Путин возложил на ФСБ организацию защиты Крымского моста

На 227-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 8 октября (время московское).

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Европейский Союз решительно осудил указ президента России Владимира Путина о незаконном захвате Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и создании в связи с этим государственного предприятия в РФ, говорится в заявлении Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Официальный Брюссель призвал Россию вывести свои вооруженные силы и технику с территории крупнейшей в Европе АЭС и вернуть контроль над станцией Украине как ее законному владельцу.

Несколькими часами ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании федерального государственного унитарного предприятия "Запорожская атомная электростанция" во исполнение указа Владимира Путина.

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ФСБ России и полиция задержали в Улан-Удэ двух 17-летних подростков, которых обвиняют в поджоге в ночь на 7 октября баннера с буквой V, ранее повешенного на памятник Ленину на городской площади Советов местными властями в качестве жеста поддержки военного вторжения России в Украину. Оба задержанных "раскаялись и признали свою вину", указывает пресс-служба МВД Бурятии. В отношении подростков возбуждено уголовное дело о вандализме, максимальное наказание по этой статье - три года лишения свободы.

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Министерство транспорта России сообщило, что разрешение на движение поездов по Крымскому мосту получено. Первый тестовый поезд по железнодорожному полотну прошел успешно, говорится в Telegram-канале ведомства.

По итогам 9 месяцев ВВП Украины упал на 30 процентов

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Украинская национальная валюта - гривна Фото: Thomas Trutschel/photothek/picture alliance

За 9 месяцев нынешнего года валовой внутренний продукт Украины упал на 30 процентов, следует из оперативных данных министерства экономики страны. Ситуация на фронте в сентябре улучшилась, однако российские военные продолжали обстреливать украинскую территорию, что оказывало давление на бизнес и логистику, отмечает ведомство. Продолжение военных действий на территории Украины, дальнейшее разрушение производственных мощностей, инфраструктуры и жилых домов, а также неопределенность продолжительности этой ситуации сдерживает дальнейшее развитие и активное восстановление Украины, подчеркнули эксперты Минэкономики.

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"Власти" аннексированного Крыма продлили высокий ("желтый") уровень террористической опасности в пяти муниципалитетах на севере полуострова до вечера 23 октября.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обвинил ВСУ в обстреле города Грайворон. По словам чиновника, есть разрушения в центре города, но пострадавших среди мирных жителей нет. Кроме того, в результате обстрела повреждены 2 жилых дома на территории хутора Тополи, однако никто не ранен, добавил Гладков.

Путин возложил на ФСБ полномочия по организации защиты Крымского моста

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Президент России Владимир Путин подписал указ "Об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив". Документ возлагает на Федеральную службу безопасности полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста.

Между тем власти Краснодарского края ввели "желтый" уровень террористической опасности в Темрюкском районе, где находится мост, рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев. "В местах массового скопления людей усилим патрули и досмотры машин. Проверим все социальные и инфраструктурные объекты", - говорится в Telegram-канале чиновника.

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Российские войска используют гражданские больницы на оккупированных территориях для лечения раненых - такое заявление приведено в ежедневном отчете о ходе боевых действий, который опубликовал в своем Telegram-канале спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Согласно этим данным, больницы в удерживаемых российскими войсками районах Херсонской области "не справляются с потоком раненых оккупантов". Кроме того, известно о доставке как минимум тридцати раненых военных в детскую клиническую больницу Лисичанска в Луганской области, сообщил Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

В Крыму заявили о возобновлении движения по Крымскому мосту

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"Власти" аннексированного Крыма сообщили о возобновлении движения автотранспорта по уцелевшим после взрыва полосам Крымского моста. По заявлению "губернатора" Крыма Сергея Аксенова, движение открыто для легковых автомобилей и автобусов "с прохождением полной процедуры осмотра". Кроме того, сообщается об отправке поездов, которые должны проследовать в РФ из аннексированного Крыма по Крымскому мосту.

Михаил Подоляк (фото из архива) Фото: Kyodo/picture alliance

Между тем, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что взрыв на мосту через Керченский пролив стал результатом внутреннего конфликта среди российских ведомств. "Это конкретное материальное проявление конфликта между ФСБ/ЧВК с одной стороны и Минобороны/Генерального штаба РФ с другой… Фура по всем признакам заехала на мост со стороны РФ. Так что ответы нужно искать именно в России. Логистика подрыва, синхронизация с топливным эшелоном, объем уничтоженного дорожного полотна - все это четко указывает на российский след", - заявил Подоляк в комментарии изданию Meduza .

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Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен "в скором времени" отправиться в Москву и Украину, чтобы согласовать организацию зоны безопасности вокруг оккупированной войсками РФ Запорожской АЭС. Заявление об этом опубликовано на сайте МАГАТЭ. По словам Гросси, возобновление обстрелов, из-за которых утром 8 октября станция оказалась полностью обесточена, "крайне безответственно". Он назвал задачу согласования организации зоны безопасности вокруг станции "абсолютной и неотложной".

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Утром 8 октября российские войска нанесли ракетный удар по жилому району в городе Курахово Донецкой области, заявил глава областной военной администрации Павел Кириленко. По его словам, в результате обстрела пострадали как минимум три человека и оказались повреждены шесть многоэтажных зданий. Чиновник в очередной раз призвал жителей эвакуироваться из региона, отметив, что вся территория области находится "в зоне повышенного риска".

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Оккупационные власти Херсонской области намерены на неопределенный срок вывезти семьи с детьми и пожилых жителей региона в аннексированный Крым, Ростовскую область и Краснодарский край, сообщил назначенный российскими войсками "замглавы администрации" региона Кирилл Стремоусов в интервью российскому телеканалу "Россия 24". По его словам, "на время тяжелого периода" людей "приглашают на отдых" в эти регионы. РИА "Новости" указывает, что ранее власти Краснодарского края сообщали о возможности разместить в регионе до десяти тысяч людей из оккупированной Херсонской области, а "администрация" аннексированного Крыма - до пяти тысяч.

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Поступающие в вузы Украины, переехавшие из оккупированных районов страны и прилегающих к ним территорий, смогут подавать документы в учебные заведения в упрощенном порядке - о соответствующем указе написал в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Так, кандидаты смогут подавать заявки без паспорта и "военно-учетного документа", и в случае их потери на момент поступления ограничиться лишь свидетельством о рождении. Кроме того, студенты, ранее поступившие на платное обучение, смогут продолжить его за счет компенсаций вузам от государства - на эти цели было выделено около 87 млн гривен (2,4 млн евро).

В Энергодаре снова проблемы с энергоснабжением

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В Энергодаре во второй раз за сутки возникли проблемы с энергоснабжением после очередного взрыва, информацию подтвердил глава города Дмитрий Орлов в своем Telegram-канале. При этом между постами чиновника о восстановлении в городе электро- и водоснабжения, которое прекратилось после утренних обстрелов со стороны российских войск, и о новых проблемах с энергоснабжением из-за взрыва, прошло менее двух часов.

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Кристине Ламбрехт Фото: Mindaugas Kulbis/AP Photo/picture alliance

НАТО нужно более активно работать, чтобы защитить страны-члены альянса от угроз со стороны России, заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) во время своего визита в Вильнюс. "Мы, НАТО, должны сделать больше для нашей общей безопасности, так как не знаем, насколько далеко может зайти путинская мания величия", - цитирует чиновницу Reuters. По словам Ламбрехт, от Кремля уже звучали угрозы в адрес Литвы из-за введенных санкций, сказавшихся на обеспечении Калининградской области, и к ним нужно "отнестись серьезно".

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Паромная переправа, которую "власти" аннексированного Крыма пообещали организовать как альтернативу остановленному автомобильному и железнодорожному сообщению полуострова с Россией, начнет работу не ранее "второй половины дня 9 октября", сообщается на страничке оперштаба Краснодарского края в социальной сети "В контакте". При этом Минтранс РФ заявил, что автомобильное движение по уцелевшей после взрыва части моста возобновится "после 16.00" 8 октября, а "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов - что до конца суток возобновится и железнодорожное движение.

В то же время крымчане запасаются топливом после взрыва на Крымском мосту.

Назначен глава группировки российских войск в Украине

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Сергей Суровикин Фото: Sergei Bobylev/Tass/dpa/picture alliance

Назначен командующий группировкой российских войск в Украине - им стал генерал Сергей Суровикин. Ранее, по заявлениям Минобороны РФ, он руководил окружением украинских войск близ населенных пунктов Горское и Золотое Луганской области. Кроме того, Суровикин руководил группировкой российских войск в Сирии в 2017 и 2019 годах, а также является главнокомандующим Воздушно-космических силами РФ. Издание "РБК" отмечает , что ранее о существовании должности "командующего объединенной группировкой войск" не сообщалось.

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Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис выступил за организацию поставок вооружения Украине без ограничений. "Литва всегда на всех возможных уровнях отстаивала позицию, что Украине нужно "все, что у нас есть", не приводя никаких аргументов вроде "мы просто даем "Джавелины" и "Стингеры" и, может, еще что-то", - заявил он изданию "Укринформ". По словам дипломата, украинская армия показала, что способна отвоевать оккупированные территории, используя оружие стандартов НАТО, поэтому аргументы, "которые использовались ранее, больше не актуальны".

++15.00++

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу назвал "положительным моментом" результаты взрыва на Крымском мосту, пишет эстонское издание Delfi. По словам чиновника, мост имеет не только стратегическое, но и важное символическое значение для России, поэтому остановка движения на нем стала "положительным моментом".

Глава эстонского МИДа указывает, что Украина ранее открыто объявила о намерении нанести удар по мосту, и прошедшая спецоперация - смелое решение. "Эстония, безусловно, приветствует это и поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией", - отметил дипломат.

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В результате взрыва на мосту через Керченский пролив погибли три человека - такие предварительные данные приводит Следственный комитет РФ. Согласно заявлению ведомства, это пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с местом происшествия. "В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших - мужчины и женщины, их личности устанавливаются", - указывает СК.

Кроме того, следователи установили собственника грузового автомобиля, который перевозил фуру со сдетонировавшим грузом - это житель Краснодарского края. СК изучает маршрут передвижения грузовика и документацию на перевозку.

"Укрпочта" выпустит марку с разрушенным Крымским мостом

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Главная почтовая организация Украины "Укрпочта" анонсировала выпуск марки с разрушенным Крымским мостом. В своем объявлении компания называет марку "подарком" президенту РФ Владимиру Путину на его 70-летие. На марке будут изображены персонажи, похожие на героев фильма "Титаник", стоящие с распростертыми руками на краю разрушенного моста через Керченский пролив, сама она будет называться "Крымский мост - на бис!".

Хроника событий 8 октября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 7 октября 14.00 - 23.59 >>>

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