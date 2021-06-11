 Байден говорит ″НАТО и Украина″, а думает о Путине? | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 15.06.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

Байден говорит "НАТО и Украина", а думает о Путине?

Джо Байден накануне встречи с Владимиром Путиным высказался о перспективах вступления Украины в НАТО. Сергей Елкин о том, какие сигналы президент США посылает Киеву и Москве.

Байден по-украински приветствует Украину в НАТО - карикатура Сергея Елкина

Смотрите также:

  • Инфографика - ЕС и бывшие республики СССР

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Интеграция в Европу

    Из стран бывшего СССР полноправными членами Евросоюза на данный момент являются только страны Балтии: Латвия, Литва и Эстония присоединились к ЕС 1 мая 2004 года. Еще шесть стран участвуют в программе ЕС "Восточное партнерство": три из них - Украина, Молдавия и Грузия - заключили соглашение об ассоциации с ЕС.

  • Infografik Bildergalerie Sowjetunion 3 NEU! RU

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Программа ЕС "Восточное партнерство"

    В программе "Восточное партнерство", нацеленной на углубление связей республик бывшего СССР с Евросоюзом, в данный момент участвуют шесть постсоветских стран - Беларусь, Украина, Молдавия, Грузия, Армения и Азербайджан. Примечательно, что Беларусь и Армения одновременно являются и членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда также входят Россия, Казахстан и Кыргызстан.

  • Инфографика - страны Восточного партнерства в ассоциации с ЕС

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    "Восточное партнерство" двух скоростей

    В последнее время усилилось разделение стран "Восточного партнерства" на две группы. В первую входят Грузия, Молдавия и Украина, подписавшие договор об ассоциации с ЕС. Во вторую - Беларусь, Азербайджан и Армения, не заключившие такого соглашения. Ассоциированное государство может получить беспошлинный доступ к рынкам ЕС в обмен на проведение реформ.

  • Инфографика - визовый режим с ЕС

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Кому нужна виза в ЕС

    Граждане стран Балтии, вступивших в ЕС в 2004 году, пользуются правом свободного передвижения и могут работать в любой стране Евросоюза наравне с гражданами того или иного государства ЕС. Обладатели украинского, молдавского или грузинского паспортов могут посещать страны Шенгенской зоны без виз. Гражданам же России, Беларуси, Армении и Азербайджана для этих целей по-прежнему требуется виза.

  • Инфографика - НАТО и бывшие республики СССР

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Интеграция в НАТО

    Из республик бывшего СССР полноправными членами Североатлантического альянса пока также являются только три страны Балтии. Украине и Грузии предоставлен статус "страны-аспиранта": это означает, что государство официально выразило интерес к вступлению в НАТО и получило приглашение присоединиться к интенсивному диалогу по вопросам членств

    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 04:17

Отношения с Москвой и Пекином - главная тема саммита НАТО (14.06.2021)

Контекст

Путин и Байден в Женеве: завышенные ожидания Кремля?

Перед встречей с Байденом в Женеве президент РФ видит отношения с США "на самом низком уровне". И все-таки в Москве ощущается надежда на сдвиг. Одной цели Кремль уже достиг - той, что саммит состоится.  

Как на саммите НАТО встречали Байдена и что решили о России

В Брюсселе прошел саммит НАТО, главное внимание на котором было приковано к Джо Байдену. Как нового президента США встречали в альянсе, что его лидеры думают о России и что Байден скажет Путину, - в репортаже DW.  

Роботы и кибервойна: НАТО готовится сдерживать Путина у Черного моря

На предстоящем саммите НАТО обсудят стратегию сдерживания России. Корреспондент DW побывал на учениях сил альянса в Румынии Steadfast Defender 21, чтобы увидеть, как это может выглядеть на деле.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Что говорили на саммитах G7 и НАТО о России и встрече Байдена с Путиным. DW Новости (14.06.2021)  

Жесткое предупреждение Байдена Кремлю накануне саммита G7 (10.06.2021)  

Также по теме

Sergey Elkin Karikatur

Байден never sleeps: что посоветует Трамп нынешнему президенту США 11.06.2021

Джо Байден прилетел в Европу, где поучаствует в целом ряде саммитов. Как президента США мог бы напутствовать его предшественник Дональд Трамп, знает Сергей Елкин.

Karkatur US-Präsident Joe Biden macht die ganze Tournee durch Europa

Байден шагает по Европе… И пойдет Путину навстречу? 10.06.2021

Президент США Джо Байден начал европейское турне. Он примет участие в саммитах G7 и НАТО, встретится с Меркель и Путиным. Не только Сергей Елкин хотел бы знать, что в чемодане у Байдена.

Реклама