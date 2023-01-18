Немецкий концерн Wintershall Dea уходит из России

Ранее в Wintershall Dea заявляли, что не станут уходить из России, несмотря на войну в Украине. Убыток от списания российских активов составит 5,3 млрд евро.

Немецкий производитель нефти и газа Wintershall Dea объявил об уходе с российского рынка. Сообщение об этом было опубликовано на сайте концерна во вторник, 17 января. "Продолжать наш бизнес в России не является целесообразным" - заявил генеральный директор Wintershall Dea Марио Мерен (Mario Mehren).

Wintershall Dea выйдет из активов в России после исполнения действующих обязательств. В концерне напомнили, что правительство РФ ограничило деятельность западных компаний в стране, вследствие чего активы Wintershall Dea в России оказались "фактически экспроприированы". Убыток от списания российских активов составит 5,3 млрд евро.

По словам Мерена, с началом войны РФ против Украины концерн Wintershall Dea скорректировал свою финансовую структуру и больше не учитывал деятельность в России при планировании. "Агрессивная война несовместима с нашими ценностями. Она разрушила сотрудничество между РФ и Европой", - подчеркнул Марио Мерен.

Wintershall подозревали в причастности к войне в Украине

В апреле 2022 года нефтегазовый концерн, несмотря на войну России в Украине, планировал сохранить проекты в РФ, поскольку полный уход с этого рынка был "чреват миллиардными потерями".

Позднее Wintershall Dea оказался замешан в скандале - концерн заподозрили в причастности к войне. Его обвиняли в поставках конденсата, используемого "Газпромом" в производстве топлива для российских военных самолетов. В нефтегазовой компании отвергли подозрения.

Смотрите также: