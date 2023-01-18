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"Газпром" потерял самого верного немецкого партнера

Андрей Гурков
Андрей Гурков
Комментарий
1 ч. назад

Уход из России Wintershall Dea, "дочки" химического гиганта BASF, стоявшей у истоков "Северного потока", ставит крест на газовом сотрудничестве РФ и ФРГ, считает Андрей Гурков.

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Работник германо-российского СП
Работник германо-российского СП "Ачимгаз" на месторождении в Новом УренгоеФото: Uwe Zucchi/dpa/picture-alliance

Это не просто уход из России очередной немецкой фирмы. Решение Wintershall Dea полностью покинуть российский рынок - знаковое событие. По масштабам, последствиям и символичности оно значительно превосходит даже разрыв связей с Siemens и остановку производства в РФ автомобилей Volkswagen.

"Газпром" не просто лишился инвестора, помогавшего деньгами и, главное, своими технологиями осваивать в Западной Сибири труднодоступные залежи в истощающемся Уренгое и развивать Южно-Русское нефтегазовое месторождение. Главное, что произошло: российский госконцерн теперь окончательно потерял своего самого верного партнера на своем недавно еще главном экспортном рынке - в Германии.

BASF слишком долго делал ставку на российский газ

Этот нефтегазовый партнер с нескрываемым энтузиазмом участвовал чуть ли не в каждом газпромовском начинании на европейском рынке - в "Северном потоке", в несостоявшемся "Южном потоке", в "Северном потоке-2", именно он отдал "Газпрому" крупнейшее немецкое газохранилище Rehden, его многолетний руководитель Райнер Зеле (Rainer Seele) неустанно лоббировал в Германии российские интересы, а после аннексии Крыма и разжигания войны на востоке Украины в 2014 году активно критиковал санкции против РФ.

Экономический обозреватель DW Андрей Гурков
Андрей ГурковФото: DW

Тут следует подчеркнуть, что до 2019 года, до слияния с Dea, Wintershall была стопроцентной дочерней компанией немецкого концерна BASF, и химический гигант всячески поощрял не только все эти инвестиции, но и все это лоббирование. Так что если теперь BASF приходится оповещать акционеров об огромном убытке по итогам 2022 года, то это расплата за многолетнюю безоговорочную ставку на российский газ и упрямое нежелание прислушиваться к предупреждениям экспертов об опасностях того курса, которым повел Россию ее президент с 2014 года.  

Даже после начала широкомасштабного российского нападения на Украину 24 февраля 2022 года компания Wintershall Dea, в которой BASF по-прежнему держит более двух третей акций, не вышла из совместных с "Газпромом" западносибирских предприятий - из "Ачимгаза", добывающего 10 млрд кубометров газа в год, и из "Севернефтегазпрома". Еще в середине ноября нынешний глава компании Марио Мерен (Mario Mehren) в газетном интервью оправдывал такое решение повторением тезиса, что уход из РФ означал бы "подарить наши активы российскому государству".

Российское государство экспроприировало Wintershall Dea

К этому времени немецкие СМИ уже обвинили компанию в том, что добываемый совместным предприятием Achimgaz газовый конденсат поставляется на принадлежащий "Газпрому" Омский НПЗ, а он, в свою очередь, снабжает керосином российскую военную авиацию, которая наносит удары по Украине и ее гражданскому населению. После этих публикаций у штаб-квартиры компании в Касселе прошли акции протеста с требованием прекратить "обеспечивать войну Путина топливом и деньгами".    

Кассель, 10.11.2022. Акция протеста у штаб-квартиры Wintershall Dea, которую обвинили в поставках керосина для российских бомбардировщиков, убивающих жителей Украины
Кассель, 10.11.2022. Акция протеста у штаб-квартиры Wintershall Dea, которую обвинили в поставках керосина для российских бомбардировщиковФото: Christian Schauderna/IMAGO

И вот теперь в Wintershall Dea все-таки решились на окончательный уход из России. В заявлении для прессы Марио Мерен что-то говорит про "несовместимость российской агрессии с нашими ценностями", что спустя почти 11 месяцев после начала этой широкомасштабной агрессии звучит не слишком убедительно.

Куда убедительней выглядят слова о том, что "российское государство в последние месяцы ограничило деятельность в стране западных предприятий", что вмешательство в дела СП не позволяет им работать как прежде и что "совместные предприятия были де-факто подвергнуты экспроприации".

Про ремонт "Северного потока" можно окончательно забыть

Короче, у Wintershall Dea отняли собственность примерно на 5 млрд евро, вот она и решилась наконец на их списание и прощание с Россией. Это списание, кстати, скажется и на российских предпринимателях Михаиле Фридмане, Петре Авене и ряде других, ведь как собственники Dea они в ходе слияния оказались совладельцами объединенной компании. 

В России от ухода Wintershall Dea могут, конечно, временно испытать глубокое удовлетворение от того, что у инвестора из "недружественной страны" удалось отнять столь ценные активы. Однако обчистив самого верного немецкого партнера, российское государство лишило "Газпром", крайне важного плательщика в бюджет РФ и крупного работодателя, последних шансов на возобновление сколько-нибудь заметного газового сотрудничества с Германией. А ведь до недавних пор в ФРГ шла четверть всего экспорта российского трубопроводного газа.

Но теперь на этом сотрудничестве можно окончательно ставить крест. И уж тем более на (и без того абсолютно иллюзорной) идее ремонта "Северного потока". В 2005 году именно BASF стоял у истоков этого трубопроводного проекта, другие европейские инвесторы подключились к нему лишь позднее. Для участия в заполнении этого газопровода Wintershall в свое время и пригласили в Сибирь. Теперь химический концерн вместе со своей нефтегазовой "дочкой" уходит из России зализывать глубокие финансовые раны и улучшать свой имидж, сильно подпорченный затянувшимся сотрудничеством с агрессором. Отныне крупных и влиятельных любителей российского газа в Германии больше не осталось.

Автор: Андрей Гурков, экономический обозреватель Deutsche Welle

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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Андрей Гурков
Андрей Гурков Экономический обозреватель DW.
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