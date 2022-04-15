 Как выглядит Чернигов после осады (фоторепортаж) | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 17.04.2022

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Украина

Как выглядит Чернигов после осады (фоторепортаж)

Чернигов - один из городов, который после начала войны России против Украины особенно пострадал от обстрелов и бомбардировок. Фоторепортаж DW о том, что сейчас присходит в городе.

  • Чернигов

    Чернигов после российского нашествия

    Месяц в окружении

    Война поставила когда-то живописный Чернигов на грань гуманитарной катастрофы. В осаде российских войск прошло больше месяца: с первых дней вторжения до начала апреля.

  • Чернигов

    Чернигов после российского нашествия

    Удар по "Украине"

    Бывшая визитка Чернигова - гостиница "Украина" на пересечении центральных проспектов. Теперь это здание стало одним из самых узнаваемых символов сознательного уничтожения города. Его разрушили ракетным ударом ночью 12 марта - по объяснениям российской армии в гостинице якобы базировались иностранные добровольцы, приехавшие защищать Чернигов.

  • Мэр Чернигова

    Чернигов после российского нашествия

    Мэр города-героя

    "У нас городу более 1000 лет, и никогда не было примеров, чтобы его сдавали кому-то. После того, как я это заявил, в мэрию полетело 2 ракеты "Искандер". К сожалению, они упали среди домов, в прямом центре города. Там очень много пострадавших", - рассказывает мэр Чернигова Владислав Атрошенко.

  • Чернигов

    Чернигов после российского нашествия

    Больше всего пострадали жилые дома

    Городские власти и областная администрация продолжают подсчитывать последствия разрушений. Они уже сейчас сходятся в одном - больше всего пострадали жилые дома.

  • Руины в Чернигове

    Чернигов после российского нашествия

    Под руинами

    Спасательные службы продолжают разбирать завалы, вытаскивая из-под них имущество, а иногда и тела местных жителей.

  • Чернигов

    Чернигов после российского нашествия

    Инфраструктура восстановится

    Коммунальщики возобновляют работу систем жизнеобеспечения. Чернигов до сих пор остается без отопления, в городе проблемы с водоснабжением электричеством и связью.

  • Разрушенный Чернигов

    Чернигов после российского нашествия

    Без денег и продуктов

    Большинство магазинов и базаров в Чернигове либо закрыты, либо разрушены. Горожане выживают за счет гуманитарной помощи.

  • Чернигов

    Чернигов после российского нашествия

    Стадион имени Гагарина

    Стадион футбольного клуба "Десна" разрушен артиллерийским обстрелом 5 марта и бомбардировкой с воздуха 11 марта. Помочь восстановить спортивную площадку обещают Германия и дортмунский клуб "Боруссия", игроком которого в свое время был черниговчанин Андрей Ярмоленко.

  • Чернигов

    Чернигов после российского нашествия

    Книги под открытым небом

    Музей древностей и его библиотека по соседству со стадионом тоже были разрушены во время мартовской бомбардировки города.

  • Чернигов

    Чернигов после российского нашествия

    Яблоневый сад

    Российская армия сбрасывала неуправляемые авиабомбы и на жилые кварталы Чернигова, где в частных домах проживали сотни гражданских лиц. На фото: полицейский осматривает воронку от бомбы на месте бывшего яблоневого сада на окраине города.

  • Чернигов

    Чернигов после российского нашествия

    Разрушены трижды

    "Наш дом разрушали трижды: сначала бомбами, потом попал артиллерийский снаряд, а потом просто сожгли, - рассказывает местная жительница Анна Дорош. - Ну, как говорится, врага сюда не пустили. Только что после этого нам делать, мы не знаем".

  • Чернигов

    Чернигов после российского нашествия

    Бои за город

    Российская армия обстреливала Чернигов с трех направлений. С марта бои, в том числе с применением тяжелой техники, велись уже на окраинах города. На фото: российский танк Т-80, подбитый на одной из улиц Чернигова.

  • Чернигов

    Чернигов после российского нашествия

    Без места для учебы

    За месяц осады в Чернигове, по данным мэрии, пострадали 27 школ и 37 детских садов - уцелело только каждое пятое заведение. На фото: школа №18, разрушенная во время авианалета 3 марта. Под завалами школы спасатели обнаружили тело мужчины.

  • Чернигов

    Чернигов после российского нашествия

    Могилы братские и безымянные

    За месяц боев в городе погибло более 700 горожан. Тела десятков до сих пор не идентифицированы - некоторых из них хоронили, даже не дожидаясь близких для опознания.

  • Чернигов

    Чернигов после российского нашествия

    Возвращаться пока опасно

    Местные власти опасаются, что из-за разрушения почти всех промышленных предприятий и остановки бизнеса город не скоро насобирает денег на восстановление и нормальное функционирование. Горожан предупреждают: жить в Чернигове до сих пор опасно.

  • Чернигов

    Чернигов после российского нашествия

    Остатки мирной жизни

    Черниговчане возвращаются в уничтоженные квартиры, чтобы забрать остатки уцелевших вещей. Андрей переехал к родственникам в глубь области - собственного жилья у него больше нет.

  • Чернигов

    Чернигов после российского нашествия

    Эвакуация продолжается

    Благотворительные организации продолжают вывозить из Чернигова тех, кто потерял дом и напуган войной, в безопасные места. На фото: эвакуация подопечных еврейского центра при городской синагоге.

    Автор: Игорь Бурдыга


  • Чернигов

    Чернигов после российского нашествия

    Месяц в окружении

    Война поставила когда-то живописный Чернигов на грань гуманитарной катастрофы. В осаде российских войск прошло больше месяца: с первых дней вторжения до начала апреля.

  • Чернигов

    Чернигов после российского нашествия

    Удар по "Украине"

    Бывшая визитка Чернигова - гостиница "Украина" на пересечении центральных проспектов. Теперь это здание стало одним из самых узнаваемых символов сознательного уничтожения города. Его разрушили ракетным ударом ночью 12 марта - по объяснениям российской армии в гостинице якобы базировались иностранные добровольцы, приехавшие защищать Чернигов.

  • Мэр Чернигова

    Чернигов после российского нашествия

    Мэр города-героя

    "У нас городу более 1000 лет, и никогда не было примеров, чтобы его сдавали кому-то. После того, как я это заявил, в мэрию полетело 2 ракеты "Искандер". К сожалению, они упали среди домов, в прямом центре города. Там очень много пострадавших", - рассказывает мэр Чернигова Владислав Атрошенко.

  • Чернигов

    Чернигов после российского нашествия

    Больше всего пострадали жилые дома

    Городские власти и областная администрация продолжают подсчитывать последствия разрушений. Они уже сейчас сходятся в одном - больше всего пострадали жилые дома.

  • Руины в Чернигове

    Чернигов после российского нашествия

    Под руинами

    Спасательные службы продолжают разбирать завалы, вытаскивая из-под них имущество, а иногда и тела местных жителей.

  • Чернигов

    Чернигов после российского нашествия

    Инфраструктура восстановится

    Коммунальщики возобновляют работу систем жизнеобеспечения. Чернигов до сих пор остается без отопления, в городе проблемы с водоснабжением электричеством и связью.

  • Разрушенный Чернигов

    Чернигов после российского нашествия

    Без денег и продуктов

    Большинство магазинов и базаров в Чернигове либо закрыты, либо разрушены. Горожане выживают за счет гуманитарной помощи.

  • Чернигов

    Чернигов после российского нашествия

    Стадион имени Гагарина

    Стадион футбольного клуба "Десна" разрушен артиллерийским обстрелом 5 марта и бомбардировкой с воздуха 11 марта. Помочь восстановить спортивную площадку обещают Германия и дортмунский клуб "Боруссия", игроком которого в свое время был черниговчанин Андрей Ярмоленко.

  • Чернигов

    Чернигов после российского нашествия

    Книги под открытым небом

    Музей древностей и его библиотека по соседству со стадионом тоже были разрушены во время мартовской бомбардировки города.

  • Чернигов

    Чернигов после российского нашествия

    Яблоневый сад

    Российская армия сбрасывала неуправляемые авиабомбы и на жилые кварталы Чернигова, где в частных домах проживали сотни гражданских лиц. На фото: полицейский осматривает воронку от бомбы на месте бывшего яблоневого сада на окраине города.

  • Чернигов

    Чернигов после российского нашествия

    Разрушены трижды

    "Наш дом разрушали трижды: сначала бомбами, потом попал артиллерийский снаряд, а потом просто сожгли, - рассказывает местная жительница Анна Дорош. - Ну, как говорится, врага сюда не пустили. Только что после этого нам делать, мы не знаем".

  • Чернигов

    Чернигов после российского нашествия

    Бои за город

    Российская армия обстреливала Чернигов с трех направлений. С марта бои, в том числе с применением тяжелой техники, велись уже на окраинах города. На фото: российский танк Т-80, подбитый на одной из улиц Чернигова.

  • Чернигов

    Чернигов после российского нашествия

    Без места для учебы

    За месяц осады в Чернигове, по данным мэрии, пострадали 27 школ и 37 детских садов - уцелело только каждое пятое заведение. На фото: школа №18, разрушенная во время авианалета 3 марта. Под завалами школы спасатели обнаружили тело мужчины.

  • Чернигов

    Чернигов после российского нашествия

    Могилы братские и безымянные

    За месяц боев в городе погибло более 700 горожан. Тела десятков до сих пор не идентифицированы - некоторых из них хоронили, даже не дожидаясь близких для опознания.

  • Чернигов

    Чернигов после российского нашествия

    Возвращаться пока опасно

    Местные власти опасаются, что из-за разрушения почти всех промышленных предприятий и остановки бизнеса город не скоро насобирает денег на восстановление и нормальное функционирование. Горожан предупреждают: жить в Чернигове до сих пор опасно.

  • Чернигов

    Чернигов после российского нашествия

    Остатки мирной жизни

    Черниговчане возвращаются в уничтоженные квартиры, чтобы забрать остатки уцелевших вещей. Андрей переехал к родственникам в глубь области - собственного жилья у него больше нет.

  • Чернигов

    Чернигов после российского нашествия

    Эвакуация продолжается

    Благотворительные организации продолжают вывозить из Чернигова тех, кто потерял дом и напуган войной, в безопасные места. На фото: эвакуация подопечных еврейского центра при городской синагоге.

    Автор: Игорь Бурдыга


 

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