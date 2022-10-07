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Фото: picture-alliance/AP Photo/F. Vergara
ПолитикаЕвропа

ФРГ и ЕС привествуют присуждение премии мира правозащитникам

Виталий Кропман
1 ч. назад

Своим решением Нобелевский комитет подчеркнул значение борьбы за свободу, считают в правительстве Германии. Официальный Берлин призвали усилить поддержку "Мемориала".

https://www.dw.com/ru/berlin-i-es-privestvuut-prisuzdenie-nobelevskoj-premii-mira-pravozasitnikam/a-63371246

Правительство Германии приветствовало решение Нобелевского комитета присудить премию мира российским, украинским и белорусским правозащитникам. Нобелевский комитет тем самым подчеркнул значение борьбы за свободу, заявил в пятницу, 7 октября, заместитель официального представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер (Wolfgang Büchner).

По его словам, российский "Мемориал", украинский Центр Гражданских Свобод и основатель белорусского правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкийвнесли выдающийся вклад в развитие демократии, прав человека и гражданских свобод. "Они выступают против угнетения и подавления мирных сил гражданского общества, которое мы видим, в частности, в России и Беларуси", - отметил Бюхнер.

Мужество лауреатов приветствовала и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock). Эта премия "присуждена всем тем, кто борется за свои права и свободу с огромным мужеством и большим риском. Против несправедливости якобы более сильного", - написала глава внешнеполитического ведомства в своем Twitter.

На этом фоне внешнеполитический эксперт фракции ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт (Jürgen Hardt) призвал официальный Берлин усилить поддержку ликвидированного в России "Мемориала". "Федеральное правительство должно еще лучше поддерживать этих мужественных людей и для этого, наконец, восстановить в Федеральном министерстве иностранных дел должность координатора по России в качестве контактного лица для российского и белорусского гражданского общества", - цитирует политика агентство dpa.

Лауреатов поздравили глава Еврокомиссии и Amnesty International

Глава Еврокомиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) также воздала должное мужеству лауреатов Нобелевской премии мира. "Нобелевский комитет признал необычайное мужество этих мужчин и женщин, которые противостоят автократии", - написала она в Twitter. "Они иллюстрируют истинную силу гражданского общества в борьбе за демократию", - подчеркнула политик в кулуарах неформального саммита ЕС в Праге.

Лауреатов Нобелевской премии мира поздравила международная правозащитная организация Amnesty International. "Мы долгие годы сотрудничаем со многими из них и знаем, какому риску они подвергают лично себя и на что они готовы идти ради защиты прав человека", - подчеркивается в заявлении AI, распространенном 7 октября.

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