское).

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Ряд высокопоставленных представителей стран Евросоюза осудили ракетный обстрел Запорожья. Так, президент Эстонии Алар Карис назвал трагедию "преступлением против человечества" и выразил уверенность, что организатор будет наказан. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила о "вопиющем пренебрежении Россией жизнью мирных жителей". В МИД Литвы призвали к дальнейшей поддерке Украины и заявили, что Россия "продолжает свой террор".

Путин назвал взрыв на Крымском мосту терактом

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Президент России Владимир Путин на встрече с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным назвал взрыв на Крымском мосту "терактом, направленным на разрушение критически важной инфраструктуры РФ". В свою очередь, Бастрыкин заявил, что "теракт готовили украинские спецслужбы", однако к взрыву якобы причастны и "граждане России и зарубежных государств, которые помогали в подготовке".

По словам главы СК, возбуждено уголовное дело по статье о терроризме. При этом Бастрыкин в ходе доклада Путину сначала упоминал "грузовик", а затем "автобус".

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Губернатор Курской области Роман Старовойт обвинил ВСУ в обстреле Горнальского Свято-Никольского монастыря в Суджанском районе. Никто не пострадал, один из корпусов получил повреждения, указал чиновник. Украинская сторона не комментировала эти утверждения.

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Президент США Джозеф Байден провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем (Olaf Scholz). Лидеры двух стран вновь осудили попытки России аннексировать оккупированные территории Украины, а также подтвердили свою приверженность делу экономической помощи Украине и привлечению РФ к ответственности за ее действия, отметили в Белом доме.

В свою очередь, официальный Берлин добавил, что Шольц и Байден считают мобилизацию в России "серьезной ошибкой", а также согласны с тем, что применение РФ ядерного оружия будет иметь "чрезвычайно серьезные последствия" для Москвы.

МАГАТЭ: Линия связи ЗАЭС с энергосистемой восстановлена

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Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции подтвердили, что поврежденная накануне линия связи с энергосистемой восстановлена, а объект вновь подключен к энергосети Украины, написал в Twitter генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. Однако это является лишь "временным облегчением" в неприемлемой ситуации, добавил он, вновь указав на необходимость создать вокруг крупнейшей в Европе АЭС зону безопасности.

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На Крымском мосту запустили автомобильное движение по двум полосам, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. После взрыва объект работал в реверсивном режиме. По словам Хуснуллина, обследование поврежденной части продолжается.

Ранее "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов проинформировал, что до особого распоряжения проезд по мосту будет разрешен только для легковых автомобилей. Грузовики и автобусы продолжат отправлять паромами.

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Манфред Вебер Фото: Sem van der Wal/ANP/picture alliance

Президента РФ Владимира Путина необходимо заставить сесть за стол переговоров, заявил председатель фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер (Manfred Weber). "Путин должен и будет все яснее понимать, что его цели больше не могут быть достигнуты", - отметил Вебер в интервью изданиям Funke Mediengruppe.

Он пояснил, что на сегодняшний день Путин не готов к переговорам, но эта ситуация "должна измениться, исходя из позиции силы Украины и Запада". Вебер также высказал мнение, что Западу следует серьезно относиться к ядерным угрозам президента РФ, "но они не должны определять наши действия".

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Оккупированный РФ Энергодар после обстрелов третьи сутки остается без света и воды, сообщил в Telegram мэр города Дмитрий Орлов. "Регулярные обстрелы мешают проводить быстрые аварийно-восстановительные работы", - пояснил он.

По словам Орлова, в населенном пункте обостряется ситуация с питьевой водой. Украинская сторона неоднократно пыталась доставить в Энергодар гуманитарные грузы, но российские войска не пропускают их, утверждает градоначальник.

Белый дом: Все указывает на то, что Путин удваивает ставку

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США продолжат оказывать Украине помощь в обеспечении безопасности, заверил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью телекомпании ABC. Он высказал мнение, что обеим сторонам необходимо найти способ договориться о прекращении войны, однако президент РФ Владимир Путин не проявил интереса к такому решению.

"Скорее, наоборот. Призвав сотни тысяч резервистов, аннексируя политическим путем или, по крайней мере, пытаясь аннексировать четыре территории в Украине, он показал все признаки того, что удваивает ставку", - сказал Кирби. По его словам, по этой причине Соединенные Штаты "почти ежедневно" поддерживают связь с Украиной. "И мы намерены продолжать содействовать ей в обеспечении безопасности", - заключил он.

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Пожар после взрыва на Крымском мосту (спутниковый снимок) Фото: Maxar Technologies/AP/picture alliance

Повреждение Крымского моста, вероятно, усугубит логистические проблемы Москвы в Украине. Такое мнение высказал в интервью DW отставной генерал армии США, советник правозащитной организации Human Rights First Бен Ходжес.

"Это затруднит для России материально-техническое снабжение войск и доставку в Крым бронетехники с материковой части России", - сказал Ходжес. Украинская сторона регулярно наносит удары по объектам логистики, что является хорошим способом ослабить возможности РФ, добавил он. На вопрос о том, почему Киев не берет на себя ответственность за взрыв на Крымском мосту, Ходжес ответил: "Они не обязаны. Важен эффект".

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По состоянию на 13.00 9 октября вооруженные силы Украины освободили более 1170 кв. километров территории на Херсонском направлении, сообщило оперативное командование "Юг". "Подразделения противника сосредотачивают основные усилия на удержании захваченных территорий и сдерживании наших наступательных действий", - отмечается в сводке командования.

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Украинские войска освободили село Стельмаховка в Сватовском районе Луганской области. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава региональной военной администрации Сергей Гайдай. Кроме того, он отметил, что под полным контролем украинских сил сейчас находятся села Новолюбовка, Невское, Грековка, Новоегоровка, Надия и Андреевка в том же районе.

Растет число погибших после удара по Запорожью

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Количество жертв ракетного удара по Запорожью увеличилось до 13, сообщает полиция Запорожской области. В медучреждения госпитализированы 60 человек. Среди раненых и погибших есть дети, указали в полиции.

По данным правоохранительных органов, под обстрел попали десятки частных домов, два многоквартирных дома и другая гражданская инфраструктура. Повреждены в том числе торговые точки, офисные помещения, детские сады и школы.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ускорить поставки Киеву систем ПВО и ПРО. "Украина нуждается в более современных системах противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы спасать невинные жизни. Призываю партнеров ускорить поставки", - написал он в Twitter, отметив, что Россия "продолжает ракетный террор против Запорожья".

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Проезд по Крымскому мосту до особого распоряжения будет разрешен только для легковых автомобилей, грузовики продолжат отправлять паромами. Об этом сообщил в Telegram "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов. Железнодорожная ветка, по его словам, будет работать в штатном режиме.

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Полиция эксгумировала первые 20 тел на месте массового захоронения в Лимане, заявил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко. Как уточнили в ведомстве, раскопки ведутся на двух участках. По предварительным данным, на одном из них находится около 200 одиночных могил мирных жителей, на другом - братская могила военнослужащих ВСУ, представляющая собой траншею длиной 40 метров. Среди погибших есть семья с двумя маленькими детьми, отметили в Нацполиции.

Германия направляет Киеву зимнее снаряжение на 11 млн евро

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Правительство ФРГ подготовило пакет помощи для Украины на сумму 11 миллионов евро, сообщает еженедельник Der Spiegel. Выполняя просьбу Киева предоставить ВСУ зимнее снаряжение, Германия в кратчайшие сроки отправит на фронт 100 тысяч теплых свитеров, сто палаток с подогревом, а также несколько сотен переносных электрогенераторов и палеты с сухим пайком. Вместе с тем от поставок Украине БМП и боевых танков канцлер Олаф Шольц пока воздерживается, отмечает издание.

Хроника событий 9 октября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 8 октября 14.00 - 23.59 >>>

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