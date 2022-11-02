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Утечка газа на месте взрыва на "Северном потоке", сентябрь 2022
Утечка газа на месте взрыва на "Северном потоке", сентябрь 2022Фото: The Swedish Coast Guard/abaca/picture alliance
КонфликтыЕвропа

Длина разрушенного участка "Северного потока" - 250 метров

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

На дне Балтийского моря обнаружены два кратера глубиной до пяти метров. Она расположены на удалении в 248 метров друг от друга рядом с трубой "Северного потока - 1", сообщил оператор трубопровода.

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На газопроводе "Северный поток -1" длина участка трубы, разрушенного в результате предполагаемой диверсии, составляет около 250 метров, сообщила компания-оператор Nord Stream AG. "По предварительным результатам осмотра места повреждения на морском дне обнаружены кратеры техногенного характера глубиной от 3 до 5 метров на расстоянии около 248 м друг от друга. Участок трубы между кратерами полностью разрушен, радиус разброса фрагментов трубы составляет не менее 250 м", - говорится в сообщении оператора, обнародованном в среду, 2 ноября.

Как отмечается далее, на 2 ноября завершен первоначальный сбор данных на месте повреждения первой нитки газопровода в исключительной экономической зоне Швеции, специалисты продолжают анализировать полученные в ходе обследования данные.

Разгерметизация двух ниток "Северного потока" и одной - "Северного потока - 2" произошла 26 сентября в результате взрывов близ датского острова Борнхольм. НАТО и ЕС полагают, что взрывы стали результатом диверсии. 27 октября зафрахтованное Nord Stream AG специально оборудованное судно прибыло к месту повреждения газопровода в исключительной экономической зоне Швеции. Для осмотра участка газопровода в исключительной экономической зоне Дании разрешения от властей Дании пока не получено.

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