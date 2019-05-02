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BASF

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "BASF".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Ölplattform Brage in der norwegischen Nordsee gehört der deutschen Firma Wintershall

Немецкие Wintershall и DEA слились в одну нефтегазовую компанию 02.05.2019

Wintershall DEA займется добычей и разведкой месторождений газа и нефти в 13 странах, в том числе России, и планирует выйти на биржу во второй половине 2020 года.
ARCHIV 18.02.2016 +++ Ein Tankbehälter mit der Aufschrift «BASF» steht am 18.02.2016 in Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz) auf dem Werksgelände des Chemiekonzerns BASF. Foto: Uwe Anspach/dpa (zu dpa Explosion mit mehreren Verletzten bei BASF in Ludwigshafen vom 17.10.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++

BASF и "Норникель" откроют производство аккумуляторных материалов для электромобилей 22.10.2018

Немецкий BASF построит в Финляндии первый завод в Европе по производству аккумуляторных материалов для электромобилей. Сырье будет поставлять "Норникель".
Ölplattform Brage in der norwegischen Nordsee gehört der deutschen Firma Wintershall

Комментарий: С российским фактором в сделке Wintershall и Dea все не так просто 28.09.2018

Олигархи из РФ станут совладельцами единой немецкой нефтегазовой компании. Роль россиян в энергетике ФРГ возрастет, но зависимость от "Газпрома" снизится, считает Андрей Гурков.
Baku, AZERBAIJAN: A view of the oil derricks at an oilfield on the shore of the Caspian Sea just outside the capital Baku, 06 October 2005. AFP PHOTO / MLADEN ANTONOV (Photo credit should read MLADEN ANTONOV/AFP/Getty Images)

Немцы и россияне создают в ФРГ совместную нефтегазовую компанию 28.09.2018

BASF и LetterOne Михаила Фридмана подписали соглашение о слиянии нефтегазовых активов. Ожидается, что объединенная компания Wintershall DEA будет создана в первой половине 2019 года.
ARCHIV - ILLUSTRATION - 19.06.2012, Mecklenburg-Vorpommern, Lubmin: Am Anlandepunkt der rund 1200 Kilometer langen Nord Stream Ostseepipeline werden Ersatzstahlrohre für die Pipeline eingelagert. Der Bau der umstrittenen Ostseepipeline Nord Stream 2 ist im gesamten Abschnitt der deutschen Ostsee genehmigt. Nach dem Bergamt Stralsund erteilte auch das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie die Genehmigung für den Bau in den  Gewässern der Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ). Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

"Северный поток-2" начнут строить без разрешения Дании 28.06.2018

Nord Stream 2 пока ждет решения Дании по строительству трубопровода. Альтернативный вариант для "Северного потока-2" на этом участке - международные воды.

Early evening photos of Nexen's Galaxy III offshore rigs with the newly installed fourth platform in the foreground in the North Sea is pictured in this May 2010 aerial view handout photo. China's State oil company CNOOC plans to buy Canadian rival Nexen Inc for $15.1 billion (9.7 billion pounds), a deal which if successful would be China's biggest foreign corporate takeover and a test of Ottawa's tolerance of outside interest in its resources, July 23, 2012. REUTERS/Nexen Inc./ Handout (CANADA - Tags: BUSINESS) NO SALES. NO ARCHIVES. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS

Слияние Wintershall и DEA останется незамеченным в России 09.12.2017

Немецкий концерн BASF и LetterOne Михаила Фридмана договорились объединить свои нефтегазовые активы. Эксперты рассказали DW о значении предстоящей сделки для российского рынка.

Der für Russland verantwortliche Vorstand von Wintershall Mario Mehren (2. von rechts) im Gespräch mit russischen Journalisten nach der Jahres-PK am 12.03.2013 in Kassel. Foto DW/Andrey Gurkov

Wintershall и DEA объединятся в одну компанию 07.12.2017

BASF и LetterOne намерены объединить две дочерние компании по производству нефти и газа - Wintershall и DEA. В результате в Европе может быть появиться один из крупнейших независимых производителей нефти и газа.

Turkish President Tayyip Erdogan makes a speech during a ceremony marking the first anniversary of the attempted coup at the Parliament in Ankara, Turkey July 16, 2017. Murat Cetinmuhurdar/Presidential Palace/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

Турция считает Daimler и BASF пособниками терроризма 19.07.2017

Правительство Турции передало Германии список предполагаемых пособников терроризма. В нем значатся не только крупные немецкие концерны, но и ларек по продаже шаурмы, сообщает Zeit Online.

Пожар на заводе BASF сняли с самолета (18.10.2016) 18.10.2016

По меньшей мере двое погибших, около 30 пострадавших и один пропавший без вести в результате взрыва на предприятии немецкого химического концерна BASF в Людвигсхафене. Прокуратура начала расследование происшествия.

Взрыв на заводе немецкого химического гиганта BASF (17.10.2016) 17.10.2016

Взрыв на химическом предприятии концерна BASF повлек за собой неустановленное число пострадавших и пропавших без вести.
Großbrand bei der BASF Ludwigshafen am 17.10.2016 Foto: M. Deines / PROMEDIAFOTO | Verwendung weltweit

Взрыв на предприятии BASF в Людвигсхафене: двое погибших 17.10.2016

По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва на химическом заводе концерна BASF. Еще двое считаются пропавшими без вести. Жителей Людвигсхафена и Мангейма просят не выходить на улицу и закрыть окна.
Beschreibung: Deutsch-Ukrainisches Wirtschaftsforum in Kiew Jahr/Ort: 11.10.2016, Kiew

Немецкий бизнес видит перспективы работы на Украине 11.10.2016

Несмотря на сложности, немецкие компании готовы больше инвестировать в совместные проекты на Украине. Об этом свидетельствует и открытие в Киеве Германо-украинской торгово-промышленной палаты.
Russian workers assemble cars at the Volkswagen AG assembly plant in Kaluga, Russia, about 160 km (100 miles) southwest of Moscow, Tuesday, Oct. 20, 2009. The biggest Czech car maker Skoda Auto, a member of international VW group, started the official full-scale production of the Skoda Octavia on Tuesday. The production line in this Russian town has been partially in operation since 2007. Gradually all types of Skoda cars should be assembled there.(ddp images/AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

Оборот немецких компаний в России заметно сократился 02.12.2015

По данным экспертов, на снижение деловой активности немецких предприятий в Российской Федерации повлияли отнюдь не только санкции.
FILE - The first spare pipes for the Nord-Stream Baltic Sea pipeline are stored on shore in Lubmin, Germany, 19 June 2012. The central storage facility will have 480 spare pipe sections. The 12 meter long pipes will be stored for 50 years in the 5.5 million euro expensive warehouse in case the pipeline needs repair. Photo: STEFAN SAUER/dpa (zu dpa:Russen und Europäer bauen zwei neue Stränge für Nord Stream vom 18.06.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Эксперты: "Северный поток - 2" чреват рисками для России и Европы 16.10.2015

Пока судьба "Турецкого потока" остается неясной, Москва делает ставку на "Северный поток - 2". Но новый крупный проект "Газпрома" будет не так просто реализовать, считают аналитики.
Sergey Wlasov (links) und Ingo Neubert leiten das deutsch-russische Joint Venture Achimgaz nahe der Polarstadt Nowy Urengoi. Dieses Tochterunternehmen der Gazprom und der Wintershall fördert in West-Sibirien Erdgas.Copyright: DW/Andrey Gurkov

BASF вложит два миллиарда евро в совместные проекты с "Газпромом" 12.10.2015

Инвестиции рассчитаны на ближайшие пять лет, заявил глава немецкого химконцерна BASF Курт Бок. Среди прочего, деньги предназначены на строительство газопровода "Северный поток".
Am 8.11.2011 habe ich in Lubmin an der feierlichen Inbetriebnahme der Ostseepipeline Nord Stream teilgenommen. Autor: Andrey Gurkov Symbolbild der Ostseepipeline Nord Stream. Im Hintergrund die Fahnen der Anteilseigner, darunter Gazprom, E.on und BASF/Wintershall.

Комментарий: Юбилей прихода "Газпрома" в Европу 12.10.2015

25-летие сотрудничества с BASF показывает, сколь многого можно добиться, занимаясь нормальным бизнесом с серьезными европейскими партнерами, считает Андрей Гурков.
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