Россия в ответ на претензии Японии ускорит освоение Курильских островов

Россия в ответ на заявление Японии о незаконной российской оккупации Южных Курил будет вести промышленное и туристическое освоение Курильских островов, заявил полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки в Хабаровский край в понедельник, 25 апреля.

По словам Трутнева, сначала Россия "постарается запустить там круизные суда", а потом начнет "строить новые инвестиционные проекты" и "дальше жить и работать исходя из того, что это, вне всякого сомнения, территория РФ", передает ТАСС. Агентство Reuters отмечает, что это заявление, по всей видимости, еще более осложнит отношения между Россией и Японией, которая только на днях вернула в "Синюю книгу дипломатии" формулировку о российской оккупации Курильских островов Россией.

Согласно сообщениям СМИ, Россия еще в августе 2021 года усилила военное присутствие на Курильских островах. На фоне ужесточения позиции Токио по Курилам и присоединения Японии к западным санкциям против Москвы из-за войны в Украине пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Японию недружественной страной, добавив, что в этих условиях весьма трудно говорить о продолжении переговоров с Токио по мирному договору.

Смотрите также:

Как живут люди на Курильских островах От Хоккайдо до Камчатки Цепь из 56 островов в составе Сахалинской области, отделяющая Охотское море от Тихого океана, протянулась от японского острова Хоккайдо к российскому полуострову Камчатка. Она состоит из параллельных Большой и Малой Курильских гряд общей площадью около 16 тысяч квадратных километров и длиной в 1200 километров.

Как живут люди на Курильских островах Острова без постоянных жителей На Курилах проживают чуть более 19 тысяч человек. При этом острова заселены неравномерно: постоянное население есть только на четырех из них - Итурупе, Парамушире, Шикотане и Кунашире. На фото - дети на острове Итуруп.

Как живут люди на Курильских островах Крупнейший остров Крупнейший по площади остров Курильского архипелага - Итуруп, на котором проживает чуть более 6 тысяч человек. Расположенный на острове аэродром Буревестник принадлежит министерству обороны России. Также он используется в качестве аэропорта гражданской авиацией.

Как живут люди на Курильских островах Самый южный остров Остров Кунашир с населением около 8 тысяч человек - самый южный в архипелаге. Как и на соседнем Итурупе, люди здесь занимаются в основном рыбопереработкой. На Кунашире и Итурупе размещены российские военные объекты - например, береговые ракетные комплексы.

Как живут люди на Курильских островах Яблоко раздора с давней историей Четыре острова архипелага - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи - остаются предметом многолетнего территориального спора между Москвой и Токио. Эти острова отошли Советскому Союзу в 1945 году после окончания Второй мировой войны. А десять лет спустя Япония оспорила российский суверенитет над всеми Курильскими островами. Впоследствии претензии Токио ограничились лишь четырьмя южными.

Как живут люди на Курильских островах Срыв договоренностей В 1956 году Советский Союз согласился передать Японии два острова - Хабомаи и Шикотан - после заключения мирного договора между странами. Однако советские власти аннулировали свои обязательства после того, как в 1960 году Япония заключила договор о безопасности с США.

Как живут люди на Курильских островах На пути к разрешению спора? Российский президент Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ уже встречались 15 раз, но прорыва в разрешении территориального спора за это время не произошло. В мае 2016 года Абэ объявил о "новом подходе" к решению этой проблемы. Автор: Ирина Филатова

