 В Черном море стартуют международные военно-морские учения Sea Breeze 2021 | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.06.2021

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Мир

В Черном море стартуют международные военно-морские учения Sea Breeze 2021

В учениях Sea Breeze 2021 принимает наибольшее в их истории число стран-участниц - свыше 30.

Американский ракетный эсминец USS Ross

Американский ракетный эсминец USS Ross (фото из архива)

В регионе Черного моря в понедельник, 28 июня, начинаются учения Sea Breeze 2021 и морское патрулирование, организуемые военно-морскими силами (ВМС) Украины и шестым оперативным флотом ВМС США.

В ходе учений будут отрабатываться различные боевые сценарии, включая столкновения десантных кораблей, маневры на суше, водолазные операции, морские операции по перехвату, противовоздушную оборону, взаимодействие в ходе специальных операций, противолодочную активность, а также поисково-спасательные операции.

В Sea Breeze 2021 примет участие вторая постоянная военно-морская группа НАТО. Кроме того, в этом году к учениям подключится наибольшее число стран-участниц за всю историю: более 30 государств направят порядка 5 000 военнослужащих, 32 корабля, 40 летательных аппаратов, 18 отрядов специального назначения и водолазных групп.

Маневры продлятся почти до конца июля

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков ранее заявил, что российские военные будут внимательно следить за подготовкой и проведением маневров с привлечением сил НАТО.

Маневры продлятся до 23 июля. Ранее, 26 июня, стало известно, что американский ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное море. Он присоединится к 31 кораблю во время морской части учений.

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    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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