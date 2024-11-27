Volkswagen продал завод в китайском Синьцзяне

В рамках сделки компания SMVIC приобретет завод Volkswagen и SAIC в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, а также испытательные полигоны.

Немецкий автопроизводитель Volkswagen (VW) продал свою долю в предприятии, расположенном в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе Китая, на фоне обвинений в нарушении прав уйгуров местным партнером. Об этом сообщает в среду, 27 ноября, агентство dpa со ссылкой на пресс-релиз концерна.

Завод в столице Синьцзяна, городе Урумчи, является совместным предприятием VW с китайской государственной автомобилестроительной компанией SAIC Motor Corporation. Покупателем выступает компания Shanghai Motor Vehicle Inspection Certification (SMVIC), дочернее предприятие шанхайской государственной Lingang Development Group.

По данным VW, площадка в Синьцзян-Уйгурском автономном районе продана "по экономическим причинам". Финансовые детали сделки не разглашаются. Согласно договоренности, под контроль SMVIC также перейдут испытательные полигоны в городах Турфан Синьцзян-Уйгурского района и Аньтин в Шанхае. Таким образом, Volkswagen прекратит свое присутствие в Синьцзяне. В то же время немецкий концерн продлил соглашение о сотрудничестве с SAIC еще на 10 лет, до 2040 года.

Уход немецких фирм из Синьцзяна

Призывы к руководству концерна Volkswagen пересмотреть свою деятельность в Синьцзяне стали звучать все громче после того, как об ускоренном уходе из региона объявил химический гигант BASF, один из крупнейших немецких инвесторов в экономику Китая. В пресс-релизе BASF, опубликованном в начале февраля говорилось, что концерн еще в 4-м квартале 2023 года запустил процесс продажи долей в двух совместных предприятиях в городе Корла.

Формальным поводом для продажи стал чрезмерный углеродный след предприятий. Однако подлинная причина, как предполагается, состоит в широкомасштабных нарушениях прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, в которых замешан китайский партнер концерна.

Внешний аудит, проведенный в Синьцзяне по заказу VW в прошлом году, не выявил признаков принудительного труда среди 197 сотрудников завода, пишет агентство AFP. Однако консалтинговая компания, подготовившая отчет, признала "трудности в сборе данных" для проведения аудита в Китае.