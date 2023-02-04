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Утечка на газопроводе "Северный поток - 2" (сентябрь 2022 года)Фото: AIRBUS DS 2022/AFP
ПолитикаГермания

У ФРГ нет подтверждений, что взрывы на СП-1 и СП-2 - дело РФ

Евгений Жуков
47 мин. назад

Следствие в Германии пока не получило подтверждений того, что за взрывами на "Северных потоках" стоит Россия, рассказал генеральный прокурор ФРГ Петер Франк.

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В ходе расследования взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море пока не получено доказательств того, что они были произведены российской стороной. "На данный момент это не доказуемо", - указал генеральный прокурор ФРГ Петер Франк (Peter Frank) в интервью газете Welt am Sonntag, опубликованном на сайте издания в субботу, 4 февраля. По его словам, расследование продолжаются.

Генеральный прокурор ФРГ Петер Франк
Генеральный прокурор ФРГ Петер ФранкФото: Uli Deck/dpa/picture alliance

Франк рассказал, что сотрудники Федеральной прокуратуры Германии при поддержке двух исследовательских судов получили пробы воды и почвы в местах взрывов, произошедших в сентябре 2022 года в датской и шведской экономических зонах в Балтийском море, а также образцы поврежденных трубопроводов и тщательно задокументировали состояние мест происшествия. "В настоящее время мы проводим судебную экспертизу всего этого. Швеция и Дания проводят свои собственные расследования, но мы поддерживаем контакт с ними", - отметил генеральный прокурор Германии.

В конце сентября 2022 года на двух нитках "Северного потока", а затем и на "Северном потоке - 2" были обнаружены в общей сложности четыре утечки. До этого сейсмологические станции в Швеции и Дании зафиксировали в том же районе сильные подводные взрывы. Шведское следствие обнаружило на месте происшествия остатки взрывчатых веществ, Стокгольм считает, что речь идет о диверсии.

Продолжается расследование саботажа на железной дороге на севере ФРГ

По словам Петера Франка, продолжается и расследование саботажа, связанного с коммуникационными кабелями Deutsche Bahn в Херне и Берлине в октябре 2022 года, когда сбой в работе цифровой системы радиосвязи поездов парализовал железнодорожное движение в значительной части северной Германии. Однако и в этом случае "подозрение, что это был акт иностранной диверсии, пока не может быть подтверждено". На вопрос о том, были ли преступники просто похитителями кабеля, генеральный прокурор не ответил.

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