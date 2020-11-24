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Фото: Mc2 Casey Scoular/Planetpix/ZUMAPRESS/picture alliance
Фото: Mc2 Casey Scoular/Planetpix/ZUMAPRESS/picture alliance
Военно-морские силы США
Военно-морские силы (ВМС) США являются одним из видов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки.
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Контекст
В США командиром атомного авианосца впервые стала женщина
В США командиром атомного авианосца впервые стала женщина
Капитан Эми Бауэрншмидт вступила в должность командира авианосца Abraham Lincoln, на которую была назначена в декабре.
Общество
24.08.2021
24 августа 2021 г.
В Черном море стартуют военно-морские учения Sea Breeze 2021
В Черном море стартуют военно-морские учения Sea Breeze 2021
В учениях Sea Breeze 2021 принимает наибольшее в их истории число стран-участниц - свыше 30.
Политика
28.06.2021
28 июня 2021 г.
ВМС США изъяли российское оружие с судна в Аравийском море
ВМС США изъяли российское оружие с судна в Аравийском море
На борту задержанного судна нашли противотанковые ракеты, штурмовые винтовки и гранатометы.
Конфликты
09.05.2021
9 мая 2021 г.
США направляют два корабля ВМС в Черное море
США направляют два корабля ВМС в Черное море
Турция в соответствии с конвенцией Монтре уведомила Москву о проходе через проливы Босфор и Дарданеллы кораблей США.
Политика
09.04.2021
9 апреля 2021 г.
США предложили помощь Египту по Суэцкому каналу
США предложили помощь Египту по Суэцкому каналу
Вашингтон и Каир обсуждают помощь в решении проблемы севшего на мель контейнеровоза Ever Given, сообщил Белый дом.
Общество
27.03.2021
27 марта 2021 г.
ВМС США отвергли обвинения в нарушении морской границы РФ
ВМС США отвергли обвинения в нарушении морской границы РФ
Эсминец USS John S. McCain имел полное право находиться в районе залива Петра Великого, заявил Седьмой флот США.
Политика
24.11.2020
24 ноября 2020 г.
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Всего публикаций: 66
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