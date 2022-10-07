В Лондоне видят рост критики военного командования в РФ

На 227-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 8 октября (время московское).

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"Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное - возвращено Украине, все российское оккупационное - изгнано", - прокомментировал взрыв на Крымском мосту советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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За последние две недели все больше разных представителей российского режима объединились в критике в адрес руководства Минобороны РФ. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщает Министерство обороны Великобритании в своем Twitter. В частности, среди критиков – глава Чечни Рамзан Кадыров, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, которые, вероятно, воспринимаются как неформальные лидеры "провоенного блока", а также телеведущие-пропагандисты, звезды и все более активное сообщество ультранационалистических военных блогеров. Критика по-прежнему направлена на высшее военное командование, а не на высшее политическое руководство, но, по мнению аналитиков, она представляет собой тенденцию публичного выражения несогласия с российским истеблишментом, к которой, по крайней мере, частично относятся терпимо, и которую, вероятно, будет трудно обратить вспять.

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Власти аннексированного Крыма обвинили "украинских вандалов" в повреждении Крымского моста. Об этом в своем Telegram-канале заявил так называемый спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов. По его утверждениям, повреждения моста "не носят тяжелого характера" и он будет оперативно восстановлен.

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В результате ночного обстрела российских войск Запорожская АЭС полностью обесточена, сообщает "Энергоатом" . Была повреждена и отключилась последняя линия связи с энергосистемой 750кВ ЗАЭС - Днепровская. "В автоматическом режиме включились дизель-генераторы. Имеющихся запасов дизельного горючего для их работы в таком режиме хватит на 10 суток", - указывается в сообщении.

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Украинские Telegram-каналы распространяют фото и видео с Крымского моста, где в районе 6 утра произошел взрыв и пожар. Сообщается, что автомобильная часть моста "просела", железнодорожная — повреждена. Движение по мосту приостановлено. Официальная информация на данный момент не поступала.

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Никопольский район Днепропетровской области вновь подвергся ночному обстрелу. Как сообщил в своем Telegram-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, россияне выпустили 80 снарядов из РСЗО "Град" по Красногригоревской, Марганецкой и Мировской громадам. По предварительным данным, никто не пострадал. В Марганецкой громаде обстрелами повреждены частные дома, хозяйственные постройки и линии электропередач, "во дворах местных жителей россияне убили более 30 домашних животных", указал Резниченко.

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Российские войска нанесли несколько ракетных ударов по Харькову. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов. По его информации, обстрел велся ракетами типа С-300, выпушенными из Белгорода. "Поврежден спорткомплекс, нежилые помещения, есть попадание в открытые территории. Предварительно - с осколочными ранениями госпитализирован мужчина", - сообщил председатель ОВА.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью ВВС, что не призывал Запад нанести превентивные ядерные удары по России. По его словам, он имел ввиду лишь превентивные санкции в отношении Москвы.

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Министр продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир (Cem Özdemir) призвал представителей немецкого бизнеса увеличить пожертвования продуктов питания для Украины. "Через координационный центр моего министерства в Украину было доставлено более 400 партий гуманитарной продовольственной помощи", - заявил министр в интервью изданиям Funke Mediengruppe.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и другие сотрудники организации работают над расширением и продлением на год продуктовой сделки, которая предполагает вывоз украинского зерна из черноморских портов, заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. Действующая сейчас сделка истекает в конце ноября. По словам Дюжаррика, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан во второй половине октября приедут в Москву, чтобы обсудить вопросы, связанные со сделкой.

МВФ выделяет Украине 1,3 млрд долларов

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Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил направление Украине 1,3 млрд долларов в рамках инструмента по ускоренному финансированию. Деньги пойдут на потребности, связанные с финансированием платежного баланса, в том числе в продовольственной сфере. В текущем году МВФ ожидает падения ВВП Украины на 35 процентов.

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Начиная с 7 сентября в деоккупированных районах Харьковской области украинскими властями были обнаружены тела 530 человек, заявил первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин. По его словам, среди них 225 женщин, 257 мужчин и 19 детей, а 29 тел было невозможно идентифицировать. При этом только в одной братской могиле в Изюме были найдены 447 тел.

Проведенная криминалистическая экспертиза показала, что многие тела имеют признаки насильственной смерти и следы пыток, в частности, эксперты обнаружили "веревку на шее, связанные за спиной руки, пулевые ранения в коленях и сломанные ребра", отметил Енин.

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Город Курильск на острове Итуруп - одном из четырех спорных Южных Курильских островов Фото: Sergei Krasnoukhov/TASS/picture alliance

Украина признала Курильские острова частью Японии, заявил в традиционном вечернем видеообращении Владимир Зеленский, отметив, что им был подписан соответствующий указ, а кроме того, свое заявление сделала Верховная рада. По словам президента, "Украина подтвердила свое уважение к суверенитету и территориальной целостности Японии, включая ее северные территории, которые пока находятся под российской оккупацией". "И мы призываем всех в мире принять аналогичные решения", - подчеркнул Зеленский.

Хроника событий 7 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 7 октября 00.00 - 13.59 >>>

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