 ВМС США изъяли российское оружие с судна в Аравийском море | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.05.2021

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Мир

ВМС США изъяли российское оружие с судна в Аравийском море

Крейсер USS Monterey ВМС США задержал в Аравийском море судно без опознавательных знаков. На борту нашли российские противотанковые ракеты, китайские штурмовые винтовки, пулеметы и гранатометы.

Автоматы Калашникова

Автоматы Калашникова (фото из архива)

Ракетный крейсер USS Monterey Военно-морских сил США задержал в северной части Аравийского моря судно без опознавательных знаков. На его борту была обнаружена крупная партия оружия, сообщил Пятый флот ВМС США в субботу, 8 мая.

Среди изъятого оружия - десятки российских противотанковых управляемых ракет, тысячи китайских штурмовых винтовок, сотни пулеметов, снайперских винтовок и гранатометов, а также оптические прицелы.

Экипаж судна отпустили после допроса. Эксперты выясняют, откуда было отправлено оружие и кому оно предназначалось.

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    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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