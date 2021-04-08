Президент Украины Зеленский посетил передовую в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции на переднем крае обороны в рамках рабочей поездки в Донбасс. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщили в пресс-службе главы государства. По ее данным, украинский лидер осмотрел позиции, где зафиксировано наибольшее число нарушений режима всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня, и пообщался с военными.

"Мы помним каждого воина, который погиб, защищая наше государство", - обратился Зеленский к военнослужащим. Память погибших почтили минутой молчания. Глава государства вручил военным госнаграды, подарки, а также пообедал в солдатской столовой, уточнили в пресс-службе.

До поездки представители президента отметили, что основная задача Зеленского - "пообщаться с военными и поддержать боевой дух защитников".

"Украина нуждается в мире"

При этом сам украинский президент написал в Twitter, что хочет быть с "солдатами в трудные времена в Донбассе". "Отправлюсь в места эскалации", - добавил он. Зеленский также вспомнил о 23-летнем солдате, которого застрелили "прошлой ночью". По данным Николаевской областной государственной администрации, в результате обстрела в зоне проведения Операции объединенных сил матрос военной части А2802 (36 отдельная бригада морской пехоты) Денис Юшко получил пулевое ранение в голову, после чего скончался.

"Украина нуждается в мире и сделает все для этого", - резюмировал Владимир Зеленский.

США, Канада, Литва, Польша и Великобритания провели встречу по Украине

До этого, как сообщила 7 апреля пресс-служба Пентагона, представители Великобритании, Канады, Польши и Литвы при участии исполняющей обязанности заместителя министра обороны США по политическим делам Аманды Дори провели совещание, посвященное ситуации на востоке Украины - в свете "усиления военной активности России в регионе".

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) 8 апреля в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным также обсудила "усиление российского военного присутствия" на границе с Украиной и призвала российского лидера сократить это присутствие с целью деэскалации

Смотрите также: