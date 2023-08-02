Неужели экономику Германии ждет упадок и деиндустриализация?

"Ползучая деиндустриализация", "потеря конкурентоспособности", "упадок экономики", "угроза благосостоянию"... В СМИ ФРГ - новый всплеск тревожных публикаций об экономических проблемах страны. Предыдущий был весной, когда стало ясно, что Германия переживает техническую рецессию, а до этого - прошлой осенью на фоне взлета цен на газ и другие энергоносители. DW писала об этом в сентябре 2022 в статье "Что ждет ФРГ: деиндустриализация или смена бизнес-модели?".

Теперь одним из поводов для новой волны упаднических настроений стал обновленный прогноз Международного валютного фонда (МВФ). В нем Германия оказалась единственной страной G7, в которой ближайшие перспективы не улучшились, а ухудшились. Если весной МВФ ожидал в ФРГ по итогам года снижение ВВП на 0,1%, то теперь прогнозирует минус в 0,3%.

DB Research: "Немцы склонны к пессимизму"

Казалось бы, сокращение не столь уж значительное, однако факт отставания от других крупнейших экономик Запада заставил многих немецких журналистов и экспертов вспомнить тезис про "больного человека Европы". Так британский еженедельник The Economist в далеком 1999 году в нашумевшей статье назвал Германию, которая серьезно забуксовала тогда после нескольких лет бурного подъема, вызванного объединением страны. Неужели история повторяется?

"Считается, что немцы склонны к пессимизму и относятся к самим себе очень критично", - отмечают эксперты Аналитического центра Deutsche Bank (DB Research) во Франкфурте-на-Майне в опубликованном в конце июля многостраничном исследовании о "новых вызовах для роста экономики". Напомнив о давнем утверждении The Economist, они высказывают предположение, что и на этот раз "Германия в результате окажется сильнее, чем когда бы то ни было". Ведь после проведенных в 2000-е годы реформ в социальной сфере ФРГ пережила в 2010-е годы целое десятилетие экономического бума, который смогла остановить только пандемия ковида.

Символ "смены эпох": приемный терминал российского газопровода "Северный поток" (наверху) не работает уже почти год, вместо него зимой в Лубмине ввели в строй плавучий СПГ-терминал Фото: Christian Morgenstern/dpa/picture alliance

Правда, отмечают эксперты DB Research, четверть века назад проблемы были более простыми и имели, в основном, внутриполитические причины. Теперь же "война в Украине сотрясла три внешних столпа немецкого благосостояния": Германия лишилась дешевого российского газа, осознала проблематичность китайского рынка и пришла к выводу, что придется вкладывать существенно больше денег в свою безопасность.

Если прибавить к этому необходимые меры по защите климата, демографические вызовы и усиливающиеся проблемы из-за госрегулирования и бюрократизма, то все эти факторы в сумме стали реальной угрозой для "немецкой модели экономического роста, основанной на экспортной ориентации, индустриальном производстве и квалифицированной рабочей силе", подчеркивается в исследовании DB Research.

Консерваторы: "Германия теряет конкурентоспособность"

Впрочем, получается, что Германия весьма неплохо держит удар, если при таком "букете" проблем она не впала в этом году в глубокий экономический кризис, а переживает "всего лишь" техническую рецессию с сокращением ВВП в пределах 0,3%. Могло быть значительно хуже.

И будет хуже, предупреждает Фридрих Мерц (Friedrich Merz), председатель партии ХДС и вероятный кандидат в канцлеры от немецких консерваторов. Как и положено лидеру политической оппозиции, он жестко критикует правительство ФРГ. "Германия теряет конкурентоспособность, - заявил он 30 июля в интервью агентству dpa. - Это не вызовет внезапно, за ночь, экономический кризис. Вместо этого мы видим ползучий процесс деиндустриализации нашей страны". Два дня спустя ХДС призвала социал-демократического канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) срочно прервать летние каникулы и созвать министров на экстренное экономическое совещание.

Неккарвестхайм, 15.04.2023. Противники атомной энергии празднуют отключение последних трех немецких АЭС Фото: Stefan Puchner/dpa/picture alliance

Выполняя свою функцию четвертой власти, немецкие СМИ тоже активно критикуют правящую в Германию коалицию, состоящую из социал-демократов, "зеленых" и либералов. При этом, однако, бросается в глаза, что особенно часто об угрозе деиндустриализации пишут издания, близкие к консерваторам, например, газета Die Welt, входящая в медиаконцерн Axel Springer, или еженедельник Focus. Причем под особенно упорным огнем критики, в том числе из-за закрытия АЭС и отказа от добычи в ФРГ сланцевого газа, оказывается партия "зеленых" и ее видный представитель Роберт Хабек (Robert Habeck), занимающий посты министра экономики и вице-канцлера.

Химическая промышленность ФРГ: "Ситуация серьезная"

Если же посмотреть на деловые круги ФРГ, то особенно часто про деиндустриализацию говорят представители такой традиционной отрасли немецкой экономики, как химическая промышленность. Прямо-таки легендарным - из-за своей ошибочности - стал прогноз главы крупнейшего в мире химического концерна BASF Мартина Брудермюллера (Martin Brudermüller). Напомним: BASF через свою "дочку" Wintershall был многолетним крупным партнером "Газпрома" и участвовал в финансировании двух "Северных потоков".

В апреле 2022, когда на фоне широкомасштабной российской агрессии против Украины в ЕС начали обсуждать возможность эмбарго на нефть и газ из РФ, Мартин Брудермюллер предрекал в газетном интервью: "Это может ввергнуть немецкое народное хозяйство в тяжелейший кризис со времени окончания Второй мировой войны".

Однако к концу августа 2022 Россия сама прекратила снабжать Германию газом, в декабре вступило в силу эмбарго ЕС на российскую нефть, в феврале 2023 прекратился импорт нефтепродуктов из РФ. И что же? После всего этого ФРГ ждет теперь, согласно прогнозу МВФ, сокращение ВВП в пределах 0,3%. Глава BASF вполне мог бы претендовать на титул "паникера года", иронизирует экономическое издание Capital. Но тут же указывает на целый ряд действительно тревожных симптомов ухудшения ситуации, прежде всего, на сокращение инвестиций, особенно иностранных, и на отток капитала.

Шварцхайде, 29.06.2023. Глава BASF Мартин Брудермюллер (в центре) и министр экономики Роберт Хабек (справа) дают старт двум новым химическим заводам Фото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

В химической отрасли это чувствуется особенно остро. "Ситуация в Германии серьезная, - заявил в конце июля глава Ассоциации химической промышленности VCI Маркус Штайлеман (Markus Steilemann). - Концентрация рисков, связанных с высокими ценами на энергию и высокими налогами, плохой инфраструктурой, дефицитом квалифицированных кадров, простоем в цифровизации и безумным бюрократизмом лишает предпринимателей всякого оптимизма". Поэтому глава этой лоббистской организации ратует за субсидируемые государством низкие тарифы на электричество для особо энергоемких отраслей.

"Если Германия не хочет еще раз стать "больным человеком Европы", она должна смело взяться сейчас за перспективные отрасли завтрашнего дня вместо того, чтобы при помощи миллиардов боязливо консервировать энергоемкую индустрию вчерашнего дня", - возражает глава Института мировой экономики (IfW) в Киле профессор Мориц Шуларик (Moritz Schularick).

Машиностроитель: "Не вижу деиндустриализации"

Иными словами, ученый призывает не пытаться противостоять неизбежным структурным изменениям в немецкой экономике, когда отдельные старые производства будут отмирать или переноситься за рубеж, уступая место новым. В том числе и в химической отрасли. Тот же концерн BASF, к примеру, не далее как в конце июня открыл на востоке Германии, в Шварцхайде, первый в стране завод по производству катодных материалов для аккумуляторных батарей электромобилей и там же начал сооружать установку по утилизации таких батарей. После чего месяц спустя приступил рядом к строительству еще и нового лабораторного комплекса.

В одном из цехов завода Dürr AG в Штутгарте тестируются выпускаемые для автопрома промышленные роботы Фото: dpa/picture alliance

Еще более крупной отраслью немецкой экономики, чем химическая промышленность, является машиностроение. Здесь, естественно, тоже чувствуют ухудшение ситуации. "В настоящее время число заказов для наших фирм сокращается. С начала года по май включительно минус составил 14 процентов, - рассказал 31 июля в интервью газете Die Welt президент Объединения немецких машиностроителей и производителей промышленного оборудования (VDMA) Карл Хойсген (Karl Haeusgen). - После пандемии и нападения России на Украину многие клиенты проявляют осторожность и воздерживаются от инвестиций. Немецкая бюрократия, дефицит квалифицированных кадров и дорогая электроэнергия делу явно не способствуют".

Тем не менее главный лоббист немецких машиностроителей на вопрос про угрозу деиндустриализации недвусмысленно ответил: "Я считаю все эти причитания преувеличенными. Никакой деиндустриализации я не вижу. С моей точки зрения, у Германии хорошее будущее".

Профессор экономики: "Истерия начинает раздражать"

"Эта истерия начинает раздражать, - отвечает на вопрос про угрозу упадка немецкой экономики профессор Фрайбургского университета Ларс Фельд (Lars Feld). - Нынешнее экономическое положение не надо приукрашивать, но от заката Запада мы очень далеки".

В интервью порталу телекомпании n-tv ученый, консультирующий лидера немецких либералов и министра финансов ФРГ Кристиана Линднера (Christian Lindner), подчеркнул: Германия переживает сейчас "глубокие структурные изменения", а такие процессы "всегда порождают неопределенность и ведут к тому, что инвесторы временно придерживают деньги или вкладывают их за рубежом".

Веце, 01.08.2023. Концерн Rheinmetall начинает строительство авиационного завода по производству фюзеляжей для боевого самолета F-35 Фото: David Young/dpa/picture alliance

Хотя факты последних месяцев говорят о том, что далеко не все инвесторы воздерживаются от капиталовложений в немецкую экономику, причем миллиардные суммы направляются именно в "перспективные отрасли завтрашнего дня", говоря словами профессора Шулярика. Достаточно вспомнить решения американских корпораций Intel и Wolfspeed, а также немецкого концерна Infineon, приступить к сооружению в разных частях Германии крупных заводов по производству микрочипов. Или начало строительства концернами Volkswagen и Mercedes-Benz предприятий по выпуску и утилизации аккумуляторных батарей для электромобилей. Подробнее обо всем этом - в прикрепленной к статье галерее DW.

Смотрите также: