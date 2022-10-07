Последствия "нобеля" Беляцкого Минску еще предстоит осознать

В специальной колонке для DW историк Александр Фридман объясняет, почему вторая Нобелевская премия для белорусов за семь лет – уникальное событие для страны.

Фото: Tatyana Zenkovich/EPA/dpa/picture alliance

В рубрике DW "Беларусь. Перспективы" Александр Фридман рассказывает, почему Нобелевская премия мира имеет большое значение для Алеся Беляцкого, белорусских политзаключенных и для страны в целом. Обсудить его мнение можно в Telegram-калале "DW Беларусь" .

Нобелевский комитет в Осло вновь проявил себя мастером неординарных и элегантных решений. В то время как букмекеры и эксперты пророчили Нобелевскую премию мира 2022 года Алексею Навальному, Светлане Тихановской или же Владимиру Зеленскому, комитет сделал выбор в пользу российского правозащитного центра "Мемориал", украинского "Центра гражданских свобод" и белорусского правозащитника, создателя "Весны" Алеся Беляцкого. Они разделили между собой Нобелевскую премию мира 2022 года.

В эпоху кровавой войны в Украине, которая может завершиться ядерной катастрофой, неожиданный выбор Нобелевского комитета представляется весьма удачным. Рискуя свободой и здоровьем, а порой и жизнью, правозащитники ведут борьбу за права и свободы граждан, которые втаптывают в грязь автократы из Минска и Москвы. К нобелевским лауреатам из России, Украины и Беларуси трудно придраться. Их моральная целостность, верность принципам прав человека и бескомпромиссная борьба за права и свободы личности не вызывают сомнений и внушают огромное уважение.

Первый белорусский Нобелевский лауреат - Светлана Алексиевич Фото: Eastnews/Imago Images

За судебным процессом над Беляцким будет налюдать весь мир

Награждение Алеся Беляцкого – одно из важнейший событий в новейшей белорусской истории. Но что принесет оно Беларуси?

Премия Беляцкого - уже вторая Нобелевская премия для демократической Беларуси. И если Нобелевская премия по литературе для Светланы Алексиевич в 2015 году была признанием литературных заслуг писательницы, ее личного мужества и гуманистических принципов, то награждение Беляцкого свидетельствует о мировом признании белорусского гражданского общества, которое со второй половины 1990-х годов противостоит режиму Лукашенко, а в августе 2020 года поднялось на протесты против диктатуры.

Жизнь Алеся Беляцкого – история борьбы за права человека в Беларуси. За свою деятельность основателя правозащитного центра "Весна" много раз арестовывали, в первой половине 2010-х годов он провел более трех лет в заключении, а сейчас вновь находится в тюрьме. Премия для Беляцкого – тот случай, когда решение Нобелевского комитета может коренным образом повлиять на судьбу лауреата. Предстоящий суд на Беляцким превращается в серьезную проблему для режима Лукашенко: судить Беляцкого будут не только как правозащитника, но и как обладателя одной из самых престижных мировых премий. За процессом будет наблюдать весь мир. Более того, после завершения эпохи холодной войны Беляцкий является первым европейцем, который получает Нобелевскую премию находясь в заключении.

Режим может освободить часть политзаключенных

Если Нобелевская премия не позволит режиму осудить Беляцкого или смягчит его приговор, то это уже большой результат. Но дело не только в правозащитнике Беляцком. В контексте войны России против Украины ситуация в Беларуси и положение политзаключенных в этой стране ушли на задний план. В последние месяцы на Западе почти не писали, а шансы на их освобождение представлялись призрачными. Нобелевская премия Беляцкому привлечет внимание к этой теме, а значит усилит давление и на режим Лукашенко. И это давление может вынудить режим освободить определенную часть политзаключенных.

Можно предположить, что после новости из Осло белорусское руководство облегченно вздохнуло: в Минске ожидали, что премию может получить Светлана Тихановская, и готовились к очередной пропагандистской атаке на нее. "Нобель" для Беляцкого застал пропаганду врасплох, а его последствия официальному Минску еще предстоит осознать. Нобелевская премия делает Алеся Беляцкого одним из самых известных правозащитников в мире и одновременно самым известным белорусским политзаключенным. Она же еще раз демонстрирует всему миру сущность режима Лукашенко.

Александр Фридман Фото: Privat

Сегодня награждение Беляцкого может показаться малозначительным событием, которые не повлияет на ситуацию в Беларуси. Но это ошибка. Нобелевка мира для Беляцкого будет иметь последствия, а сам факт второго «нобеля» для белорусов за семь лет – уникальное событие для малоризвестной по европейским меркам страны. Александр Лукашенко же войдет в историю в качестве диктатора, в эпоху правления которого белорусы Алексиевич и Беляцкий получили Нобелевскую премию – за верность своим демократическим идеалам и за борьбу с диктатурой.

Автор: Александр Фридман, историк, ассоциированный сотрудник Берлинского университета имени Гумбольдта.

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