Wintershall Dea разуверился в "Газпроме", но не выйдет из текущих проектов в РФ

Немецкий производитель нефти и газа Wintershall Dea, несмотря на продолжающуюся войну России против Украины, не намерен выходить из своих совместных предприятий (СП) с энергетической компанией "Газпром" в РФ. "Наш взгляд на наши активы в России не изменился", - заявил во вторник, 26 июля, во Франкфурте-на-Майне генеральный директор Марио Мерен (Mario Mehren), представляя данные за полугодие.

По его словам, Wintershall Dea продолжит работу в России на СП с российским "Газпромом". Правление обязано обеспечивать защиту активов Wintershall Dea в стране и ее сотрудников, подчеркнул Мерен. "Просто так уйти из России означало бы сделать большой подарок российскому правительству, а я не вижу для этого причин", - указал глава Wintershall Dea.

Базирующаяся в западногерманском Касселе компания, контрольный пакет акций (72,7 процента) которой принадлежит химическому концерну BASF, а 27,3 процента - инвестиционной группе LetterOne российского бизнес-магната Михаила Фридмана, в марте приняла решение прекратить реализацию новых проектов по добыче нефти и газа в России и остановить инвестиции в эту страну.

В первой половине года у Wintershall Dea на Россию приходилось около 51 процента от общего объема добычи. В РФ эта немецкая компания участвует в трех проектах по разработке Южно-Русского месторождения природного газа, а также участков ачимовских залежей Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения в Сибири. Кроме того, Wintershall Dea является совладельцем (с долей в 15,5 процента) компании Nord Stream AG - оператора газопровода "Северный поток", проходящего по дну Балтийского моря.

"Газпром" объявил о сокращении поставок газа в ЕС

Концерн "Газпром", владеющий контрольным пакетом акций в 51 процент в Nord Stream AG, объявил 25 июля, что сократит объем поставок газа в ЕС по "Северному потоку" вдвое - всего несколько дней спустя после возобновления поставок газа по газопроводу. Мерен отметил, что он не знает реальных причин снижения прокачки.

"Я не имею представления, даже как акционер Nord Stream AG, о реальных причинах такого сокращения", - подчеркнул он. Тем не менее, по его словам, Wintershall Dea не планирует продавать доли в проекте "Северный поток", даже несмотря на то, что "Газпром" подорвал доверие к России как к надежному поставщику энергоносителей в Европу.

Мерен: Европе нужно уменьшить зависимость от импорта газа

Если Европа хочет уменьшить свою зависимость от импорта газа, обязательным условием является его производство внутри ЕС, отметил Мерен. "Нам снова нужно увеличивать внутреннее производство", - указал он. Поэтому, по его словам, Wintershall Dea изучает все возможности для скорейшего увеличения добычи на своих месторождениях в Германии.

В настоящее время компания ведет добычу на 16 нефтяных и около 40 газовых месторождениях в ФРГ и сосредоточила свою деятельность на трех наиболее важных участках добычи природного газа и нефти на севере Германии.

Показатели Wintershall Dea за второй квартал

Во втором квартале 2022 года добыча Wintershall Dea составила 623 000 баррелей нефтяного эквивалента (БНЭ) в сутки. Три ее совместных российских предприятия - "Ачимгаз", "Севернефтегазпром" и "Ачим Девелопмент" - непрерывно продолжали добычу на запланированном уровне в течение всего второго квартала.

Wintershall Dea увеличила прогноз добычи на весь год с 620 000 до 640 000 баррелей нефтяного эквивалента в сутки по сравнению с предыдущим прогнозом с 610 000 до 630 000 БНЭ. Скорректированная чистая прибыль во втором квартале возросла до 608 млн евро со 168 млн.

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