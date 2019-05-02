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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "BASF".
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Wintershall DEA займется добычей и разведкой месторождений газа и нефти в 13 странах, в том числе России, и планирует выйти на биржу во второй половине 2020 года.
Немецкий BASF построит в Финляндии первый завод в Европе по производству аккумуляторных материалов для электромобилей. Сырье будет поставлять "Норникель".
Олигархи из РФ станут совладельцами единой немецкой нефтегазовой компании. Роль россиян в энергетике ФРГ возрастет, но зависимость от "Газпрома" снизится, считает Андрей Гурков.
BASF и LetterOne Михаила Фридмана подписали соглашение о слиянии нефтегазовых активов. Ожидается, что объединенная компания Wintershall DEA будет создана в первой половине 2019 года.
Nord Stream 2 пока ждет решения Дании по строительству трубопровода. Альтернативный вариант для "Северного потока-2" на этом участке - международные воды.
Немецкий концерн BASF и LetterOne Михаила Фридмана договорились объединить свои нефтегазовые активы. Эксперты рассказали DW о значении предстоящей сделки для российского рынка.
BASF и LetterOne намерены объединить две дочерние компании по производству нефти и газа - Wintershall и DEA. В результате в Европе может быть появиться один из крупнейших независимых производителей нефти и газа.
Правительство Турции передало Германии список предполагаемых пособников терроризма. В нем значатся не только крупные немецкие концерны, но и ларек по продаже шаурмы, сообщает Zeit Online.
По меньшей мере двое погибших, около 30 пострадавших и один пропавший без вести в результате взрыва на предприятии немецкого химического концерна BASF в Людвигсхафене. Прокуратура начала расследование происшествия.
Взрыв на химическом предприятии концерна BASF повлек за собой неустановленное число пострадавших и пропавших без вести.
По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва на химическом заводе концерна BASF. Еще двое считаются пропавшими без вести. Жителей Людвигсхафена и Мангейма просят не выходить на улицу и закрыть окна.
Несмотря на сложности, немецкие компании готовы больше инвестировать в совместные проекты на Украине. Об этом свидетельствует и открытие в Киеве Германо-украинской торгово-промышленной палаты.
По данным экспертов, на снижение деловой активности немецких предприятий в Российской Федерации повлияли отнюдь не только санкции.
Пока судьба "Турецкого потока" остается неясной, Москва делает ставку на "Северный поток - 2". Но новый крупный проект "Газпрома" будет не так просто реализовать, считают аналитики.
Инвестиции рассчитаны на ближайшие пять лет, заявил глава немецкого химконцерна BASF Курт Бок. Среди прочего, деньги предназначены на строительство газопровода "Северный поток".
25-летие сотрудничества с BASF показывает, сколь многого можно добиться, занимаясь нормальным бизнесом с серьезными европейскими партнерами, считает Андрей Гурков.
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