 США направляют два корабля ВМС в Черное море | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.04.2021

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Мир

США направляют два корабля ВМС в Черное море

Турция в соответствии с конвенцией Монтре уведомила Москву о проходе через проливы Босфор и Дарданеллы кораблей США.

Корабль противоракетной обороны ВМС США Thomas Hudner проходит Босфор

Корабль противоракетной обороны ВМС США Thomas Hudner проходит Босфор (фото из архива)

Пентагон направляет два корабля ВМС США в Черное море на фоне роста напряженности на границе Украины и России. Как сообщили в пятницу, 9 апреля, в МИД Турции, ведомство получило соответствующее уведомление от американской стороны. 

"15 дней назад по дипломатическим каналам нам было направлено уведомление, что два американских военных корабля зайдут в Черное море в соответствии с конвенцией Монтре (о статусе проливов. - Ред.). Корабли останутся в Черном море до 4 мая", - цитирует турецкое внешнеполитическое ведомство агентство Reuters. Конвенция, в частности, устанавливает режим прохода кораблей через находящиеся под суверенитетом Турции проливы Босфор и Дарданеллы.

Турция уведомила о проходе Россию

Между тем в посольстве России в Анкаре подтвердили, что Турция в соответствии с Конвенцией уведомила о проходе Москву. "США как участник конвенции Монтре выполнили процедуры, предусмотренные конвенцией для прохода в Черное море. Турция в соответствии с конвенцией направила ее участникам уведомление о проходе военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении", - цитирует представителя дипмиссии агентство "Интерфакс".

Пентагон: Вашингтон посылает знак Москве

О том, что Соединенные Штаты рассматривают возможность переброски кораблей в знак поддержки Киева на фоне роста военного присутствия России близ восточной границы Украины, телеканалу CNN 8 апреля сообщил сотрудник министерства обороны США.

По его словам, ВМС США регулярно проводят операции в Черном море, однако задействование кораблей в настоящий момент станет знаком Москве, что Вашингтон внимательно следит за развитием ситуации.

Российские войска на границе с Украиной

В начале апреля появились сообщения о том, что Москва стягивает войска к границе с Украиной. По данным СМИ, там скопились около четырех тысяч российских военных. Концентрацию войск на российско-украинской границе, а также в аннексированном Крыму глава Минобороны РФ Сергей Шойгу официально объяснил "контрольными проверками".

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) 8 апреля призвала Владимира Путина отвести войска. В телефонном разговоре она обсудила с президентом РФ "усиление российского военного присутствия" близ украинской границы и потребовала российского лидера сократить его с целью деэскалации, сообщила пресс-служба правительства ФРГ.

ЕС и США до этого заявили о всесторонней поддержке Киева. Во вторник, 6 апреля, в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил его в "твердой поддержке" альянсом суверенитета и территориальной целостности Украины.

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    Автор: Наталия Королева


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