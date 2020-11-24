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Фото: Mc2 Casey Scoular/Planetpix/ZUMAPRESS/picture allianceФото: Mc2 Casey Scoular/Planetpix/ZUMAPRESS/picture alliance

Военно-морские силы США

Военно-морские силы (ВМС) США являются одним из видов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки.

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Контекст

Эми Бауэрншмидт на церемонии вступления в должность командира атомного авианосца Abraham Lincoln

В США командиром атомного авианосца впервые стала женщина

В США командиром атомного авианосца впервые стала женщина

Капитан Эми Бауэрншмидт вступила в должность командира авианосца Abraham Lincoln, на которую была назначена в декабре.
Общество24 августа 2021 г.
Американский ракетный эсминец USS Ross

В Черном море стартуют военно-морские учения Sea Breeze 2021

В Черном море стартуют военно-морские учения Sea Breeze 2021

В учениях Sea Breeze 2021 принимает наибольшее в их истории число стран-участниц - свыше 30.
Политика28 июня 2021 г.
Конфискованное оружие на борту корабля ВМС США

ВМС США изъяли российское оружие с судна в Аравийском море

ВМС США изъяли российское оружие с судна в Аравийском море

На борту задержанного судна нашли противотанковые ракеты, штурмовые винтовки и гранатометы.
Конфликты9 мая 2021 г.
Корабль противоракетной обороны ВМС США Thomas Hudner проходит Босфор

США направляют два корабля ВМС в Черное море

США направляют два корабля ВМС в Черное море

Турция в соответствии с конвенцией Монтре уведомила Москву о проходе через проливы Босфор и Дарданеллы кораблей США.
Политика9 апреля 2021 г.
Буксир около контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале

США предложили помощь Египту по Суэцкому каналу

США предложили помощь Египту по Суэцкому каналу

Вашингтон и Каир обсуждают помощь в решении проблемы севшего на мель контейнеровоза Ever Given, сообщил Белый дом.
Общество27 марта 2021 г.
USS John S. McCain

ВМС США отвергли обвинения в нарушении морской границы РФ

ВМС США отвергли обвинения в нарушении морской границы РФ

Эсминец USS John S. McCain имел полное право находиться в районе залива Петра Великого, заявил Седьмой флот США.
Политика24 ноября 2020 г.
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