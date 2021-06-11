Байден говорит "НАТО и Украина", а думает о Путине?

Джо Байден накануне встречи с Владимиром Путиным высказался о перспективах вступления Украины в НАТО. Сергей Елкин о том, какие сигналы президент США посылает Киеву и Москве.
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Перед встречей с Байденом в Женеве президент РФ видит отношения с США "на самом низком уровне". И все-таки в Москве ощущается надежда на сдвиг. Одной цели Кремль уже достиг - той, что саммит состоится.
В Брюсселе прошел саммит НАТО, главное внимание на котором было приковано к Джо Байдену. Как нового президента США встречали в альянсе, что его лидеры думают о России и что Байден скажет Путину, - в репортаже DW.