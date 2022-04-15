Как выглядит Чернигов после осады (фоторепортаж)

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Чернигов - один из городов, который после начала войны России против Украины особенно пострадал от обстрелов и бомбардировок. Фоторепортаж DW о том, что сейчас присходит в городе.
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Более 700 погибших и 40 пропавших без вести человек - таковы последствия продолжительных обстрелов и бомбардировок Чернигова российской армией. Об этом рассказал в интервью DW мэр Чернигова Владислав Атрошенко.
Кровавый пруд перед посольством РФ в Вильнюсе, акции протеста в Берлине и Тбилиси, шокирующие свидетельства из Бучи, обгоревшие распятия в Чернигове, новая кличка для кабана Путина.
Чернигов с первых часов вторжения РФ в Украину под постоянным обстрелом российской армии. Мосты разрушены, город в блокаде. Как выживают местные жители в таких условиях - в рассказах очевидцев.