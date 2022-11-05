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"Ачимгаз" в Сибири - совместное предприятие Wintershall Dea и "Газпрома" Фото: Justin Jin/dpa/picture alliance
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Wintershall заподозрили в причастности к войне в Украине

Анна Неверова
7 мин. назад

Немецкие СМИ утверждают, что компания поставляет "Газпрому" компоненты авиатоплива. Это топливо могут использовать для истребителей РФ, базирующихся вблизи границы с Украиной.

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СМИ заподозрили немецкую нефтегазовую компанию Wintershall Dea в причастности к войне, развязанной Россией в Украине. Еженедельник Der Spiegel и телекомпания ZDF опубликовали в пятницу, 4 ноября, расследование, в котором говорится, что сырьевая компания участвует в России в совместном предприятии и поставляет газовый конденсат, также известный как "белая нефть", "Газпрому". Российский концерн, в свою очередь, выступает важнейшим поставщиком авиатоплива для российских военно-воздушных сил.

Как отмечается в публикации на сайте телекомпании ZDF, "Газпром" является партнером Wintershall Dea. В рамках одного из совместных предприятий компании разрабатывают месторождения газа в Западной Сибири. Газовый конденсат - побочный продукт добычи, получаемый в больших объемах.

Издания утверждают, что "белую нефть", которая может применяться для производства авиатоплива, направляли на предприятия дальнейшей переработки. Ссылаясь на данные о российских железнодорожных грузоперевозках и внутренние документы "Газпрома", СМИ пишут, что газовый конденсат поступал на нефтеперерабатывающий завод "Газпрома" в Омске, который является крупнейшим предприятием по производству авиатоплива.

В Wintershall отвергают подозрения СМИ

Der Spiegel и ZDF смогли установить по меньшей мере девять российских военных аэродромов на западе России, куда поставляли топливо из Омска. Среди них - Морозовск и Воронеж. На этих объектах дислоцируются истребители-бомбардировщики серии "Су", которые наносят удары, как по военным, так и по гражданским целям в Украине. Предполагается, что с использованием этих самолетов были нанесены, в частности, удары с воздуха по Чернигову и Мариуполю.

В компании Wintershall Dea пояснили, что не принимают участия в дальнейшей переработке газового конденсата, и отметили, что не могут гарантировать его использование исключительно в гражданских целях. Вместе с тем подозрения в том, что продукт применяют для изготовления авиатоплива, которое поставляют для российских бомбардировщиков, задействованных в Украине, в концерне называют надуманными и отвергают как "неверные".

Замминистра юстиции Украины Ирина Мудра выступила с требованием к концерну Wintershall Dea уйти из России. "Немецкое правительство должно провести тщательную проверку", - заявила она. Мудра также высказала мнение, что если деятельность компании сочтут связанной с военными преступлениями, этот случай должен быть передан в Международный уголовный суд (МУС).

Немецкий концерн не стал уходить из РФ после войны

Немецкая компания участвует в РФ в разработке участков ачимовских залежей Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения в Сибири, а также в трех проектах по разработке Южно-Русского месторождения природного газа. Кроме того, Wintershall Dea является совладельцем (с долей в 15,5 процента) компании Nord Stream AG - оператора газопровода "Северный поток", проходящего по дну Балтийского моря.

В июле концерн Wintershall Dea заявил, что, несмотря на войну России против Украины, не намерен выходить из своих совместных предприятий с "Газпромом" в РФ. "Просто так уйти из России означало бы сделать большой подарок российскому правительству, а я не вижу для этого причин", - заявил генеральный директор концерна Марио Мерен (Mario Mehren).

После начала войны базирующаяся в западногерманском Касселе компания, контрольный пакет акций (72,7 процента) которой принадлежит химическому концерну BASF, а 27,3 процента - инвестиционной группе LetterOne российского бизнес-магната Михаила Фридмана, приняла решение прекратить реализацию новых проектов по добыче нефти и газа в России и остановить инвестиции в эту страну.

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