Как выглядит Чернигов после осады (фоторепортаж)

Чернигов после российского нашествия

Мэр города-героя

"У нас городу более 1000 лет, и никогда не было примеров, чтобы его сдавали кому-то. После того, как я это заявил, в мэрию полетело 2 ракеты "Искандер". К сожалению, они упали среди домов, в прямом центре города. Там очень много пострадавших", - рассказывает мэр Чернигова Владислав Атрошенко.