Фирмы из ФРГ Wintershall Dea и Knauf снабжают армию РФ?

Партнера "Газпрома" обвиняют в поставках керосина для боевых самолетов, совершающих налеты на гражданские объекты в Украине, а завод стройматериалов - в помощи военкомату при мобилизации.

Продукция немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea идет на производство керосина для российских боевых самолетов, пилоты которых воюют в Украине и совершают там военные преступления? Производитель стройматериалов Knauf в ходе мобилизации помогал военкоматам отправлять на войну своих сотрудников?

СМИ ФРГ выдвинули в последние недели очень серьезные обвинения в адрес компаний из Германии, решивших продолжить свой бизнес в России несмотря на развязанную ей войну. Их подозревают в том, что они в той или иной мере могли оказаться соучастниками этой войны, поскольку, по-видимому, помогают снабжать воюющую армию горючим или поставлять для нее солдат. Растущее число таких публикаций весьма симптоматично: оно свидетельствует о нарастающем в Германии общественном давлении на фирмы, решившие не уходить с российского рынка.

"Немецкие фирмы в ловушке мобилизации"

В октябре повышенное внимание немецких журналистов привлекла мобилизация в РФ, под которую, по некоторым оценкам, попали несколько тысяч работников российских подразделений немецких фирм. При этом возникло подозрение, что, в частности, российские руководители завода Knauf в подмосковном Красногорске согласовывали с властями списки тех, кто очень нужен на производстве, а кого можно отправить на войну, и даже отвезли получателей повесток в фирменном микроавтобусе в военкомат.

Завод производителя стройматериалов Knauf в Красногорске. Всего у компании 14 фабрик в РФ Фото: ilby/knauf/dpa/picture-alliance

Еженедельник Der Spiegel рассказал об этом в статье под заголовком "Ревностные помощники Путина", сообщив, что в штаб-квартире Knauf в Германии заверили, что ничего об этом не знали. О той моральной и юридической дилемме, с которой столкнулись продолжающие работать в России и выполнять все ее законы менеджеры из Германии, несколько дней спустя написала и газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Подзаголовок к статье "Немецкие фирмы в ловушке мобилизации" гласил: "Чтобы защитить своих лучших сотрудников, предприятия добровольно сотрудничают с российскими властями".

Теперь, в ноябре, СМИ ФРГ сосредоточились на компании Wintershall Dea. Она возникла в 2019 году путем слияния нефтегазовой фирмы Wintershall ("Винтерсхалл"), стопроцентной дочки немецкого химического гиганта BASF и очень активного партнера "Газпрома", с немецкой нефтяной фирмой Dea. Ее ранее приобрел люксембургский инвестиционный холдинг LetterOne, созданный российским предпринимателем Михаилом Фридманом вместе с несколькими партнерами, среди них - Петр Авен (оба после начала войны в Украине попали под санкции ЕС). BASF принадлежат две трети акций компании Wintershall Dea.

Журналистское расследование Der Spiegel и ZDF

Впрочем, основной интерес вызывает сейчас в Германии не столько сама компания, сколько ее совместное с "Газпромом" (50:50) предприятие Achimgaz ("Ачимгаз"). Созданное еще в 2003 году, это СП добывает с использованием немецких технологий в Западной Сибири из особо глубоких и труднодоступных ачимовских отложений Уренгойского месторождения как природный газ, так и газовый конденсат, который нередко называют "белой нефтью". Это сырье используется для производства авиационного керосина. А его на российские военные аэродромы у границ Украины поставляет принадлежащий "Газпром нефти" Омский НПЗ.

Производственная площадка СП "Ачимгаз" в Новом Уренгое Фото: Justin Jin for Wintershall/dpa/picture alliance

Журналисты-расследователи из Der Spiegel и из политического тележурнала Frontal второго канала немецкого телевидения (ZDF) подробно описали, как добытый в Уренгое с немецким участием газовый конденсат после нескольких этапов транспортировки и переработки в конечном счете попадает в виде горючего, в частности, на авиабазы в Воронеже и в Морозовске Ростовской области.

Отсюда предположительно вылетали самолеты, бомбившие, к примеру, 3 марта 2022 года гражданские объекты в Чернигове или 16 марта театр в Мариуполе, в котором искали укрытие жители города с детьми. Как раз в этот день, согласно журналистскому расследованию, на аэродром в Морозовске была доставлена новая партия керосина с завода "Газпрома" в Омске.

Ответственность может быть юридической и моральной

Но достаточно ли этого, чтобы обвинять Achimgaz и тем самым Wintershall Dea в снабжении воюющих в Украине российских войск и тем более в соучастии в военных преступлениях? Der Spiegel и ZDF сообщают: немецкая компания заверила их, что "наши совместные предприятия в России не снабжают российских военных газовым конденсатом", что "конденсат непосредственно у скважины передается "Газпрому" и что за его дальнейшее использование отвечает исключительно российский партнер.

После публикации в еженедельнике пресс-служба Wintershall Dea распространила сообщение, в котором цитирует председателя правления концерна Марио Мерена (Mario Mehren): "Мы отвергаем утверждение Der Spiegel о якобы существующей связи между газовым конденсатом, добываемым в России совместным предприятием, и мучительной смертью людей в Украине. Оно сконструированное и нечестное". Иными словами, взаимосвязь тут надуманная.

Штаб-квартира компании Wintershall Dea в Касселе Фото: Swen Pförtner/dpa/pitcuture-alliance

Der Spiegel, в свою очередь, иначе расставляет акценты: "В конечном счете ситуация такова: совместное предприятие Wintershall Dea поставляет "Газпрому" сырье и точно не знает, что с ним будет дальше". Поэтому, продолжает еженедельник, "Wintershall Dea и не может сказать, где и насколько глубоко концерн вовлечен в войну - но он, очевидно, особо и не спрашивает". Речь, таким образом, идет прежде всего о моральной ответственности немецкой компании.

Следует, однако, учитывать, что власти РФ имеют возможность напрямую обязать любое российское юридическое лицо поставлять определенную продукцию воюющей в Украине армии или помогать при мобилизации, пояснил в интервью Der Spiegel эксперт по России берлинского фонда "Наука и политика" (SWP) Янис Клуге (Janis Kluge). И добавил: "Единственная возможность избежать всего этого и тем самым частичной ответственности за эту войну состоит в уходе из России".

Концерн TotalEnergies в схожей ситуации ушел из России

Именно так менее трех месяцев назад в практически аналогичной ситуации поступил французский энергетический концерн TotalEnergies, напоминает немецкий еженедельник. 24 августа газета Le Monde опубликовала схожее журналистское расследование о том, что "Тернефтегаз", совместное предприятие TotalEnergies с российской компанией "Новатэк", эксплуатирующее Термокарстовое газоконденсатное месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе, поставляет конденсат на Омский НПЗ. Тот самый, что снабжает авиабазы ВВС РФ в Воронеже и Морозовске.

Руины разбомбленного российскими самолетами театра в Мариуполе Фото: Pavel Klimov/REUTERS

Концерн TotalEnergies тут же отверг "необоснованные обвинения" и заверил, что "не снабжает керосином российскую армию". Однако уже два дня спустя, 26 августа, французский энергетический гигант вышел из этого СП, продав свои 49% акций компании "Новатэк". Тем не менее 14 октября две неправительственные организации подали в Париже иск против TotalEnergies за "пособничество военным преступлениям".

Подобные иски могут грозить и Wintershall Dea, сообщают Der Spiegel и ZDF со ссылкой на экспертов. Тем более, что из СП Achimgaz и вообще из России компания не уходит - слишком велика ее зависимость от российского рынка. В прошлом году "империя Путина" обеспечила дочке BASF примерно половину ее глобальной нефтегазовой добычи - и многомиллионные доходы. С которых она, в свою очередь, заплатила многомиллионные налоги в казну воюющего в Украине российского государства, указывают журналисты-расследователи.

Акции протеста у офисов Wintershall Dea

Правда, глава Wintershall Dea Марио Мерен объявил в конце октября, что компания изучает возможность юридически отделить активы и деятельность в России от всего остального бизнеса. Иначе говоря, она хочет создать своего рода "банк потенциально токсичных активов" и тем самым попытаться обезопасить фирму и ее основного совладельца BASF от возможных судебных разбирательств и прочих правовых проблем.

Эта акция против "кровавых нефти и газа" прошла перед офисом Wintershall Dea в Касселе еще в апреле 2022 года Фото: Nicole Schippers/dpa/picture-alliance

Однако у Wintershall Dea уже возникли серьезные имиджевые проблемы. Это и статья в Der Spiegel, и вышедший несколько дней спустя телерепортаж ZDF, и публикации в других немецких СМИ, и акции протеста антивоенных и экологических активистов. 25 октября они демонстрировали у представительства компании в Берлине, 10 ноября - перед ее штаб-квартирой в Касселе. Компанию обвиняют как в поставках горючего для российских бомбардировщиков, так и финансировании через налоговые выплаты режима Путина. Вполне возможно, что подобные акции продолжатся.

В любом случае очевидно: в Германии спустя вот уже скоро девять месяцев после начала широкомасштабного нападения РФ на Украину не ослабевает давление СМИ и общественности на те немецкие компании, которые продолжают вести бизнес в воюющей России. Наоборот, это давление нарастает.

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