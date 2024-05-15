Немецкая химия показывает, как можно жить без газа из России

Слухи о неминуемой гибели химической промышленности Германии без газа из России оказались сильно преувеличенными - как в свое время и надежды Кремля на "замерзание" Европы без поставок "Газпрома".

Индекс деловых настроений в этой отрасли, одной из ключевых в экономике ФРГ, обеспечивающей работой примерно 600 000 человек, в апреле вырос третий раз подряд, сообщил специализирующийся на подробных опросах немецкого бизнеса мюнхенский экономический институт ifo. А если какой-то показатель три раза подряд меняется в одном направлении - это уже считается трендом.

Индекс ifo растет, газохранилища заполняются

Тем более, что одновременно индекс деловых ожиданий впервые почти за год вышел в положительную зону. "Химическая отрасль несколько более оптимистично смотрит на предстоящие месяцы", - оценивает полученные результаты без лишней эйфории эксперт ifo Анна Вольф (Anna Wolf). Это еще не подъем, но уже точно не упадочные настроения.

Производственная установка комании Domo Chemicals в городе Лойна. Здесь выпускают, в частности, кумол, фенол и ацетон Фото: Jan Woitas/dpa/picture alliance

Из данных ifo следует, что в Германии выросло число химических предприятий, которые намерены в ближайшие месяцы расширить производство. И впервые с января 2023 года часть опрошенных фирм планирует повышать отпускные цены на свою продукцию, ожидая, в частности, роста спроса из-за рубежа. Однако недостаточный спрос остается все же главной проблемой отрасли, почти половина предприятий (46,6%) жалуется на нехватку заказов, отмечает Анна Вольф. Дороговизну энергии и, в частности, газа, химическая отрасль ФРГ, судя по сообщению ifo, значительной проблемой больше не считает. Во всяком случае, этот фактор даже не упоминается.

Что и не удивительно: цены на газ на торговой площадке TTF в Нидерландах стабилизировались на уровне 300-350 долларов за 1000 кубометров, это несколько выше котировок прошлого десятилетия, хотя такие цены бывали и раньше, во времена обильных поставок российского газа.

Оснований опасаться их резкого скачка в этом году пока нет, во всяком случае, немецкие газохранилища второй год подряд вошли в начавшийся в мае официальный сезон закачки в ПХГ с уровнем заполнения в 67%. Такой уровень запасов к концу отопительного сезона существенно превышает многолетний средний показатель, указало 14 мая Объединение операторов немецких подземных хранилищ газа и водорода INES и подчеркнуло, что вновь исходит из стопроцентного заполнения имеющихся мощностей к следующей зиме. А это будет сдерживать рост цен.

BASF переходит с российского газа на ВИЭ

Собственно, больше всего от российского газа зависел концерн BASF, мировой лидер химической отрасли. До 2022 года он был крупнейшим индустриальным клиентом "Газпрома", поскольку через свою дочернюю компанию Wintershall Dea участвовал во многих проектах российской компании и импортировал в ФРГ большие объемы российского газа. Обычно именно этого гиганта (и чаще всего только его) приводили в качестве примера тех трудностей, которые стала испытывать немецкая химическая промышленность после прекращения поставок из России.

Летом 2023 концерн BASF открыл в Шварцхайде первый в Германии завод по производству катодных материалов для аккумуляторных батарей электромобилей Фото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

Действительно, BASF пришлось свернуть на своем головном заводе в Людвигсхафене часть наиболее энергоемких производств, о чем DW подробно писала в феврале. Однако химический гигант использовал природный газ главным образом не как сырье, а как топливо для нескольких заводских электростанций. Поэтому сначала концерн частично перевел производство электроэнергии и тепла для технологических процессов в Людвигсхафене с газа на мазут, а теперь шаг за шагом переходит на возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Так, 22 апреля BASF купил у шведской энергетической компании Vattenfall 49% в проекте сооружения в немецкой части Северного моря двух огромных ветропарков. Химический гигант объявил, что с 2030 года намерен полностью обеспечивать себя электроэнергией, получаемой из ВИЭ.

В отличие от BASF, который в свое время сам обрек себя на чрезмерную зависимость от "Газпрома" и тем самым от политики России, многие другие крупные немецкие химические компании значительно меньше пострадали от того, что Москва в конце лета 2022 прекратила поставки газа в Германию. Хотя кризис в отрасли, связанный не только с периодом чрезвычайной дороговизны энергии в ФРГ, но и с падением глобального спроса, затронул и их. Но теперь они постепенно выходят из него, о чем свидетельствуют свежие отчеты известных фирм.

Немецкая специальная химия востребована в мире

"Похоже, мы достигли конъюнктурного дна в химической отрасли, - заявил 8 мая глава компании Lanxess Маттиас Цахерт (Matthias Zachert), подводя итоги 1-го квартала. - Мы исходим из того, что положительный тренд продолжится во 2-м квартале и мы добьемся по итогам всего года результатов, которые будут лучше, чем в 2023-м". Lanxess со штаб-квартирой в Кельне работает в сегменте "Специальная химия" и выпускает, в частности, пестициды, антисептики, ароматизаторы или, например, антипирены, которые добавляют в материалы для снижения их воспламеняемости.

На заводе компании Lanxess в Леверкузене выпускаются красители для пластмасс Фото: Thorsten Martin/LANXESS

Компания Evonik из Эссена, другой крупный немецкий производитель специальной химии, в тот же день сообщила, что сумела в 1-м квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличить валовые объемы продаж на 4%, а операционную прибыль EBITDA даже на 28% до 522 млн евро. Тем самым она превзошла ожидания экспертов. "Многие клиенты вновь начали закупать нашу продукцию, - констатировал глава Evonik Кристиан Кульман (Christian Kullmann), - однако в некоторых отраслях и на некоторых рынках мы по-прежнему чувствуем сдержанность, так что пока мы не видим широкомасштабного подъема".

О том, что период особенно низкого глобального спроса на химическую продукцию подходит к концу, ранее, 25 апреля, сообщил и глава компании Wacker Chemie из Мюнхена Кристиан Хартель (Christian Hartel): "Клиенты начали вновь пополнять свои крайне низкие в последнее время складские запасы". Наиболее динамично развивается спрос на силиконы, тогда как крайне важный для компании бизнес с поликристаллическим кремнием, который используют, например, при производстве микрочипов и солнечных батарей, все еще страдает от конкуренции с китайскими производителями.

Месяцем ранее Wacker Chemie объявила, что намерена и впредь примерно половину своих ежегодных инвестиций в развитие производства в размере 700 млн евро вкладывать в Германии. Правда, при этом руководство фирмы призвало правительство ФРГ определенное время субсидировать цены на электроэнергию для индустриальных потребителей.

У производителей бытовой химии дела идут отлично

Особенно хорошо дела идут сейчас у немецких производителей из сегмента "Бытовая химия". "Beiersdorf превосходно стартовала в 2024 год", - объявил 16 апреля глава этой компании из Гамбурга Винсент Варнери (Vincent Warnery). По его словам, в 1-м квартале наиболее высокий, двухзначный рост оборота во всех крупных регионах мира показала косметика Nivea, в результате чего этот бренд добился рекордной квартальной выручки.

Хуже ситуация у бренда Tesa, под которым выпускаются не только лейкопластыри, но и промышленные клеи для, в частности, автомобилестроения и электроники. Здесь квартальная выручка не очень сильно, но все же снизилась примерно на 5%, что в очередной раз подтверждает все еще низкий спрос на химическую продукцию со стороны промышленных клиентов. Однако во второй половине года руководство Beiersdorf и здесь ожидает положительную динамику.