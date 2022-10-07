Нобелевская премия мира - тройная пощечина Путину

Фото: picture-alliance/dpa/L. M. Kainulainen

Кому вручить Нобелевскую премию мира во время войны, причем самой масштабной в Европе после Второй мировой - войны России против Украины? Ответ Нобелевского комитета, озвученный в пятницу, 7 октября, стал ожидаемым, неожиданным и главное - достойным.

Премия ветеранам правозащитного движения в РФ и РБ

Ожидаемым, поскольку обойти такую войну при выборе лауреатов было невозможно. Кроме того, российская правозащитная организация "Мемориал" и белорусский правозащитник, глава центра "Весна" Алесь Беляцкий давно и по праву считались фаворитами. Это известные у себя на родине и во всем мире, отмеченные множеством престижных наград ветераны поздне- и постсоветского правозащитного движения, оставшиеся в строю и, что немаловажно, сохранившие имидж и влияние до сих пор.

Обозреватель DW Роман Гончаренко

На фоне репрессий последних лет в России и Беларуси их роль, как вызывающих наибольшее доверие, возросла. Именно поэтому Беляцкий оказался за решеткой после протестов против фальсификации президентских выборов в Беларуси. "Мемориал" запретили за считанные месяцы до открытого вторжения армии РФ в Украину, очевидно, опасаясь, что он может помочь тем, кто выйдет на улицы на антивоенные протесты или откажется от мобилизации, будет арестован и осужден. Сегодня обе организации - "Мемориал" и "Весна" - вынуждены работать из-за границы.

Появление в тройке лауреатов гораздо более молодой, основанной в 2007 году, и менее знаменитой украинской правозащитной организации "Центр гражданских свобод" стало сюрпризом. В демократической Украине правозащитники работают совсем в других условиях, чем их коллеги в авторитарных РФ и РБ. Очевидно, выбор связан, в первую очередь, с войной, которую президент России Владимир Путин ведет в тесной связке с белорусским правителем Александром Лукашенко.

Но это не просто дань времени и желание поддержать жертву агрессии. Нобелевский комитет посылает сигналы, прежде всего, Путину как главному источнику войны.

После войны в Украине роль правозащитников возрастет

"Мемориал" с момента своего основания занимается изучением преступлений эпохи сталинизма, которая при Путине стала образцом для подражания. Именно поэтому он так раздражает нынешнего президента РФ, выходца из советского КГБ.

Самый главный сигнал лидерам России и Беларуси - за преступления, в том числе военные, им и их элитам придется отвечать. Именно поэтому выбор пал не на оппозиционных политиков, как ожидали многие, а на независимые правозащитные организации, которые прямо сейчас документируют преступления властей. Это достойный выбор.

После войны, когда виновных будут судить, значение работы правозащитников еще больше возрастет. Именно об этом Нобелевский комитет напоминает Путину, присудив премию мира правозащитникам из трех стран. По сути - это тройная пощечина хозяину Кремля. Так совпало, что это произошло в 70-й день рождения президента России. Это деталь, значение которой не стоит преувеличивать.

Само же решение отметить самой престижной наградой в мире правозащитников трех постсоветских стран, причем по обе стороны развязанной Россией войны против Украины, - историческое.

Автор: Роман Гончаренко, обозреватель DW

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