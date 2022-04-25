 Россия в ответ на претензии Японии ускорит освоение Курильских островов | Новости из Германии о России | DW | 25.04.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Россия в ответ на претензии Японии ускорит освоение Курильских островов

РФ будет вести промышленное и туристическое освоение Курильских островов, пообещал полпред Путина Юрий Трутнев. Кремль заявил о трудностях в ведении переговоров с Японией о заключении мирного договора.

Карта Курильских островов

Россия в ответ на заявление Японии о незаконной российской оккупации Южных Курил будет вести промышленное и туристическое освоение Курильских островов, заявил полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки в Хабаровский край в понедельник, 25 апреля.

По словам Трутнева, сначала Россия "постарается запустить там круизные суда", а потом начнет "строить новые инвестиционные проекты" и "дальше жить и работать исходя из того, что это, вне всякого сомнения, территория РФ", передает ТАСС. Агентство Reuters отмечает, что это заявление, по всей видимости, еще более осложнит отношения между Россией и Японией, которая только на днях вернула в "Синюю книгу дипломатии" формулировку о российской оккупации Курильских островов Россией.

Согласно сообщениям СМИ, Россия еще в августе 2021 года усилила военное присутствие на Курильских островах. На фоне ужесточения позиции Токио по Курилам и присоединения Японии к западным санкциям против Москвы из-за войны в Украине пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Японию недружественной страной, добавив, что в этих условиях весьма трудно говорить о продолжении переговоров с Токио по мирному договору.

Смотрите также:

  • Поселок на острове Шикотан

    Как живут люди на Курильских островах

    От Хоккайдо до Камчатки

    Цепь из 56 островов в составе Сахалинской области, отделяющая Охотское море от Тихого океана, протянулась от японского острова Хоккайдо к российскому полуострову Камчатка. Она состоит из параллельных Большой и Малой Курильских гряд общей площадью около 16 тысяч квадратных километров и длиной в 1200 километров.

  • Дети на велосипедах на острове Итуруп

    Как живут люди на Курильских островах

    Острова без постоянных жителей

    На Курилах проживают чуть более 19 тысяч человек. При этом острова заселены неравномерно: постоянное население есть только на четырех из них - Итурупе, Парамушире, Шикотане и Кунашире. На фото - дети на острове Итуруп.

  • Аэродром Буревестник на острове Итуруп

    Как живут люди на Курильских островах

    Крупнейший остров

    Крупнейший по площади остров Курильского архипелага - Итуруп, на котором проживает чуть более 6 тысяч человек. Расположенный на острове аэродром Буревестник принадлежит министерству обороны России. Также он используется в качестве аэропорта гражданской авиацией.

  • Поселок на острове Кунашир

    Как живут люди на Курильских островах

    Самый южный остров

    Остров Кунашир с населением около 8 тысяч человек - самый южный в архипелаге. Как и на соседнем Итурупе, люди здесь занимаются в основном рыбопереработкой. На Кунашире и Итурупе размещены российские военные объекты - например, береговые ракетные комплексы.

  • Четыре острова архипелага - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи - остаются предметом многолетнего территориального спора между Москвой и Токио. Эти острова отошли Советскому Союзу в 1945 году, а десять лет спустя Япония оспорила российскимй суверенитет над всеми Курильскими островами. Впоследствии претензии Токио ограничились лишь четырьмя островами.

    Как живут люди на Курильских островах

    Яблоко раздора с давней историей

    Четыре острова архипелага - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи - остаются предметом многолетнего территориального спора между Москвой и Токио. Эти острова отошли Советскому Союзу в 1945 году после окончания Второй мировой войны. А десять лет спустя Япония оспорила российский суверенитет над всеми Курильскими островами. Впоследствии претензии Токио ограничились лишь четырьмя южными.

  • Геотермальная станция Океанская на Итурупе

    Как живут люди на Курильских островах

    Срыв договоренностей

    В 1956 году Советский Союз согласился передать Японии два острова - Хабомаи и Шикотан - после заключения мирного договора между странами. Однако советские власти аннулировали свои обязательства после того, как в 1960 году Япония заключила договор о безопасности с США.

  • Российский президент Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ

    Как живут люди на Курильских островах

    На пути к разрешению спора?

    Российский президент Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ уже встречались 15 раз, но прорыва в разрешении территориального спора за это время не произошло. В мае 2016 года Абэ объявил о "новом подходе" к решению этой проблемы.

    Автор: Ирина Филатова


Смотреть видео 26:58

Чичваркин "вТРЕНДde": Бить надо по кошельку Путина, а не по всем россиянам, надо ввести эмбарго на нефть и газ

Аудио- и видеофайлы по теме

Удар ЕС по кошельку Путина, или Как США помогут ЕС обойтись без российского газа (25.03.2022)  

Российский газ только за рубли - эскалация экономической войны? (24.03.2022)  

Реклама

Самые читаемые

Хроника войны в Украине 24 апреля  

Хроника войны в Украине 25 апреля  

Сносить нельзя оставить? Что будет с бывшей резиденцией Назарбаева  